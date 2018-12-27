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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
AA
27.12.2018 - 14:36, Son Güncelleme:

Bakan Türk devini test etti! İşte ilk görüntüler

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Koluman Otomotiv'in Tarsus'taki fabrikasında yüzde 70 oranda yerli olarak üretilen zırhlandırılmış lojistik destek aracını test etti.

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  • Bakan Varank yerli zırhlı aracı test etti
  • Bakan Varank yerli zırhlı aracı test etti
  • Bakan Varank yerli zırhlı aracı test etti
  • Bakan Varank yerli zırhlı aracı test etti
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Koluman Otomotiv'in Mersin'in Tarsus ilçesindeki fabrikasında yüzde 70 oranda yerli olarak üretilen zırhlandırılmış lojistik destek aracını test etti.

Bakan Türk devini test etti İşte ilk görüntüler

Bakan Varank, bir dizi etkinlik ve toplantılara katılmak üzere geldiği Mersin'de, beraberinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan ile birlikte Koluman Otomotiv'in Tarsus ilçesindeki fabrikasında incelemelerde bulundu. Fabrika yetkililerinde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alan Varank, daha sonra savunma sanayi için üretilen 'Derman' adlı zırhlandırılmış lojistik destek aracını test etti.

Bakan Türk devini test etti İşte ilk görüntüler

Bakan Varank, 8x8 özelliğindeki zırhlı aracı bizzat kullanarak test ettikten sonra yaptığı açıklamada, aracın performansının çok iyi olduğunu belirterek, "Direksiyonu çok hafifti. Aynı zamanda 16 ton da yük taşıyorduk. Bu yük ile beraber aracı kullanmış olduk. Bur bir Ar-Ge projesi sonucu ortaya çıkmış ürün. İnşallah ülkemizde böyle Ar-Ge projelerini TÜBİTAK olarak diğer kurumlarımızla destekliyoruz. Bu savunma sanayimiz için geliştirilmiş bir araç. Yakında yurt dışında testlere girecek. Bu tip teknolojilerle hem savunma sanayimizi hem de diğer sanayi kollarımızı desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Bakan Türk devini test etti İşte ilk görüntüler

Varank, zırhlı aracın aynı zamanda sanayi-üniversite işbirliği ile ortaya çıkan bir proje olduğunu sözlerine ekledi.

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