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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
18.11.2019 - 10:02, Son Güncelleme:

Bakan Varank ilk yerli balon ile uçtu

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Bakan Varank ilk yerli balon ile uçtu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "Sadece üretim safhasını düşündüğünüzde, milyonlarca avroluk rakamlar artık ülkemizde kalacak" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Nevşehir'de üretilen ilk yerli sıcak hava balonuyla Kapadokya semalarında uçtu.

Bakan Varank, bölgede faaliyet gösteren firmalardan Pasha Balloons tarafından üretilen yerli sıcak hava balonunu inceledi.

Nevşehir'in Göreme beldesindeki kalkış alanında uçuş hazırlıklarına eşlik eden Varank, yetkililerden balonla ilgili bilgi aldı.

Uçuş hazırlıklarının tamamlanmasının ardından Varank'ın da içinde bulunduğu balon, pilot Hakan Zengin'in yönetiminde gökyüzüne yükseldi. Varank da Peribacaları üzerinde seyreden balona kısa bir süre pilotluk yaptı.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı ile eşi Esra Varank ve kızı Reyyan Varank da Bakan Varank'a uçuşta eşlik etti.

Bakan Varank ilk yerli balon ile uçtu


"MİLYONLARCA AVRO ARTIK ÜLKEMİZDE KALACAK"

Varank, uçuşun ardından yaptığı açıklamada, Kapadokya'nın yerli ve yabancı milyonlarca turistin buluşma noktası olduğunu söyledi.

Yurt dışında insanların İstanbul ile sorduğu ikinci adresin Kapadokya olduğunu anlatan Varank, şunları kaydetti:

"Bu muazzam coğrafyayı, bu kadar çekici kılan özelliklerin birisi de elbette balon turizmi. Bu ziyaretimde, sertifikasını almış yerli balonumuzun test uçuşuna katılmak, hatta bir süre balonu kullanmak beni ziyadesiyle memnun etti. Sadece üretim safhasını düşündüğünüzde, milyonlarca avroluk rakamlar artık ülkemizde kalacak. Balonların bakımı, onarımı ve diğer giderlerini de hesaba kattığımızda ihracat potansiyeli yüksek çok daha büyük bir ekonomiden bahsediyoruz. Bu ekonominin, hem istihdama hem de üreticilerimizdeki kabiliyet gelişimine katkısı oldukça önemli."
Bakan Varank ilk yerli balon ile uçtu


YILLIK 3 MİLYON AVROLUK MALİYETİ VAR

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün desteğiyle Pasha Balloons tarafından tasarlanıp üretilen yerli sıcak hava balonu, 11 Ekim'de ilk test uçuşunu gerçekleştirmişti.

Dünyanın en önemli sıcak hava balonu merkezi konumundaki Kapadokya'nın yanı sıra Türkiye genelinde farklı alanlarda uçuş yapan 230 balonun yıllık kumaş, kubbe değişim ve bakım maliyeti yaklaşık 3 milyon avro seviyesinde bulunuyor. Sıcak hava balonu üretiminde elde edilen kabiliyetle ilk etapta bakım onarım giderleri için yapılan harcamanın azalması, ilerleyen süreçte yılda 60 balonun üretilmesi hedefleniyor.

Değeri 80 bin avro olan her bir balonun yurt içindeki ihtiyacı karşılamasının yanı sıra ihraç edilmesi de planlanıyor.

Test uçuşları başarıyla tamamlanan yerli sıcak hava balonuna Katar, Umman ve İran'ın yanı sıra bazı Afrika ülkelerinden talep olduğu belirtildi.
Bakan Varank ilk yerli balon ile uçtu


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