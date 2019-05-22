Bakan Turhan: Türkiye Çin arasında demir yolu hatları için finansman anlaşması imzalamayı planlıyoruz

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriBakan Turhan: Türkiye Çin arasında demir yolu hatları için finansman anlaşması imzalamayı planlıyoruz
GeriEkonomi Bakan Turhan: Türkiye Çin arasında demir yolu hatları için finansman anlaşması imzalamayı planlıyoruz
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
22.05.2019 - 17:39, Son Güncelleme:

Bakan Turhan: Türkiye Çin arasında demir yolu hatları için finansman anlaşması imzalamayı planlıyoruz

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bakan Turhan: Türkiye Çin arasında demir yolu hatları için finansman anlaşması imzalamayı planlıyoruz

Almanya'nın Leipzig kentinde başlayan Uluslararası Ulaştırma Forumu’nda (ITF) Türkiye’yi temsil eden Bakan Turhan, Uluslararası Yol Federasyonu ile KEİ tarafından düzenlenen “Kuşak ve Yol: Avrasya’da Sürdürülebilir Ulaştırma ve Büyüme için Bağlantı Kurulması” etkinliğine katıldıktan sonra bir Çinli gazetecinin Çin ile Türkiye arasında demir yolu hatları inşasına yönelik sorusunu cevaplandırdı. Turhan, “Türkiye ile Çin arasında demir yolu hatlarının inşası amacıyla bir finansal anlaşması imzalamayı planlıyoruz.” ifadesini kullandı. Cahit Turhan, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Yeni İpek Yolu olarak da adlandırılan Çin’in Kuşak ve Yol Girişimi'nin ‘kazan-kazan’ anlayışıyla hayata geçirilmesi büyük önem arz etmektedir” mesajını verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Yeni İpek Yolu olarak da adlandırılan Kuşak ve Yol Girişimi'ni, Asya’yı, Avrupa’yı, Afrika’yı ve hatta Güney Amerika’yı birbirine bağlama hedefiyle, çok önemli bir açılım olarak değerlendiklerini belirterek, “Dünya genelinde 65’ten fazla ülkeyi kapsayan girişim, yaklaşık 40 milyon kilometrekarelik bir alanı ve dünya nüfusunun 4,5 milyarını kapsayan devasa bir projedir. Bu nedenle ikili, çok taraflı ve bölgesel iş birliklerinden istifade edecek ülkeler için bu girişimin ‘kazan-kazan’ anlayışıyla hayata geçirilmesi büyük önem arz etmektedir.” dedi.

Türkiye'yi Bakan Turhan’ın temsil ettiği Uluslararası Ulaştırma Forumu (ITF), Almanya'nın Leipzig kentinde başladı. Turhan, forumda Uluslararası Yol Federasyonu ile Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) tarafından düzenlenen “Kuşak ve Yol: Avrasya’da Sürdürülebilir Ulaştırma ve Büyüme için Bağlantı Kurulması” etkinliğine ana konuşmacı olarak katıldı.

Turhan, Asya ile Avrupa arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin, süratle geliştiği ve derinleştiği bir dönemden geçtiğini belirterek, “Kıtalar arası ticaret hacmi devasa boyutlara ulaşmış bulunmakta. Öyle ki, 2050 yılında Avrupa ve Çin arasındaki ticaret hacminin 800 milyar doları aşması bekleniyor. Şüphesiz, bu hacmin karşılanmasında kaliteli ve kesintisiz ulaştırma altyapılarının tesis edilmesi büyük öneme sahiptir.“ diye konuştu.

Ulaştırma politikalarının geliştirilmesinde “koridor” perspektifli yaklaşımların göz önüne alınmasının bir gereklilik haline dönüştüğünü anlatan Turhan, bunun nedeni olarak da ulaştırma altyapılarının güçlü bir ekonominin bel kemiğini teşkil etmesini ve ulaştırma koridorlarının da güzergah üzerindeki lojistik hizmetlerin, sınır geçişlerinin ve çok-modlu ulaştırma imkanlarının gelişimine temel oluşturmasını gösterdi.

