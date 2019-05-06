Bakan Varank aÃ§Ä±kladÄ± DÄ±ÅŸa baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ± azaltacak hamle

MENÃœ
HÃœRRÄ°YET.COM.TR'YE DÃ–N
ANA SAYFA
HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

YENÄ°BÄ°RÄ°Åž

Ã‡ok uluslu bÃ¼yÃ¼k ÅŸirketlerden, kobilere, startupâ€™lardan ik danÄ±ÅŸmanlarÄ±na 155 Bini aÅŸkÄ±n firma YenibiriÅŸâ€™i tercihediyor. YenibiriÅŸ ile kolayca ilan verebilir, aradÄ±ÄŸÄ±nÄ±z adaya hÄ±zla ulaÅŸabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±n ÅŸehri keÅŸfetmen, gitmek istediÄŸin yere gitmen, almak istediÄŸin ÅŸeyi alman iÃ§in bÃ¼tÃ§eni ikiyekatlar. Ã‡Ã¼nkÃ¼ yakala.coâ€™da yer alan fÄ±rsatlar, genel fiyatÄ±nÄ±n yarÄ±sÄ± seviyesindedir. Hatta birÃ§ok zaman %50â€™ninde Ã¼zerinde bir indirimle karÅŸÄ±laÅŸÄ±rsÄ±n.

SÃ¼per lÃ¼ks yerler, kÃ¼ltÃ¼rel, sportif, eÄŸlenceli ve Ã¶ÄŸretici etkinlikler, her gÃ¼n yenilenen yakala.cofÄ±rsatlarÄ±nda seni bekliyor olacak.

Ä°ster BoÄŸazÄ±n yanÄ± baÅŸÄ±nda yemek, eÄŸlence veya lÃ¼ks yatla gezi veya masaj keyfi ister Egeâ€™de Akdenizâ€™de veyayurt dÄ±ÅŸÄ±nda tatil ister son teknoloji bir Ã¼rÃ¼n! yakala.coâ€™da bunlarÄ±n hepsine Ã§ok sÃ¼rpriz fiyatlarla sahipolabilirsinâ€¦

yakala.coâ€™da mutlaka kendine gÃ¶re bir fÄ±rsat bulursun. Bir HÃ¼rriyet iÅŸtiraki olan yakala.coâ€™nun daima seninmutluluÄŸunu saÄŸlamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sakÄ±n unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÃœRRÄ°YET'E BAÄžLI KAL

Hesap OluÅŸtur veya GiriÅŸ Yap
HÃ¼rriyet gazetesi uygulamalasÄ±nÄ± Apple Store'dan indirin
HÃ¼rriyet gazetesi uygulamalasÄ±nÄ± Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tÃ¼m geliÅŸmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
BÃ¼lten Abonelikleri

HÃ¼rriyet haberlerinden geri kalma, tÃ¼m aboneliklerini yÃ¶net ve abone ol.

BÃœLTENLERÄ°NÄ° YÃ–NET
HaberlerEkonomi HaberleriBakan Varank açÄ±kladÄ±! DÄ±ÅŸa baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ± azaltacak hamle
GeriEkonomi Bakan Varank açÄ±kladÄ±! DÄ±ÅŸa baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ± azaltacak hamle
MENÃœ
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
SÄ±radaki Haber

Ekonomi
AA
06.05.2019 - 11:39, Son GÃ¼ncelleme:

Bakan Varank açÄ±kladÄ±! DÄ±ÅŸa baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ± azaltacak hamle

  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
Bakan Varank açÄ±kladÄ±! DÄ±ÅŸa baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ± azaltacak hamle

Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Mustafa Varank, "BalÄ±kesir SEKA FabrikasÄ± hurda kaÄŸÄ±ttan Ã¼retim yapacak. Ã–zel teÅŸebbÃ¼s eliyle 140 milyon avroluk yatÄ±rÄ±m yapÄ±ldÄ±. Bu yatÄ±rÄ±mÄ±n karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda yÄ±llÄ±k 150 milyon dolarlÄ±k ithalatÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilecek ve kaÄŸÄ±dÄ± Ã¼lkemizde Ã¼retebileceÄŸiz"Â aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.

Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Mustafa Varank, 19 yÄ±l aranÄ±n ardÄ±ndan yeniden faaliyete geÃ§en BalÄ±kesir SEKA FabrikasÄ±'nÄ±n hurda kaÄŸÄ±ttan Ã¼retim yapacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Ã–zel teÅŸebbÃ¼s eliyle 140 milyon avroluk yatÄ±rÄ±m yapÄ±ldÄ±. Bu yatÄ±rÄ±mÄ±n karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda yÄ±llÄ±k 150 milyon dolarlÄ±k ithalatÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilecek ve kaÄŸÄ±dÄ± Ã¼lkemizde Ã¼retebileceÄŸiz." ifadelerini kullandÄ±.

