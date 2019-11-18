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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
18.11.2019 - 17:31, Son Güncelleme:

Bakan Varank, Kapadokya Teknopark'ı hizmete açtı

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Bakan Varank, Kapadokya Teknopark'ı hizmete açtı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 84 teknoparkta 50 binden fazla araştırmacının bilimsel ve teknolojik temelli girişimlerini, Ar-Ge projelerini hayata geçirmek için çalıştığını bildirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Bakan Varank, Kapadokya Teknopark'ın açılış törenindeki konuşmasında, teknoparkın Nevşehir'e kazandırılmasının önemli olduğunu söyledi.

Teknoparkların önemine değinen Varank, şunları kaydetti:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2002 yılından itibaren Türkiye'de Ar-Ge ekosistemini üretken bir hale getirmek için oldukça büyük yatırımlar yaptık. Geçtiğimiz aylarda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2023 sanayi ve teknoloji stratejisinde de belirttiğimiz gibi teknoparklar Türkiye'deki Ar-Ge ekosisteminin önemli paydaşlarından bir tanesi. Şu an da 84 teknoparkımızda, ülkemizde 50 binden fazla araştırmacı bilimsel ve teknolojik temelli girişimlerini Ar-Ge projelerini hayata geçirmek için Türkiye'nin her tarafında çalışıyor. Yurt dışından gelen misafirlerimizle teknoparkları gezdiğimizde emin olun kendileri bu manada Türkiye'nin geldiği seviyeden ve üniversite sanayi iş birliği olacak şekilde, üniversite Ar-Ge işbirliği olacak şekilde Türkiye'de bu alt yapının geldiği seviyeden oldukça etkileniyorlar."

Kapadokya Teknopark'ın kente önemli katkılar sağlayacağının altını çizen Varank, buranın üniversite-sanayi, üniversite-tarım endüstrisi iş birliğini sağlayacak önemli merkezlerden biri konumuna geleceğini dile getirdi.

"DÜNYADA REKABET ETMENİN KOŞULLARI DEĞİŞİYOR"

Temel bilimlerin yanında ticarileşip katma değer üretecek girişimleri, ülke ekonomisine katkı sağlayacak yapıları önemsediklerini vurgulayan Bakan Varank, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle birlikte yerel kalkınmayı da ajandasına almış, yerel kalkınmayla ilgili gerek bölge kalkınma idareleri gerek kalkınma ajanslarıyla beraber üniversitemizle birlikte iş birliğimizi geliştireceğiz. Bildiğiniz gibi dünyada rekabet etmenin koşulları değişiyor. Özellikle teknolojideki yıkıcı gelişmelerle birlikte üretim tekniklerinden tarım yapmaya ve sosyal hayata kadar her alanda büyük değişiklikler yaşıyoruz. Artık üretimde, sanayide rekabet edebilirliğin en önemli faktörlerinden bir tanesi inovasyon haline gelmiş durumda. Yani üniversitelerdeki teorik bilgiyi pratikle buluşturarak inovasyonla gerçekten yüksek katma değerli ürünler üretmeli ve bunları verimli usullerle dünyayla rekabet edebilir hale getirmeniz gerekiyor. İnşallah buradan da bu manada gerek buradaki potansiyeli yüksek tarım olsun, patates olsun ya da bims dediğimiz bu alanlarda inşallah güzel çalışmalara üniversitemiz ve sanayimiz bizlerin de katkılarıyla imza atacak diyorum."

Törenin ardından Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı'yı ziyaret eden Bakan Varank, darbe girişimi sırasında şehit edilen ağabeyi Prof. Dr. İlhan Varank'ın adı verilen "Şehit Prof. Dr. İlhan Varank 7/24 Okuma Salonu"nun açılışını yaptı. Bakan Varank'a, Vali İlhami Aktaş ile AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe de eşlik etti. 

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