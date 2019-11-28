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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Eray GÖRGÜLÜ/ANKARA
28.11.2019 - 21:24, Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Bakan Turhan’dan Atlas Global açıklaması: Mağduriyeti gidereceğiz

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Son dakika haberi: Bakan Turhan’dan Atlas Global açıklaması: Mağduriyeti gidereceğiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Atlas Global’le ilgili soruya yanıt verdi. "Bizim için önemli olan yolcuların mağduriyetlerinin giderilmesi." diyen Turhan, "Yolcuların mağduriyetlerini gidermeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Bakanlığının bütçesi üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin yönelttiği soru ve eleştirilerini yanıtladı.

Atlas Global Havayollarına ilişkin soruları cevaplayan Bakan Turhan, sivil havacılık kurallarına göre uçuşlarını durduran, uçuşu durdurulan veya ruhsatı iptal edilen havayollarının SHGM'de mevcut olan teminatlarının nakde çevirilerek, yolcuların diğer havayollarıyla tarifeli seferler için 5 günlük, tarifesiz seferler için 10 günlük sürede taşınmasının mümkün olduğunu söyledi.

Turhan, Atlas Global’le ilgili soruya şu yanıtı verdi:

"Şu anda mağdur olanların mağduriyetlerini gidermeye öncelikli olarak yoğunlaştık onu halledeceğiz. Atlas’la ilgili onlarla da görüşüyoruz. Süreli olarak bu operasyonu durdurduklarını söylüyorlar. Görüşüp vaziyet alacağız. bizim için önemli olan yolcuların mağduriyetlerinin giderilmesi. Şu anda herhalde 500 bin dolar civarında teminatları var. Yolcuların mağduriyetlerini gidermeye çalışacağız."

Bakanlıktan Atlas Global açıklaması
Bakanlıktan Atlas Global açıklaması
 

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