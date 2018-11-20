Bakan Varank: 517 doktora öğrencisi yetiştireceğiz
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "120 farklı proje aracılığıyla sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda 517 doktora öğrencisi yetiştirilecek" dedi.
BAKAN Varank, “Sanayi Doktora Programı” desteği kapsamında 33 üniversitenin, 77 farklı sanayi kuruluşuyla yaptığı iş birliği projesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Varank açıklamasının devamında şunları kaydetti:
*Hedefimiz 500 doktora öğrencisiyle başlamaktı. Fakat nitelikli talep karşısında daha fazla öğrenci ve sanayicinin bu imkandan faydalanmasını istedik.
*Programın en cezbedici kısmıysa, doktora sonrası istihdam. Bu öğrencilere doktoraları bittikten sonra sanayi sektöründe istihdamları için 3 yıl boyunca destek sağlayacağız.
*Bursiyerlerimiz mezun olduktan sonra iş arama zahmetine girmeyecek, doktora yaptıkları alanda istihdam edilecekler. Böylelikle sanayide nitelikli bilgiyle katma değerli üretimin gerçekleşmesini sağlayacağız.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle