Bakan Varank: İlk özel tohum sertifikasyon merkezi Nevşehir'de kurulacak

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriBakan Varank: İlk özel tohum sertifikasyon merkezi Nevşehir'de kurulacak
GeriEkonomi Bakan Varank: İlk özel tohum sertifikasyon merkezi Nevşehir'de kurulacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
20.11.2019 - 15:24, Son Güncelleme:

Bakan Varank: İlk özel tohum sertifikasyon merkezi Nevşehir'de kurulacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bakan Varank: İlk özel tohum sertifikasyon merkezi Nevşehir'de kurulacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, tohumculukta dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak amacıyla Türkiye'nin ilk özel tohum sertifikasyon merkezinin Tarım ve Orman Bakanlığının onayıyla Nevşehir'de kurulacağını bildirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Nevşehir'in Kavak beldesindeki yer altı doğal soğuk hava depolarında incelemelerde bulundu. Türkiye genelinde hasat edilen patates ve limonun önemli kısmının, yılın belirli dönemlerinde muhafaza edildiği 1,5 milyon ton depolama hacmine sahip yer altı depolarının özellikleri hakkında yetkililerden bilgi alan Varank, patates ayıklama ve yükleme aracının da direksiyonuna geçti.

Varank, incelemelerinin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, tohumculukta dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak amacıyla, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ile Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSUAB) tarafından, Nevşehir'de "Bitki Sağlığı Teşhis ve Analizi Laboratuvarı" kurulması için çalışma başlatıldığını söyledi. Varank, ülke genelindeki tohumların sertifikasyonu, ıslahı ve üretiminin de bu merkezde gerçekleştirilebileceğini dile getirdi.
Bölgedeki kayadan oyma doğal depoların Türk tarımı açısından önemini vurgulayan Varank, sektörün daha da gelişebilmesi için çeşitli adımlar atılacağını ifade etti.

Bakan Varank, şunları kaydetti:
"Tohumculuğu önemsiyoruz. İnşallah Türkiye'de, tohumun sertifikalandırılmasını da sağlayacak ilk özel merkezi Nevşehir'de kuracağız. Bu sektöre nasıl bir katkı sağlayabiliriz, depoculuk sektörünü de nasıl daha ileriye götürebiliriz buna yönelik çalışacağız. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak üzerimize düşenleri yerine getireceğiz. Burada patates ve narenciye depolamaya yönelik lisanslı depoculuk kurmak için bakan arkadaşlarla girişimlerde bulunacağız. Türkiye'nin buraları bilmesi lazım. Burası bir turizm ve kültür şehri, aynı zamanda tarım ve depoculuk şehri. Buraları gelip görünce insan etkileniyor. Yer altındaki bu doğal depolarda Türkiye'nin tarımına, insanımızın sofrasına yönelik büyük bir yatırım var. Temenni ederim tüm Türkiye burada yapılan çalışmalardan haberdar olur."

"YERLİ TOHUM ÇALIŞMALARINI DESTEKLİYORUZ"

Varank, yerli ve milli tohum çalışmalarını bakanlık olarak önemsediklerini ve desteklediklerini belirterek, patatesin yerli tohumla üretilmesinin sağlanması amacıyla yürütülen çalışmaların, iç piyasanın talebini karşılayacağını, aynı zamanda başka ülkelere ihraç edileceğini ifade etti. Yerli tohumun tam anlamıyla kullanılamadığına dikkati çeken Varank, "Özel sektörün tohum yetiştiriciliğine dönük çalışmaları var. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'ndeki teknoparkta Bitki Sağlığı Teşhis ve Analizi Laboratuvarı kurma projemiz devam ediyor. Bu merkezi kurduktan sonra tohumculuk alanında daha ileri adımlar atmış olacağız. Kendi tohumlarımızla yetiştirdiğimiz patatesi hem halkımız tüketecek hem de büyük bir ihracat potansiyelini yakalayacağız." dedi.

Bakan Varank'a programında, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Tarım ve Ormancılık İl Müdürü Okan Yılmaz ile AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar da eşlik etti. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle