Bakan Varank aÃ§Ä±kladÄ± DÄ±ÅŸa baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ± azaltacak hamle

Bakan Varank açÄ±kladÄ±! DÄ±ÅŸa baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ± azaltacak hamle
Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Mustafa Varank, "BalÄ±kesir SEKA FabrikasÄ± hurda kaÄŸÄ±ttan Ã¼retim yapacak. Ã–zel teÅŸebbÃ¼s eliyle 140 milyon avroluk yatÄ±rÄ±m yapÄ±ldÄ±. Bu yatÄ±rÄ±mÄ±n karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda yÄ±llÄ±k 150 milyon dolarlÄ±k ithalatÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilecek ve kaÄŸÄ±dÄ± Ã¼lkemizde Ã¼retebileceÄŸiz"Â aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.
Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Mustafa Varank, 19 yÄ±l aranÄ±n ardÄ±ndan yeniden faaliyete geÃ§en BalÄ±kesir SEKA FabrikasÄ±'nÄ±n hurda kaÄŸÄ±ttan Ã¼retim yapacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Ã–zel teÅŸebbÃ¼s eliyle 140 milyon avroluk yatÄ±rÄ±m yapÄ±ldÄ±. Bu yatÄ±rÄ±mÄ±n karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda yÄ±llÄ±k 150 milyon dolarlÄ±k ithalatÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilecek ve kaÄŸÄ±dÄ± Ã¼lkemizde Ã¼retebileceÄŸiz." ifadelerini kullandÄ±.
Sanayi ve Teknoloji BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, BalÄ±kesir SEKA FabrikasÄ±, 19 yÄ±ldan sonra, hurda kaÄŸÄ±dÄ± dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ren altyapÄ±sÄ±yla Ã¼retime baÅŸladÄ±.Â
Bakan Varank, sÃ¶z konusu dÃ¶nemde atÄ±l durumda bulunan BalÄ±kesir SEKA FabrikasÄ±'nÄ± ziyaret ederek, Ã¶zel sektÃ¶r eliyle yeniden faaliyete baÅŸlayan fabrikanÄ±n ilk Ã¼retimine tanÄ±klÄ±k etti.Â
Varank, tesisin hurda kaÄŸÄ±ttan Ã¼retim yapacaÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, "Ã–zel teÅŸebbÃ¼s eliyle 140 milyon avroluk yatÄ±rÄ±m yapÄ±ldÄ±. Bu yatÄ±rÄ±mÄ±n karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda yÄ±llÄ±k 150 milyon dolarlÄ±k ithalatÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilecek ve kaÄŸÄ±dÄ± Ã¼lkemizde Ã¼retebileceÄŸiz." dedi.Â
Ã–zel teÅŸebbÃ¼sÃ¼n, eski SEKA KaÄŸÄ±t FabrikasÄ±'nÄ± sÄ±fÄ±rdan inÅŸa ederek Ã¼retime baÅŸladÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden Varank, "BalÄ±kesir'de 19 yÄ±l sonra tekrar kaÄŸÄ±t Ã¼retiliyor. Tesisimiz, hurda kaÄŸÄ±ttan, kaÄŸÄ±t Ã¼retecek. GÃ¼nlÃ¼k bin 200 ton hurda kaÄŸÄ±ttan, gÃ¼nlÃ¼k bin ton yeni kaÄŸÄ±t Ã¼retilebiliyor." deÄŸerlendirmesinde bulundu.Â
Yeni kaÄŸÄ±t fabrikalarÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nÃ¼ aÃ§mak istediklerini bildiren Varank, yatÄ±rÄ±mcÄ± firmanÄ±n daha Ã¶nce Ã¶zelleÅŸtirmeyle atÄ±l hale gelen eski makineleri Ã¼retime kazandÄ±rmak iÃ§in de Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.Â
Varank, kaÄŸÄ±t sektÃ¶rÃ¼nÃ¼ stratejik sektÃ¶r ilan ettiklerini belirterek, TÃ¼rkiye'nin ÅŸu an devam eden yeni kaÄŸÄ±t yatÄ±rÄ±mlarÄ± olduÄŸunu hatÄ±rlattÄ±.Â
"EKONOMÄ°YE BÃœYÃœK KATKISI OLACAK"Â
Ã–zel sektÃ¶r aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla kaÄŸÄ±t Ã¼retimini artÄ±rÄ±p, Ã¼lkenin cari aÃ§Ä±k verdiÄŸi sÃ¶z konusu alanda yerli Ã¼retimi artÄ±rmak istediklerine dikkati Ã§eken Varank, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â
"Bu konuda baÅŸarÄ±lÄ± olacaÄŸÄ±z. Daha Ã¶nce atÄ±klarÄ±mÄ±z heba ediliyordu. Bu, aynÄ± zamanda sÄ±fÄ±r atÄ±k projesiyle de iliÅŸkili bir yatÄ±rÄ±m. Ãœlkemizde topladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z hurda kaÄŸÄ±tlarÄ±n yanÄ±nda, bu Ã¼rÃ¼nÃ¼ ithal de ediyoruz. AtÄ±k toplama iÅŸini geliÅŸtirip, TÃ¼rkiye'deki hurda kaÄŸÄ±tlarÄ± kullanarak, yabancÄ± hurda kaÄŸÄ±da ihtiyaÃ§ kalmadan sÄ±fÄ±r atÄ±k projesinin de etkisiyle yerli hurda kaÄŸÄ±tlardan Ã¼retim yapmak istiyoruz. Bu manada ekonomiye bÃ¼yÃ¼k katkÄ±sÄ± olacak. BurasÄ± aÄŸaÃ§ selÃ¼lozundan Ã¼retim yapan bir tesis deÄŸil. Hurda kaÄŸÄ±ttan, geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mden, kaÄŸÄ±t Ã¼reten bir tesis."Â
Varank, 1980'de Ã¼retime giren SEKA KaÄŸÄ±t FabrikasÄ±'nÄ±n, faaliyetini 2000'de sonlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatarak, Ã¶zelleÅŸtirme kapsamÄ±nda 2003'te Albayrak Holdinge geÃ§en fabrikanÄ±n, 10 yÄ±l sÃ¼ren itiraz sÃ¼reci nedeniyle faaliyete geÃ§emediÄŸini belirtti.Â
Bakan Varank, 2013'te yeni fabrika iÃ§in baÅŸlayan Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n bu yÄ±l tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izerek, "Deneme Ã¼retimine baÅŸlayan fabrikada oluklu mukavva ve ambalaj kaÄŸÄ±dÄ± Ã¼retiliyor. PazarÄ±n ihtiyaÃ§larÄ±na gÃ¶re oluÅŸacak yeni Ã¼rÃ¼n Ã§eÅŸitleriyle fabrikanÄ±n 2 bin istihdam saÄŸlamasÄ± bekleniyor." ifadelerini kullandÄ±.Â
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