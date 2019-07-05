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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
05.07.2019 - 11:53, Son Güncelleme:

Bakan Varank: Ekonomimizi sağlamlaştıracak, milletimizin refahını yükselteceğiz

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Bakan Varank: Ekonomimizi sağlamlaştıracak, milletimizin refahını yükselteceğiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Şundan kimsenin şüphesi olmaması lazım: Önümüzde geçireceğimiz 4 yıllık seçimsiz dönemde, kamu ve özel sektörün güçlü birlikteliğinden çıkacak sinerjiyle ekonomimizi sağlamlaştıracak, milletimizin refahını yükselteceğiz. Yeter ki hedeflerimize odaklanalım. Elbette, bizler bu sürecin (dijitalleşme) gerisinde kalamayız. Bu süreci tüm koşullarıyla birlikte kavramak, en önemlisi de oyun kurucu olmak zorundayız. Dijitalleşme konusunda Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu kapasiteyi oluşturmak ve Türkiye'yi bu alanda oyun kurucu yapmak ana hedefimiz" açıklamasında bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Şundan kimsenin şüphesi olmaması lazım. Önümüzde geçireceğimiz 4 yıllık seçimsiz dönemde, kamu ve özel sektörün güçlü birlikteliğinden çıkacak sinerjiyle ekonomimizi sağlamlaştıracak, milletimizin refahını yükselteceğiz. Yeter ki hedeflerimize odaklanalım." dedi.

Varank, teknoloji grubu NGN tarafından Tuzla Tepeören'de hayata geçirilen Türkiye'nin en büyük veri merkezi yatırımlarından Star of Bosphorus Veri Merkezi'nin açılışına katıldı.

Burada konuşma yapan Varank, Türkiye'yi teknolojinin ve dijital ekonominin merkez ülkesi yapmak için gece gündüz çalışırken böyle bir yatırımın açılışını gerçekleştirmenin çok anlamlı olduğunu söyledi.

Veri merkezinin 140 milyon dolarlık bütçesiyle bugüne kadar Türkiye'de yapılan en büyük veri merkezi yatırımlarından olduğunu dile getiren Varank, burada kamu ve özel sektör müşterilerine üst düzey veri depolama, yönetilen hizmetler ve güvenlik hizmetleri sağlanacağını bildirdi.

"En önemlisi de veri merkezi, yerlileştirilmiş bulut teknolojisi ile hizmet sunacak." diyen Varank, yatırımın Türkiye'ye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Varank, teknolojinin dönüşüm ve gelişiminden, büyük veri ve analitiğinden, bulut bilişimden, siber güvenlikten, insan-makina etkileşiminden ve yapay zeka gibi ileri teknoloji alanlarındaki gelişmelerden bahseden Varank, bu gelişmelerin üretim ve iş modellerini kökten değiştirdiğini anlattı.

Ar-Ge ve yenilik projelerine 7 yılda 1,6 milyar lira destek

Bakan Varank, dijitalleşmeye ve dijitalleşmenin ekonomi, sanayi, teknoloji gibi hayatın tüm alanlarına etkilerine değinerek, insanlığın artık veriyi işleyerek, yepyeni bir üretim ve kalkınma sürecine girdiğini aktardı.

Varank, "Elbette, bizler bu sürecin gerisinde kalamayız. Bu süreci tüm koşullarıyla birlikte kavramak, en önemlisi de oyun kurucu olmak zorundayız. Bu yüzden Milli Teknoloji Hamlesi gibi bir vizyonla yola koyulduk. Her konuşmamızda dijital dönüşüm diyoruz, dijital kalkınma ve ekonomiden bahsediyoruz." diye konuştu.

KOBİ'leri, girişimcileri, gençleri dijital çağın üreten aktörleri olmaları için teşvik ettiklerini, onlara yol gösterdiklerini ve onlar için politika ürettiklerini dile getiren Varank, bu noktada bakanlık olarak teknoloji alanında verdikleri desteklerden bahsetti.
Varank, TÜBİTAK eliyle, dijitalleşme alanında Ar-Ge ve yenilik projelerine son 7 yılda 1,6 milyar liradan fazla destek verdiklerini belirterek, bu desteklerden depolama ve veri analitiği projelerinin yüzde 10 pay aldığı bilgisini verdi.
KOBİ'lerin dijital dönüşümü için KOSGEB aracılığıyla katkı sağladıklarından bahseden Varank, dijitalleşme odaklı ilk KOSGEB destek programı olan KOBİGEL'i bu yıl uygulamaya koyduklarını söyledi.