 

"KUŞAK VE YOL GİRİŞİMİ DÜNYA NÜFUSUNUN 4,5 MİLYARINI KAPSAYAN DEVASA BİR PROJE"

Turhan, bir ulaştırma koridorunun başarısının tüm güzergâh ülkeleri için ekonomik kalkınmanın yolunu açması olduğunu belirterek, şöyle devam etti:
“Bu nedenle biz, Asya ve Avrupa arasında çok modlu ulaştırma altyapı bağlantıları, enerji nakil hatları ve telekomünikasyon şebekelerinin tesisini öngören Kuşak ve Yol Girişimini bu bağlamda değerlendiriyoruz. Dünya genelinde 65’ten fazla ülkeyi kapsayan girişim, yaklaşık 40 milyon kilometrekarelik bir alanı ve dünya nüfusunun 4,5 milyarını kapsayan devasa bir projedir. Bu nedenle ikili, çok taraflı ve bölgesel iş birliklerinden istifade edecek ülkeler için bu girişimin ‘kazan-kazan’ anlayışıyla hayata geçirilmesi büyük önem arz etmektedir.”

Asya ve Avrupa’nın kesişme noktasında bulunan Türkiye’nin özel coğrafi konumuyla İpek Yolu coğrafyasının önde gelen ülkelerinden birisi olduğuna işaret eden Turhan, “Kuşak ve Yol Girişimi’nin, Türkiye’nin Hazar geçişli ‘Orta Koridor’ projesiyle bütünleşiyor olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz.” ifadesini kullandı.

Turhan, Avrasya bağlantılarının tesisine yönelik olarak ihtiyaç duyulan yatırımlarda, ortak finansman mekanizmalarının hayata geçirilmesine de önem verdiklerini vurgulayarak, Türkiye’nin Asya Altyapı Yatırım Bankası'nın kurucuları arasında bulunduğunu, yönetimde 2,6 milyar dolar sermaye katkı payı ve yüzde 2,48 oy hakkı ile yer aldığını anlattı.

Türkiye’nin son 16 yıldır ulaştırma politikalarının bölgesindeki ulaştırma koridorlarına yönelik tamamlayıcı ve kapsayıcı bir bakış açısına dayandığına işaret eden Turhan, “Ulaştırma altyapılarımızı iyileştirmek, bu ağları genişletmek ve uluslararası taşımacılık güzergahlarındaki eksik bağlantıları tamamlamak üzere son 16 yılda 537 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. Bunu yaparken, kamu kaynaklarıyla sınırlı kalmayarak yap-işlet-devret mekanizmasını etkin olarak kullandık ve dev projeler tamamladık.” bilgisini paylaştı.

"ENGELLER, MALİYETLERİ VE TAŞIMACILIK SÜRELERİNİ YÜKSELTİYOR"
Turhan, Türkiye’nin Hazar Geçişli Orta Koridor kapsamındaki çalışmaları sadece altyapı ile sınırlı olmadığının altını çizerek, şöyle devam etti:
“Bu koridorun gelişmesine yönelik iş birliği mekanizmalarına verdiğimiz önemi de vurgulamak isterim. Ulaştırmanın önündeki fiziki olmayan engellerin kaldırılması da ulaştırma koridorlarının gelişiminde anahtar bir rol oynamaktadır. Bürokratik engeller, kotalar, sınır geçişlerindeki tıkanıklıklar ve yüksek geçiş ücretleri gibi engeller, kimi zaman uluslararası taşımacılığa altyapı eksikliklerinden daha fazla zarar verebilmektedir. Bu engeller, maliyetleri ve taşımacılık sürelerini yükseltmektedir. Türkiye, sınır kapılarının modernizasyonu ve sınır geçişlerinin kolaylaştırılmasının yanı sıra temel taşımacılık anlaşmalarına da taraf olarak, uluslararası transit taşımacılık için en çok tercih edilen ülkelerden biri konumuma yükselmiştir.”

Bakan Turhan, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) Bakanlar Toplantısı’na da katılarak Türkiye'nin ulaştırma alanındaki projelerini anlattı. Daha sonra, Uluslararası Yol Federasyonu Başkanı Kiran Kumar Kapila ile baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Uluslararası Ulaştırma Forumu’na 70'den fazla ülkeden yaklaşık 40 bakan, bin delege katılıyor. 24 Mayıs’a kadar sürecek Forum’da 80’dan fazla etkinlikte yeni ticaret yollarından otomobillerin bağlantılarına kadar birçok konu masaya yatırılacak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Bakan Varank'tan önemli uyarı! Son tarih 28 Mayıs
Şimdiden başladı! Yüzde 100 dolacak
Bayram tatiline çıkacaklar dikkat: Sahte para mağduru olmayın
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Türkiye ile ABD arasında STA imzalanmalı