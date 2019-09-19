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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
19.09.2019 - 17:50, Son Güncelleme:

Bakan Varank: 5 milyon lira bütçeli mali destek programı planlıyoruz

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Bakan Varank: 5 milyon lira bütçeli mali destek programı planlıyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansımız, coğrafi işaretli ürünlerden elde edilen geliri artırmayı kendine hedef koydu. Böylece hem kırsal kalkınmaya hem de gelirin tabana yayılmasına katkı sunmuş olacak. Bu amaçla 5 milyon lira bütçeli mali destek programı planlıyoruz. Program çerçevesinde; tescille kazanılan haklara ilişkin izleme ve denetim sistemleri kuracak; coğrafi işaretli ürünlerin ortak üretimi, satışı ve pazarlanması, bunların turizm değerine dönüşmesi gibi önceliklere destek vereceğiz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bu yıl 2’ncisi düzenlenen Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi açılış programında konuştu. Coğrafi işaretli ürünlerin markalaşmasının büyük önem taşıdığını ifade eden Bakan Varank, "Aslında çok ilginç bir dönemden geçiyoruz. Bir yandan, ileri seviye teknolojik ürünler hayatımızın her alanına nüfuz ediyor. Bir yandan da, doğaya, doğala ve yerele dönmek istiyoruz. Kesin olan şey, sıradanlığın her zaman kaybetmeye mahkum olduğu. Coğrafi işaretler, bu işin yerellik, bir yöreye mahsus olma kısmında yer alıyor. Bulundukları bölgeye, cezbedici ve merak uyandırıcı bir nitelik katıyor. Aslında turizm istatistiklerine baktığımızda bu durumu çok net görüyoruz. Turistler gittikleri yerlerin sadece doğasını, tarihini değil, yerel lezzetlerini ve değerlerini de görmek istiyorlar. Türkiye bu açıdan çok şanslı. Köklü tarihimizden gelen coğrafi işaretlerimiz, yörelerimizin markalaşması açısından oldukça önemli. Biz de Bakanlık olarak burada özel bir sorumluluk taşıyoruz” dedi.

"BUGÜN İTİBARİYLE 81 İLİMİZDE TOPLAM 446 TESCİLLİ ÜRÜNÜMÜZ VAR"

Türk Patent ve Marka Kurumu’nun coğrafi işaretlerin tescilini ve tescil sonrası işlemleri yerine getirdiğini hatırlatan Varank, "Bugün itibariyle 81 ilimizde toplam 446 tescilli ürünümüz var. İşlemleri devam eden başvuru sayısıysa 428 il bazındaki detaylı bilgi ve istatistikleri, kurumumuzun hazırladığı dijital platformdan kolaylıkla elde edebilirsiniz. Yaptığımız hesaba göre ülkemizde tescil edilebilir 2 binin üzerinde potansiyel coğrafi işaret bulunuyor. Tabi tescillerin sayısı önemli olmakla birlikte, tescillenen ürünlerin sağladığı katma değer de bir o kadar önemli" diye konuştu.

"COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLER ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLIYOR"

Coğrafi işaretli ürünlerin dünya ülkelerinin ekonomisine büyük katkılar sağladığını söyleyen Bakan Varank, "İtalya’nın 500’ün üzerindeki tescilli coğrafi işareti, ülke ekonomisine 12 milyar avronun üzerinde bir gelir sağlıyor. Bizim 446 tescilli işaretimizin ise pazar payı 2 milyar avro civarında. Dolayısıyla, tescilden sonraki süreçler olan ticarileşme ve ihracat aşamalarına daha fazla odaklanmamız gerektiği çok açık. Bu noktada kalkınma ajanslarımız coğrafi işaretli ürünlerin, iç ve dış piyasalarda tanınması ve markalaştırılmasına yönelik çeşitli destekler veriyor" ifadelerini kullandı.

"5 MİLYON LİRA BÜTÇELİ MALİ DESTEK PROGRAMI PLANLIYORUZ"

"Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansımız, coğrafi işaretli ürünlerden elde edilen geliri artırmayı kendine hedef koydu" diyen Varank, "Böylece hem kırsal kalkınmaya hem de gelirin tabana yayılmasına katkı sunmuş olacak. Bu amaçla 5 milyon lira bütçeli mali destek programı planlıyoruz. Program çerçevesinde; tescille kazanılan haklara ilişkin izleme ve denetim sistemleri kuracak; coğrafi işaretli ürünlerin ortak üretimi, satışı ve pazarlanması, bunların turizm değerine dönüşmesi gibi önceliklere destek vereceğiz. Coğrafi işaretli ürünlerin ihracatını arttırmak için, yurt dışında da tescil edilmelerinin sağlanması bir diğer önemli husus. Bu amaçla; Türk Patent ve Marka Kurumumuz, Avrupa Birliği Komisyonu’yla işbirliği yapıyor. Halihazırda AB’yle 3 tescilimiz var. Bu tesciller sayesinde, ürünlerimizi AB'ye daha fazla ihraç etmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca oradaki kötüye kullanım ve taklitleri engelleyebiliyoruz. Diğer taraftan da ürünlerimizin kalitesini prestij anlamında göstermiş oluyoruz. AB ile yürüttüğümüz işbirliği kapsamında, ilk aşamada 35 başvuruyu daha tescil ettirmeyi hedefliyoruz. Bir başka uluslararası işbirliğini de Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütüyle başlatıyoruz. Coğrafi işaretlerimizin ticarileşmesi ve denetim şartlarının iyileştirilmesi alanlarında ortak çalışma yapacağız" diye konuştu.

Proje kapsamında, Türki cumhuriyetlerin coğrafi işaret kapasitelerinin arttırılmasına yönelik adımlar da atılacağını belirten Bakan Varank, "Özbekistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Tacikistan gibi ülkelerin de katılımıyla çalıştaylar gerçekleştirip ülke tecrübelerimizi paylaşacağız. Sözlerime son verirken; bugün başlayan zirvenin coğrafi işaretler konusundaki farkındalığı artırması ve tecrübe paylaşımı yoluyla verimli işbirliklerine kapı aralamasını diliyorum" dedi.

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