Sanayi ve Teknoloji BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, BalÄ±kesir SEKA FabrikasÄ±, 19 yÄ±ldan sonra, hurda kaÄŸÄ±dÄ± dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ren altyapÄ±sÄ±yla Ã¼retime baÅŸladÄ±.Â 

Bakan Varank aÃ§Ä±kladÄ± DÄ±ÅŸa baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ± azaltacak hamle

Bakan Varank, sÃ¶z konusu dÃ¶nemde atÄ±l durumda bulunan BalÄ±kesir SEKA FabrikasÄ±'nÄ± ziyaret ederek, Ã¶zel sektÃ¶r eliyle yeniden faaliyete baÅŸlayan fabrikanÄ±n ilk Ã¼retimine tanÄ±klÄ±k etti.Â 

Varank, tesisin hurda kaÄŸÄ±ttan Ã¼retim yapacaÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, "Ã–zel teÅŸebbÃ¼s eliyle 140 milyon avroluk yatÄ±rÄ±m yapÄ±ldÄ±. Bu yatÄ±rÄ±mÄ±n karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda yÄ±llÄ±k 150 milyon dolarlÄ±k ithalatÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilecek ve kaÄŸÄ±dÄ± Ã¼lkemizde Ã¼retebileceÄŸiz." dedi.Â 

Ã–zel teÅŸebbÃ¼sÃ¼n, eski SEKA KaÄŸÄ±t FabrikasÄ±'nÄ± sÄ±fÄ±rdan inÅŸa ederek Ã¼retime baÅŸladÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden Varank, "BalÄ±kesir'de 19 yÄ±l sonra tekrar kaÄŸÄ±t Ã¼retiliyor. Tesisimiz, hurda kaÄŸÄ±ttan, kaÄŸÄ±t Ã¼retecek. GÃ¼nlÃ¼k bin 200 ton hurda kaÄŸÄ±ttan, gÃ¼nlÃ¼k bin ton yeni kaÄŸÄ±t Ã¼retilebiliyor." deÄŸerlendirmesinde bulundu.Â 

Yeni kaÄŸÄ±t fabrikalarÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nÃ¼ aÃ§mak istediklerini bildiren Varank, yatÄ±rÄ±mcÄ± firmanÄ±n daha Ã¶nce Ã¶zelleÅŸtirmeyle atÄ±l hale gelen eski makineleri Ã¼retime kazandÄ±rmak iÃ§in de Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.Â 

Varank, kaÄŸÄ±t sektÃ¶rÃ¼nÃ¼ stratejik sektÃ¶r ilan ettiklerini belirterek, TÃ¼rkiye'nin ÅŸu an devam eden yeni kaÄŸÄ±t yatÄ±rÄ±mlarÄ± olduÄŸunu hatÄ±rlattÄ±.Â

Bakan Varank aÃ§Ä±kladÄ± DÄ±ÅŸa baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ± azaltacak hamle

"EKONOMÄ°YE BÃœYÃœK KATKISI OLACAK"Â

Ã–zel sektÃ¶r aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla kaÄŸÄ±t Ã¼retimini artÄ±rÄ±p, Ã¼lkenin cari aÃ§Ä±k verdiÄŸi sÃ¶z konusu alanda yerli Ã¼retimi artÄ±rmak istediklerine dikkati Ã§eken Varank, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â 

"Bu konuda baÅŸarÄ±lÄ± olacaÄŸÄ±z. Daha Ã¶nce atÄ±klarÄ±mÄ±z heba ediliyordu. Bu, aynÄ± zamanda sÄ±fÄ±r atÄ±k projesiyle de iliÅŸkili bir yatÄ±rÄ±m. Ãœlkemizde topladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z hurda kaÄŸÄ±tlarÄ±n yanÄ±nda, bu Ã¼rÃ¼nÃ¼ ithal de ediyoruz. AtÄ±k toplama iÅŸini geliÅŸtirip, TÃ¼rkiye'deki hurda kaÄŸÄ±tlarÄ± kullanarak, yabancÄ± hurda kaÄŸÄ±da ihtiyaÃ§ kalmadan sÄ±fÄ±r atÄ±k projesinin de etkisiyle yerli hurda kaÄŸÄ±tlardan Ã¼retim yapmak istiyoruz. Bu manada ekonomiye bÃ¼yÃ¼k katkÄ±sÄ± olacak. BurasÄ± aÄŸaÃ§ selÃ¼lozundan Ã¼retim yapan bir tesis deÄŸil. Hurda kaÄŸÄ±ttan, geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mden, kaÄŸÄ±t Ã¼reten bir tesis."Â 

Bakan Varank aÃ§Ä±kladÄ± DÄ±ÅŸa baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ± azaltacak hamle

Varank, 1980'de Ã¼retime giren SEKA KaÄŸÄ±t FabrikasÄ±'nÄ±n, faaliyetini 2000'de sonlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatarak, Ã¶zelleÅŸtirme kapsamÄ±nda 2003'te Albayrak Holdinge geÃ§en fabrikanÄ±n, 10 yÄ±l sÃ¼ren itiraz sÃ¼reci nedeniyle faaliyete geÃ§emediÄŸini belirtti.Â 

Bakan Varank, 2013'te yeni fabrika iÃ§in baÅŸlayan Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n bu yÄ±l tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izerek, "Deneme Ã¼retimine baÅŸlayan fabrikada oluklu mukavva ve ambalaj kaÄŸÄ±dÄ± Ã¼retiliyor. PazarÄ±n ihtiyaÃ§larÄ±na gÃ¶re oluÅŸacak yeni Ã¼rÃ¼n Ã§eÅŸitleriyle fabrikanÄ±n 2 bin istihdam saÄŸlamasÄ± bekleniyor." ifadelerini kullandÄ±.Â 

  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
YorumlarÄ± GÃ¶ster
YorumlarÄ± Gizle

DiÄŸer Ekonomi Haberleri

SÄ±radaki Haber

BeÅŸiktaÅŸ BaÅŸkanÄ± Fikret Orman'a dava ÅŸoku

DatÃ§a'da kampanya baÅŸlatÄ±ldÄ±! YabancÄ± turist akÄ±n etti...

Borun bir faydasÄ± daha ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Galatasaray hisselerine liderlik dopingi