Bakan Varank duyurdu! Sanayi bölgeleri cari açığı azaltacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bürokrasiyi azaltan yatırımcı dostu 6 endüstri bölgesi kuruldu, 6 endüstri bölgesi cari açığı 1.7 milyar dolar azaltacak." dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Twitter'dan önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Varank, 6 yeni Endüstri Bölgesi kurulduğunu ve bu sayede cari açığın 1.7 milyar dolar düşeceğini belirtti. Varank ayrıca, Endüstri Bölgeleri sayesinde 49 bin yeni istihdam sağlanacağını, 23.1 milyar liralık yatırım da yapılacağını kaydetti.
Bakan Varank'ın tweeti şöyle:
Bugün yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle, bürokrasiyi azaltan, yatırımcı dostu 6 yeni Endüstri Bölgesi kuruldu.— Mustafa Varank (@varank) May 10, 2019
⚙Cari açığı 1.7 Milyar $ azaltacak
⚙49.000 istihdam sağlayacak
⚙23.1 Milyar ₺ yeni yatırım yapılacak
Hayırlı olsun🇹🇷#MilliTeknolojiGüçlüSanayi pic.twitter.com/YXFty6CVtj
Yorumları Göster
Yorumları Gizle