Bakan Turhan: Türkiye, İran'ın Avrupa'ya açılan kapısı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Türkiye, İran için Avrupa'ya açılan kapı; İran da Türkiye için başta Orta Asya olmak üzere Asya'ya açılan kapıdır. Heyetlerimiz, bu amaçla yeni taşıma güzergahlarını görüşüp Kombine Taşımacılık Anlaşması imzalanmasına da karar vermişlerdir." dedi.



Resmi temaslarda bulunmak üzere İran'ın başkenti Tahran'da bulunan Turhan, İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Muhammed İslami ile 8. Ulaştırma Karma Komisyonu Toplantısı'na katıldı.



"KARA YOLU TAŞIMACILIĞININ DAHA DA GELİŞTİRİLMESİ HUSUSUNDA MUTABIK KALINDI"



Turhan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile İran'ın, 560 kilometre ortak sınıra sahip, derin tarihi ve kültürel bağları olan iki ülke olduğunu ifade ederek, Ankara ile Tahran arasındaki ilişkilerin, kurulan ikili ve bölgesel mekanizmalar çerçevesinde her gün daha fazla geliştiğini dile getirdi.



Kültürler arasındaki diyalog ve çok yönlü iş birliğinin iki halkın da çıkarına hizmet ettiğini kaydeden Turhan, iş birliğinin geliştirilmesi yönündeki

ortak iradenin İslami ile yaptıkları görüşmede, 4 ay önce Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani başkanlığında Ankara'da gerçekleşen Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi'nin 5. Toplantısı çerçevesinde, bir kez daha vurgulandığını aktardı.



İki ülkenin cumhurbaşkanlarının söz konusu toplantıda ilgili bakanlara tüm alanlarda iş birliğinin geliştirilmesi talimatı verdiğini hatırlatan Turhan, görev alanlarına giren konularla ilgili karşılıklı olarak gerekli adımları atmak için Tahran'da olduklarını ifade etti.



Türkiye ile İran arasındaki ulaştırma ilişkilerinin görüşüldüğü en kapsamlı platform olan Ulaştırma Karma Komisyonu Toplantısı'nın bir gelenek haline geldiğine ve bugün 8'incisini gerçekleştirdiklerine işaret eden Turhan, bu toplantıların ülkeler arasındaki ulaştırma ilişkilerine önemli katkı sağladığını dile getirdi.



Kara yolu, Kombine Taşımacılık, Demir Yolu Taşımacılığı, Deniz Taşımacılığı ve Sivil Havacılık Çalışma Gruplarının yapmış olduğu müzakerelerden, ülkelerin menfaatine önemli kararlar alındığını vurgulayan Turhan, şöyle konuştu:



"Kara y olu ve Kombine Taşımacılık çalışma grubunda, iki ülke arasındaki ticari hedeflere uygun olarak kara yolu taşımacılığının daha da geliştirilmesi hususunda mutabık kalındı. Bunun için yaşanan sorunlar etraflıca ele alındı ve çözüm önerileri sunuldu."



Turhan, bir sonraki Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı'nın Türkiye'de yapılmasına karar verildiğini ve bu toplantı ile birçok önemli sorunun çözüleceğine inandığını belirtti.



"TÜRKİYE, İRAN İÇİN AVRUPA'YA AÇILAN KAPIDIR"



Yeni taşıma koridorlarının geliştirilmesinin her iki ülkenin taşımacılığı ve ticareti açısından önemli olduğuna dikkati çeken Turhan, "Türkiye, İran için Avrupa'ya açılan kapı; İran da Türkiye için başta Orta Asya olmak üzere Asya'ya açılan kapıdır. Heyetlerimiz, bu amaçla yeni taşıma güzergahlarını görüşüp Kombine Taşımacılık Anlaşması imzalanmasına karar vermişlerdir. Bu karar oldukça önemlidir. Ayrıca bölgemizde yaşanan siyasi gelişmeler, ulaştırmayı da doğrudan etkilemektedir." diye konuştu.



