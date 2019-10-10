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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 10.10.2019 - 09:32, Son Güncelleme:

Bakan Varank: Mutluyuz, gururluyuz

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Bakan Varank: Mutluyuz, gururluyuz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, BMC'nin Pınarbaşı tesislerinde elektrikli otobüs Neocity ve zırhlı araç Amazon'u test etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İzmir programı kapsamında BMC'nin Pınarbaşı Tesisleri'nde incelemelerde bulundu. Burada BMC Yönetim Kurulu Üyesi Taha Yasin Öztürk tarafından bilgilendirilen Bakan Varank, firma tarafından üretilmiş tam elektrikli otobüs Neocitiy'i kullandı. Daha sonra üretim hattını ziyaret eden Varank, uzak kumanda sistemli çok amaçlı zırhlı araç Amazon'u da test etti.

Firma tarafından üretilmiş Türkiye'nin ilk ve tek tank taşıyıcısını da deneyimleyen Varank, son olarak TEKNOFEST İstanbul'da ilk kez sergilenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kullandığı BMC'nin pikap aracı Tulga'yı sürdü ve imzaladı.

"BURADA GÖRDÜKLERİMİZLE GURURLANMAMAK ELDE DEĞİL"

Ziyaretin ardından Varank, yaptığı açıklamada, tesislerde ticari araçların yanı sıra savunma sanayi araçlarının da üretildiğini belirtti. Tesiste tank çekicilerinden zırhlı personel taşıyıcılarına bir çok aracın yerli ve milli imkanlarla üretildiğini vurgulayan Varank, şunları kaydetti:

"Savunma sanayinde elde ettiğimiz başarılarla özellikle terörle mücadelede çok güzel neticeler elde ettik. Barış Pınarı Harekatı başladı, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Türk Silahlı Kuvvetleri harekete geçti. Bizim tek amacımız bölgede barışı tesis etmek ve terör koridoruna asla müsaade etmemek. Biz yıllarca bu bölgede neler çektik zaten vatandaşlarımız bunu çok iyi biliyor, sınır bölgelerinden yapılan saldırılar, ülkemizdeki terör saldırıları... Bunların tamamı sınırımızın biraz ötesinde kurulmaya çalışan terör koridoru kaynaklıydı. Biz bu soruna kalıcı bir çözüm getirmek için bu harekatı başlatmış olduk. Bu harekatta da elimiz güçlendiren en önemli etkenlerden bir tanesi savunma sanayi üreticilerimiz ve savunma sanayinde elde ettiğimiz başarılar. Burada gördüklerimizle gururlanmamak elde değil. Bunlar bizi ileriye taşıyacak, Türkiye Cumhuriyeti'ni tam bağımsız hale getirecek ve ülkemizi özellikle güvenlik anlamında tam bir bağımsızlığa getirecek gelişmeler. Mutluyuz, gururluyuz."

"KAFA TOPU" MUCİTLERİNE ZİYARET

Bakan Varank, İzmir programı kapsamında tüm dünyada popüler hale gelen "Kafa Topu" adlı oyunun geliştirildiği Masomo şirketindeki genç çalışanları da ziyaret etti.

Şirket sahiplerinin ve çalışanlarının büyük bir yurt dışı yatırımı aldıklarını bildiren Varank, "120 milyon kez indirilmiş bir oyundan bahsediyoruz. Milyonlarca insan bu oyunu oynuyor. Buradan bir gelir elde ediliyor. Bizim Ar-Ge merkezi, tasarım merkezi desteklerimiz var. Burası da tasarım merkezi başvurusunda bulunacak. Ülkemize ihracat anlamında para kazandıran inovatif fikirlerin nasıl gelir getiren işlere dönüştüğünü gösteriyorlar." dedi.

Oyunu kendisinin de oynadığını belirten Varank, "Kamuoyuna böyle başarı hikayelerini anlatmamız lazım. Gençleri desteklemeye devam edeceğiz. İzmir de bunun güzel örneklerinden biri." diye konuştu.

Bakan Varank, oyun geliştiricileriyle tablet aracılığıyla yaptığı karşılaşmayı kazandı. Varank, yeniden oynama teklifine ise "Zirvede bırakmak lazım." esprisiyle karşılık verdi.

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