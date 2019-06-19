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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
19.06.2019 - 13:47, Son Güncelleme:

Bakan Turhan yeni demiryolu projesinin ayrıntılarını açıkladı: Çalışmalar tamamlandı

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Bakan Turhan yeni demiryolu projesinin ayrıntılarını açıkladı: Çalışmalar tamamlandı

Kocaeli’de iş adamları ile bir araya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İpek Demiryolu projesi kapsamında yapılması planlanan demiryolu projesi hakkında bilgiler aktararak, “Gebze-Sabiha Gökçen-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-İstanbul Havalimanı-Halkalı Hızlı Demiryolu projesi. Bu hat İpek Demiryolu güzergahının ülkemizden geçen bölümünün Avrupa bağlantısını oluşturan en önemli halkalarından birini teşkil edecektir” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Kocaeli’de iş adamları ile buluştu. Kocaeli Sanayi Odası (KSO) meclis toplantısına katılan Bakan Turhan, gündeme dair değerlendirmeler yaptı. İzmit ilçesinde bulunan Kocaeli Sanayi Odası Meclis Salonu’nda gerçekleşen programa Bakan Turhan’ın yanı sıra, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Sanayi Odası Ayhan Zeytinoğlu, STK ve siyasi parti temsilcileri ve iş adamları katıldı. Programda konuşan Kocaeli Valisi Aksoy ve Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, Kocaeli’de yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aktarırken, Sanayi Odası Başkanı Zeytinoğlu, yapılmasını istedikleri yatırımlar için çeşitli taleplerde bulundu.

“YAKIN COĞRAFYAMIZDA KAN GÖVDEYİ GÖTÜRÜYOR, BANA NE DİYEMEYİZ”

Daha sonra sözü devralan Bakan Turhan, dünyanın yaşadığı ekonomik kiriz sürecinde herkesin taşı elinin altına koyması gerektiğini belirterek, “Stratejistler, dünyanın, ikinci cihan harbinden bu yana en derin krizini yaşadığı noktasında görüş bildiriyorlar. Kimileri tüm bu yaşananları, farklı bir dünya savaşı olarak da tanımlıyor. Bazı düşünürlere kalırsa, siyasal ve iktisadi krizden önce, insanlık krizi yaşanıyor ve bu buhran, hemen her şeyi olumsuz yönde tetikliyor. Bunları şunun için anlatıyorum. İster siyasetle uğraşalım, ister sanayici olalım, ister hizmet üreten olalım, isterse evinde oturan bir kimse olalım. Bu yaşananları görmezden gelerek, hiçbir işi sağlıklı yapamayız. Örneğin; buzullar her geçen eriyor. Bana ne diyemeyiz. Yakın coğrafyamızda kan gövdeyi götürüyor, bana ne diyemeyiz. Koloni mantığıyla ticaretin kurallarını belirlemek isteyen ülkeler var, bana ne diyemeyiz. Elbette bana ne, ‘Ben işime bakarım, üretimimi yaparım, gerisi beni ilgilendirmez’ diyen de çıkabilir. Bunu saygıyla karşılarım ancak ürettiğiyle kalır, iki arpa boyu yol alamaz. Oysa bu ülkenin iki arpa boyu yol gideceklere değil, maraton koşucularına ihtiyacı var. Bunun da yolu, ne iş yaparsak yapalım, dünyada olup biteni iyi okumaktan geçmektedir” dedi.

“MİLLİ ÜRETİM YAPSAYDIK, BUGÜN ÇOK DAHA FARKLI BİR TÜRKİYE’DE YAŞIYOR OLACAKTIK”

Türkiye’nin 2. Dünya Savaşı’ndan sonra milli üretime geçememesinin olumsuz sonuçlarının yaşandığını kaydeden Bakan Turhan, “Bakın İkinci Dünya Savaşı 1945 yılında bitti. Savaşın bitmesiyle dünyanın siyasi ve ticari olarak yeniden şekillendirildiğini görüyoruz. Şayet o yıllarda, biz, birilerinin hazır pazarı olmayı tercih etmek yerine, kendi öz kaynaklarımızla, insan gücümüzle üretmeyi tercih etmiş olsaydık, yani yerli ve milli üretim yapsaydık, sanayi bacalarımızı tüttürseydik, ulaşım altyapımızı güçlendirseydik, bugün çok daha farklı bir Türkiye’de yaşıyor olacaktık. Hayal mi elbette değil. Çünkü öyle bir coğrafyada yaşıyoruz ki üç kıt'anın kesiştiği noktada, önemli ticaret koridorları üzerinde bulunmamız hasebiyle adeta doğal lojistik merkezi konumundayız. Sadece doğu ile batı arasında değil, kuzey ile güney arasında da küresel ölçekte lojistik üs konumundayız. Deniz yolu mu dersiniz, kara yolu mu dersiniz, hava yolu mu dersiniz, demir yolu mu dersiniz, hepsi mümkün. Bundan büyük bir kıymet olabilir mi? Tüm bunların ne anlam ifade ettiğini siz değerli sanayiciler çok daha iyi bilecektir. Çünkü bir sanayici için bir üretici için üretim birinci adımsa, onu pazara en güvenli ve en ucuz yolla ulaştırmak ikinci, üçüncü adımdır” diye konuştu.

“118 KİLOMETRELİK KISIMDA ETÜT-PROJE ÇALIŞMALARINI TAMAMLADIK”

Gebze-Sabiha Gökçen-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-İstanbul Havalimanı-Halkalı Hızlı Demiryolu projesi hakkında da açıklamalar yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, “Kocaeli için kritik önemdeki demiryolu projesini de hayata geçireceğiz. O da Gebze-Sabiha Gökçen-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-İstanbul Havalimanı-Halkalı Hızlı Demiryolu projesi. Bu hat İpek Demiryolu güzergahının ülkemizden geçen bölümünün Avrupa bağlantısını oluşturan en önemli halkalarından birini teşkil edecektir.118 kilometrelik Gebze-Sabiha Gökçen Havalimanı-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-İstanbul Havalimanı kısmında etüt-proje çalışmalarını tamamladık. Bütçe imkanları dahilinde yapım ihalesine çıkmayı planlıyoruz. Ayrıca 22 kilometrelik İstanbul Havalimanı-Çatalca kısmında yer teslimi yaparak proje çalışmalarına başladık. 1/25.000 ölçekli çalışmalar onaylanmış olup, 1/5.000 ölçekli proje çalışmalarına devam edilmektedir. Sanayi kenti Kocaeli’nin açılmaz denen Cengiz Topel Havalimanı’nı 2011 yılında biz açtık. Tarifeli seferleri başlattık. Cengiz Topel Havalimanından Trabzon Havalimanına haftanın 3 günü karşılıklı seferler düzenlenmektedir. Yine denizcilik alanında çok önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Feribot seferlerini, arabalı vapur seferlerini geliştirdik, birçok balıkçı barınağı inşa ettik” şeklinde konuştu.

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