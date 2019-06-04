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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
04.06.2019 - 09:09, Son Güncelleme:

Bakan Turhan'dan Bayram mesajı

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Bakan Turhan'dan Bayram mesajı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan "Bu mübarek bayramın, bizleri her zamankinden daha çok birbirimize yakınlaştırmasını, kardeşliğimizi, dostluğumuzu pekiştirmesini temenni ediyorum" dedi.

Bakan Turhan, bayram dolayısıyla yayımladığı mesajda rahmet, merhamet ve bereket ayı mübarek Ramazanı Şerif'i geride bırakarak milletçe, muhabbetle kucaklaşılan bir bayrama daha kavuşulduğunu kaydetti. Turhan, "Bu vesileyle Ramazan Bayramı'nı en kalbi dileklerimle kutluyor, bu mübarek bayramın, bizleri her zamankinden daha çok birbirimize yakınlaştırmasını, kardeşliğimizi, dostluğumuzu pekiştirmesini temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu. Herkes sevdiklerine daha kolay kavuşsun diye son 17 yıldır, ülkenin her şehrini birbirine bölünmüş yollarla, demir yolları, deniz ve hava yollarıyla bağladıklarına dikkati çeken Turhan, sevginin, barışın, dostluğun en üst düzeyde yaşandığı, aile bağlarının daha çok güçlendiği bu müstesna günlerde seyahat ederken trafik kurallarına azami derecede uyulması, daha dikkatli ve duyarlı olunması, uykusuz ve yorgun araç kullanılmaması uyarısında bulundu. Bayram coşkusunun gönülleri şenlendirmesi, yollarda yapılacak hatalarla ocakların sönmemesini temenni eden Turhan, şunları kaydetti: "Bu duygularla, çalışma arkadaşlarımın ve aziz milletimizin, mübarek Ramazan Bayramı'nı tekrar tebrik eder, Cenabı Mevla'dan bizleri birlik ve beraberlik içerisinde daha nice bayramlara kavuşturmasını diler, sevgi ve saygılarımı sunarım. Nice bayramlara."
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