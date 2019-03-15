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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
15.03.2019 - 16:40, Son Güncelleme:

Müjde verildi: 2020'ye kadar devlet ödeyecek

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Müjde verildi: 2020'ye kadar devlet ödeyecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank bir dizi gezi ve incelemelerde bulunmak üzere Nevşehir’e geldi. Bakan Varank, “Aralık 2020’ye kadar her alınacak işçinin SGK primlerini biz ödeyeceğiz” açıklamasında bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Nevşehir ziyaretine Valilik ve AK Parti İl Başkanlını ziyaret ederek başlarken daha sonra ise Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen kahvaltı programında iş adamlarıyla bir araya geldi. Bakan Varank burada yaptığı konuşmada Yeni Zelanda’da yapılan cami saldırısı ile ilgili konuşurken "Sapık terörist saldırı öncesinde bir de manifesto yayınlamış" dedi. Varank; “Maalesef güne acı bir haber ile başladık. Yeni Zelanda’da bir ırkçı mülteci düşmanı sapık terörist Müslüman kardeşlerimiz Cuma namazı kılarken onlara saldırdı. Ve 40 kardeşimizi camide ibadet esnasında şehit etti. Allah hepsine rahmet etsin. Dünyada ırkçılık ve İslamofobi artış gösteriyor. Her gün din kardeşlerimize, dindaşlarımıza yapılan saldırıyı haberlerde okuyoruz. Bu sapık terörist bu saldırıyı gerçekleştirmeden önce bir manifesto bırakmış. Bu terörist şöyle yazmış. 'Bizim en eski düşmanımız Türklerin lideri Erdoğan’ı öldürmemiz lazım.' Yine bu kişi şunları yazmış. 'Türkler Müslümanlar boğazın doğu tarafında yaşayabilirler. Ama boğazın batı tarafına geçerlerse biz gelir onların bütün minarelerini, camilerini yıkacağız. Bir gün gelecek Ayasofya’daki o minarelerden kurtulacağız'. Değerli kardeşlerim buradaki din düşmanlığını, ırkçılığı sizler de hissediyorsunuzdur. Tabi Cumhurbaşkanımız sıklıkla beka meselesinden bahsediyor. Bazıları müstesna ifadeler ile bu beka meselesi de neymiş diyorlar. Ama işte bunun bugün bir kere daha görmüş oluyoruz” dedi.

“ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNİ BU YIL 12 AY VERECEĞİZ”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank geçtiğimiz yıl 9 ay verilen sigorta prim desteğini bu yıl 12 ay olarak vereceklerini söyledi. Varank; “Fikir alışverişinde bulunacağımız bu toplantı vesilesiyle sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyor; hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Gittiğim her ilde mutlaka sanayicilerimizle, üreticilerimizle bir araya gelmeye özen gösteriyorum. Türkiye ekonomisi, gücünü ve dinamizmini sizlerden alıyor. Siz ürettikçe, istihdam sağladıkça, ülkemiz ileri gidiyor. Dolayısıyla biz de Bakanlık olarak attığımız her adımda büyümeyi sırtlayanları destekliyoruz. Sorunlarınızı, önerilerinizi bizzat takip ediyoruz. 16 senede güçlü bir temel inşa ettik, karşılaştığımız hiçbir zorluk bizi yıldırmadı. Sanayiden tarıma, eğitimden sağlığa pek çok alanda önemli reformları hayata geçirdik. Vatandaşımıza dokunduk, dertlerine derman olmaya çalıştık. Fabrikalar açtık, altyapılar kurduk, istihdamı geliştirdik. Şimdi artık ekonomimizin gücüne güç katmak istiyoruz. Sanayideki son dönem gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Adım atmamız gerektiğinde gerekli adımlar atıyoruz. Hem istihdamı hem de üretimi desteklemeye var gücümüzle devam ediyoruz. Daima yanınızdayız. Üzerinizdeki yükleri hafifletmek için son dönemde bir dizi yeniliğe imza attık. Bu reformları Cumhurbaşkanımız kamuoyuyla paylaştı. İş ve aş söz konusu olduğunda devletimizin tüm imkânları seferber ediliyor. Nisan sonuna kadar sağlayacağınız her ilave istihdam için, 3 ay boyunca prim ve vergilerin yanı sıra ücreti de devlet olarak biz karşılayacağız. Eğer şartlar devam ederse; izleyen 9 ayda da prim ve vergileri ödemeye devam edeceğiz. Geçtiğimiz yıl 9 ay olarak uygulan asgari ücret desteğini, bu yıl 12 ay boyunca vereceğiz. Aralık 2020’ye kadar, işe alacağınız her yeni çalışanın SGK primlerini ve vergilerini 12 ay boyunca biz ödeyeceğiz. Eğer kadın, genç ya da engelli istihdam edilirse bu süre 18 aya çıkacak. 5 puanlık prim indirimi ve bölgesel istihdam teşviklerimiz de aynen sürüyor. OSB’lerde bedelsiz arsa tahsisinin kapsamını genişlettik, arsa tahsis süreçlerini hızlandırdık. Ticarethanelerde kullanılan doğal gazın fiyatında yüzde 10'luk indirim yaptık” şeklinde konuştu.

 

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