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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
02.11.2019 - 14:31, Son Güncelleme:

Bakan Turhan'dan akıllı kent uygulamaları standına ziyaret

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Bakan Turhan'dan akıllı kent uygulamaları standına ziyaret

Ankara Büyükşehir Belediyesi, keçi sütünden ürettiği dondurmaları ziyaretçilere ikram etti. Ankara Kent Konseyi’nin kurduğu standı ziyaret edenlere de “nasıl bir Ankara hayal ediyorsunuz?” sorusu yöneltildi.

ATO Congresium’da düzenlenen "2. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı”na katılan Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin standı büyük ilgi görüyor. Fuarın ikinci gününde vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Büyükşehir Belediyesi standını, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ile birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da ziyaret etti.

DONDURMA SÜRPRİZİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi standını ziyarete gelen konuklar tatlı bir sürprizle de karşılaştı. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından keçi sütünden üretilen dondurma misafirlere ikram edildi.

Keçi sütünden yapılan dondurmayı ilk kez denediğini ve çok beğendiğini belirten Nuran Gözlemecioğlu, “Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bu hizmetinden dolayı çok teşekkür ederim” derken, Samet Dinçer Tuz, “Dondurmayı çok beğendim. Keçi sütünden olması çok sağlıklı” diye konuştu.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Mavi Masa standında konuklara Türk bayrakları dağıtılırken, Büyükşehir Belediyesi’nin faaliyetleri ve akıllı kent uygulamaları hakkında da detaylı bilgi verildi. Fuarda, Ankara Kent Konseyi standını ziyaret eden tüm konuklara “Nasıl bir Ankara hayal ediyorsunuz?” sorusu yöneltilerek, düşünceleri soruldu.

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