Varank, "İmalat Sanayisinde Dijitalleşme" temasıyla başlattıkları bu program kapsamında büyük verinin analitik yöntemlerle işlenmesi, nesnelerin interneti, otonom robot teknolojileri, akıllı sensör teknolojileri, yapay zekaya dayalı akıllı fabrika sistemleri ve siber güvenlik konularında bin 742 proje başvurusu aldıklarını, şu anda değerlendirme aşamasının titizlikle sürdüğünü anlattı.

"Türkiye'yi dijitalleşmede oyun kurucu yapmayı hedefliyoruz"

Varank, dijitalleşme konusunda ana hedeflerinin; "Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu kapasiteyi oluşturmak ve Türkiye'yi bu alanda oyun kurucu yapmak" olduğunu belirterek, böylesine önemli bir konuda politikalar belirlerken elbette özel sektör temsilcilerini ve sivil toplum kuruluşlarını da sürecin içine dahil ettiklerini söyledi.

İlgili bütün paydaşların katkısıyla "Dijital Türkiye Yol Haritası"nı hazırladıklarını dile getiren Varank, "Yol haritamız: İnsan, teknoloji, altyapı, tedarikçiler, kullanıcılar ve yönetişim başlıkları altında 6 bileşenden oluşuyor. Şimdi, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonumuz çerçevesinde yol haritamızdan hareketle etkin eylem planlarını uygulama aşamasındayız." ifadelerini kullandı.

Varank, Türkiye Açık Kaynak Platformu, Akıllı Üretim Sistemleri Teknoloji Yol Haritası, Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezleri gibi hayata geçirdikleri uygulama ve projelerden bahsederek, bu modellere ilişkin detaylar verdi.

"Yapay zeka 2030'a kadar global ekonomiye 15,7 trilyon dolar katkı sağlayacak"

Varank, 2030'a kadar yapay zekanın, global ekonomiye 15,7 trilyon dolar katkıda bulunacağı ve ülke ekonomilerini ortalama yüzde 26 oranında büyüteceğinin beklendiğini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gelişmiş ülkeler, bu muazzam pazarda paylarını muhafaza etmek için üniversiteler, araştırma merkezleri, teknoloji lideri şirketler ve girişimler aracılığıyla yapay zeka teknolojileri konusunda adımlar atıyor. Biz de bunun farkında olarak ciddi çalışmalar yapıyor, kamu ve özel sektörün ihtiyacına yönelik projeler üretiyoruz. TÜBİTAK vasıtasıyla yapay zekanın tüm alt alanlarında teknoloji geliştirme ve uygulama faaliyetlerini sürdürüyoruz. Büyük veri analizi, doğal dil işleme, görüntü işleme, otonom araçlar, ses tanıma ve çeviri gibi alanlarda projeler yürütüyoruz."

Varank, Türkiye'nin yeni büyüme ve kalkınma hikayesini her alanda dijital dönüşümü hayata geçirmelerine öncülük edecek Milli Teknoloji Hamlesi ile yazacaklarını belirterek, bu yolda nitelikli insan kaynağına, girişimcilere ve firmalara güvendiklerini bildirdi.

Bakan Varank, "Şundan kimsenin şüphesi olmaması lazım: Önümüzde geçireceğimiz 4 yıllık seçimsiz dönemde, kamu ve özel sektörün güçlü birlikteliğinden çıkacak sinerjiyle ekonomimizi sağlamlaştıracak, milletimizin refahını yükselteceğiz. Yeter ki hedeflerimize odaklanalım." dedi.

Konuşması sonrası kendisine günün anısına hediye takdim edilen Bakan Varank ve beraberindekiler, veri merkezinin açılış kurdelesini kesti.  Açılış sonrası, Bakan Varank ve beraberindeki heyet veri merkezinde incelemelerde bulundu.

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