Demir Yolu Taşımacılığı için kurulan çalışma grubunun da önemli kararlara imza attığını aktaran Turhan, şunları kaydetti:



"Ülkelerimiz arasındaki demir yolu yük ve yolcu trafiğinde sürdürülebilirlik oldukça önem arz etmektedir. Heyetlerimiz, iki ülke arasındaki demir yolu taşımacılığının yıllık bir milyon tona çıkarılması ve demir yolu taşımacılığı alanındaki engel ve problemlerin giderilmesi amacıyla, 1 ay içerisinde Türkiye’de taşıma organizatörü ve yük sahibi şirketlerin de katılımıyla bir toplantı yapılması hususunda mutabık kalmıştır."



"TAHRAN-ANKARA" VE "TAHRAN-TEBRİZ-VAN" TREN SEFERLERİNİN YENİDEN BAŞLATILMASI İÇİN MUTABIK KALINDI



İran, Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan, Kazakistan ve Türkiye Demir Yolu İdareleri arasında BDT (Bağımsız Devletler Topluluğu) vagonlarının Türkiye sınırlarında hareketine ilişkin İran Demir Yolları tarafından hazırlanan Altı Taraflı Mutabakat Zaptı taslağının nihai hale getirilmesi için 2 ay içerisinde yine bir araya gelecekleri bilgisini paylaşan Turhan, Tatvan-Ankara demir yolu hattındaki inşa faaliyetlerinin tamamlanması bağlamında Tahran-Ankara ve Tahran-Tebriz-Van tren seferlerinin yeniden başlatılması hususunda mutabık kaldıklarını belirtti.



Turhan, 14-15 Mayıs 2019'da Tahran'da bu trenlerin yeniden başlatılmasına ilişkin bir ön hazırlık toplantısı yapacaklarını ifade etti.



"DENİZCİLİK ALANINDA YÜRÜTECEĞİMİZ İŞ BİRLİĞİ ÇABALARI BÖLGEMİZE DE HİZMET EDECEKTİR"



Deniz Taşımacılığı için kurulan çalışma grubunda da önemli kararlara imza atıldığını dile getiren Turhan, Türkiye-İran 4. Denizcilik Ortak Komite

Toplantısı'nın bu yılın ikinci yarısında yapılması konusunda mutabık kaldıklarını söyledi.



İki dost ülkenin sadece yerel değil, bölgesel ve küresel öneme sahip limanları bulunduğunu hatırlatan Turhan, "Denizcilik alanında yürüteceğimiz iş birliği çabaları, sadece karşılıklı çıkarlarımıza değil, bölgemize de hizmet edecektir. İran, Uluslararası Uydu Yardımlı Arama Kurtarma Sistemi olan COSPAS-SARSAT sistemi kapsamında, Türk Görev Kontrol Merkezine (TRMCC) bağlı bir Arama Kurtarma İrtibat Noktası (SPOC) olarak faaliyet göstermektedir. Bununla ilgili anlaşmanın da imzalanması için müzakerelere başlanması kararlaştırılmıştır." şeklinde konuştu.



İki ülke arasındaki sivil havacılık ilişkilerine de büyük önem verdiklerini ifade eden Turhan, "İki ülke arasındaki uçuş haklarının daha da geliştirilmesi yönünde tarafların bir araya gelmesinde fayda görüyorum. Eminim gerek Türk gerekse İranlı yetkililer, karşılıklı talepleri layıkıyla karşılayabilmek adına gereken çabayı göstereceklerdir. Bu süreçte elbette mevcut siyasi ve ekonomik konjonktür de dikkate alınacaktır." değerlendirmesinde bulundu.



Dünya ve bölge olarak zor bir dönemden geçildiğine dikkati çeken Turhan, şunları kaydetti:



"Türkiye ve İran arasında gerçekleştirilecek her işbirliğinin, atılacak her adımın, bölgemizin refah ve huzuruna önemli katkı sağlayacağı kanaatindeyim. Bu ve benzer buluşmalar, altını çizmiş olduğum iş birliği ortamına zemin hazırlaması açısından oldukça büyük önem taşımaktadır. İnşallah ortak samimi adımlar atmaya dönük bu tür toplantılar devam eder ve neticede tarafların müşterek menfaatini gözeten önemli kararlara imza atılır. Sağlam bir yasal zeminde artan demir yolu yük ve yolcu hacmi, ülkelerimiz arasında sürdürülebilir, maliyeti düşük, etkin ve çevre dostu taşımacılığa şüphesiz ki büyük katkı sağlayacaktır."

Turhan ayrıca İran'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara ise acil şifa dileğinde bulundu.