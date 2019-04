Bakan Turhan: Türkiye 175 ülke arasında 20'nci sıraya yükseldi

Turhan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından düzenlenen "Siber Yıldız 2019 Yarışması Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin, iş hayatından gündelik yaşama kadar her alanda yeni imkan ve kabiliyetlere imkan sunduğu gibi, ülkeler arasındaki sınırları da ortadan kaldırdığını söyledi.



Türkiye olarak, bilgi ve iletişim teknolojilerine yatırıma özel önem verdiklerini belirten Turhan, "Hedefimiz, kıtaların buluşma noktasında, büyük medeniyetler havzasında bilgiyle kuşanmış toplum olmak. Zira ancak bu şekilde geleceğin Türkiye'sini bugünden inşa eder ve dünyaya yön veririz." diye konuştu.

Turhan, Türkiye'nin siber alanda sorun yaşamaması, hiçbir vatandaşın ve kurumun zarar görmemesi için 7 gün 24 saat esasıyla çalıştıklarına işaret ederek, bu amaçla BTK'nin ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla yakın iş birliği yaptığını bildirdi.



Siber güvenlikte güçlü iş birliği mekanizmasıyla hareket edildiğinde pozitif sonuç alınabileceğini vurgulayan Turhan, "Bu nedenle BTK, bin 153 kurum ve kuruluşta, 3 binin üzerinde kayıtlı siber güvenlik uzmanıyla çalışıyor, kamu kurum ve kuruluşları arasındaki veri iletişiminin daha güvenli olarak gerçekleşmesini sağlamak amacıyla KamuNet-Kamu Sanal Ağı Projesi'ni yürütüyor." ifadelerini kullandı.



"TÜRKİYE, SİBER GÜVENLİKTE ÖNEMLİ GELİŞİM GÖSTERDİ"



Turhan, siber güvenlik risklerinin minimize edilmesi, mevcut ve kurulacak güvenli kapalı devre çözümlere standart sağlanması, ortak uygulamalar için uygun altyapının tesis edilmesini amaçlayan KamuNet'in, bugün 135 kurumun katıldığı güvenli ağ haline geldiğini anlatı.



Bakanlıkça belirlenen asgari güvenlik gereksinimlerini karşılayan kurumların, kapalı güvenli ağa dahil edilerek aralarındaki veri alışverişini güvenli biçimde sağladığını ifade eden Turhan, siber güvenliği sağlamanın sadece kamusal alanda alınacak önlemlerle olmayacağını dile getirdi.



Turhan, son yıllarda Türkiye'nin siber güvenlik alanında çok önemli gelişim gösterdiğine dikkati çekerek, "Uluslararası Telekomünikasyon Birliği tarafından ülkelerin siber güvenlik konusundaki olgunluğunu ölçmekte kullanılan Global Siber Güvenlik Endeksi verilerine göre Türkiye, Avrupa'da 22'nci sıradan 11'inci sıraya, dünya genelinde ise 175 ülke arasında 43'üncü sıradan 20'nci sıraya yükseldi." dedi.



Türkiye'nin bu alanda yaptığı sıçramayla Almanya, Danimarka ve İtalya gibi önemli ülkeleri geride bırakmasının çok büyük bir başarı olduğunu vurgulayan Turhan, Uluslararası Telekomünikasyon Birliğinin "Global Siber Güvenlik Endeksi" raporunda "Siber Yıldız Yarışması"na da özel bölüm ayrıldığını ve yarışmanın dünyadaki örnek uygulamalar arasında gösterildiğini söyledi.



İLK 100'E GİRENLERE ÖZEL EĞİTİM



Turhan, Siber Yıldız Yarışması'nın, Türkiye'nin siber güvenlik kapasite inşası ve insan kaynağının geliştirilmesine yönelik, tatbikat, yarışma ve eğitim gibi faaliyetlerin önemli bir bileşenini oluşturduğunu bildirdi.



İlk olarak 2017'de 27 bini aşan başvuru ve 10 binden fazla katılımcıyla gerçekleştirilen Siber Yıldız Yarışması'nın ikincisinin bu yıl şubat ayında düzenlendiğini anımsatan Turhan, bugünkü ödül töreniyle de ilk 15'e giren gruptakilere ödüllerinin verildiğini ifade etti.



Turhan, bu yarışmada ilk 100 grup içinde yer alan yarışmacılara, tamamıyla BTK'nin öz kaynaklarıyla geliştirilen FETİH Siber Talimhane Laboratuvarı'nda, uygulamalı ortamda siber güvenlik eğitimleri verileceğini dile getirdi.



Yarışmalar sonunda başarılı olan siber güvenlik uzmanlarını önceki dönem olduğu gibi BTK'de istihdam etmeye devam edeceklerini, kamu kurum ve kuruluşlarındaki ihtiyaca yönelik olarak da uzmanların değerlendirileceğini belirten Turhan, siber güvenlik alanındaki yetenekleri en iyi şekilde tespit edip, yetiştirmek, desteklemek ve ulusal siber savunmanın bir parçası haline getirmek için çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.



"FIRSATLARI LEHE ÇEVİREBİLENLER BAŞARILI OLUYOR"



Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan da sektörler içinde sadece bir kurum tarafından siber güvenliğin sağlanmasının mümkün olmadığını ifade ederek, bu noktada kamu-kamu, kamu-özel sektör, kamu-üniversiteler iş birliğine önem verdiklerini söyledi.

Bu alanda en önemli konunun yetişmiş insan kaynağının artırılması ve bunların ilgili kuruluşlara yönlendirilmesi olduğunu vurgulayan Sayan, dünyada mutlak güvenlik kavramının olmadığını, fırsatların bulunduğunu, bu fırsatları lehe çevirebilenlerin ise başarı gösterdiğini anlattı.

Sayan, düzenledikleri eğitim ve yarışmalarla siber güvenlik konusunda ellerinden geleni yaptıklarını, ülkenin siber güvenliğine katkı sağlamaya çalıştıklarını bildirdi.



"SON 3 YILDA KRİTİK SEKTÖRLERDE 14 SOME KURULDU"



BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu da siber güvenliği, sosyal ve ekonomik yaşamın yol açtığı riskler nedeniyle ulusal güvenliğin parçası olarak gördüklerini belirterek, bugünün siber dünyasında mutlak güvenliğin sağlanmasının mümkün olmadığını dile getirdi.



Sağlık, enerji gibi değişik kritik sektörlerden SOME'lere yönelik eğitimler düzenlediklerini, USOM-SOME koordinasyonun artırılması amacıyla periyodik istişare toplantıları yaptıklarını anlatan Karagözoğlu, son 3 yılda kritik sektörlerde 14 SOME, binin üzerinde de Kurumsal SOME kurulduğunu söyledi.

Karagözoğlu, USOM ve SOME'ler arasında haberleşmeyi sağlayan SOME İletişim Platformunun, yaklaşık 3 bin civarında siber güvenlik uzmanıyla iletişim halinde olduğunu kaydetti.



Konuşmaların ardından yarışmada başarılı olan gruplara ödülleri verildi.