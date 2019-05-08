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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
08.05.2019 - 07:33, Son Güncelleme:

Bakan Turhan: Hükümet olarak sektöre desteğimiz tamdır

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Bakan Turhan: Hükümet olarak sektöre desteğimiz tamdır

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan "Müteahhitlik hizmetleri ihracatının artmasıyla sektörün önemini de artırması, başarı hikayesinin boyutlarını daha belirgin hale getirmektedir. Hükümet olarak sektöre yönelik desteğimiz tamdır" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TDMMB) ile Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatının (TÜRKSOY) Ankara Atlı Otel'de düzenlediği iftar yemeğine katıldı. 

Yemeğin ardından konuşan Turhan, binlerce yıllık köklü geçmişiyle milletin uzandığı coğrafyalara bakıldığında, muhteşem mimarlık abideleri ile karşılaşıldığına dikkati çekerek Türk milletinin Orta Asya’dan Avrupa’ya, Güney Asya sahillerinden Sibirya ve Afrika içlerine kadar her tarafı kültür ve sanat eserleriyle taçlandırmış bir millet olduğunu söyledi. 

Her milletin sadece kendi kültür ve manevi değerlerini yaşattığı sürece var olabileceğinin altını çizen Turhan, "Büyük Türk milletimizi asırlarca yaşatan en mühim etken de öz kültürüne, milli ve manevi değerlerine sıkı sıkıya sarılmış olmasıdır. Milletimizin uzandığı geniş coğrafyaya bir göz atacak olursak, milli kimliğimizin mührü olarak sonsuza kadar yaşayacak eserlerle karşılaşırız. Örneğin İpekyolu üzerinden tarih boyunca birçok medeniyet gelmiş geçmiş fakat hiçbiri Türk milleti kadar etkili bir iz ve köklü eser bırakamamıştır. Bu eserlerle iftihar etmeye yerden göğe kadar hakkımız var. Bunun yanında bu eserlere yenilerini eklemek de gerekir" diye konuştu. 

Turhan, modern mühendislik ve mimarlık anlayışlarıyla yaşanan çağın ruhuna uygun eserler koymanın, milletin istikbal yürüyüşünü daha görkemli kılacağını belirterek "Biz hükümet olarak meseleye ilk günden beri böyle yaklaşıyoruz. Başka türlü yaklaşsaydık 80 yılda yapılanlardan çok daha fazlasını 16 yıla yapabilir miydik? Elbette bu yapılanları, küresel krizlere, bölgemizde yaşanan olumsuzluklara ve ülkemizi hedef alan kalleş saldırılara rağmen Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, milletimizin mukavemeti ve desteğiyle gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı. 

Bayındırlık faaliyetleriyle bir taraftan insanların refah seviyesini yükseltirken, bir taraftan da şehirlerin siluetlerini zenginleştirdiklerini dile getiren Turhan, havalimanlarının inşasında bir taraftan modern mimarinin gereklerini yerine getirirken, diğer taraftan yerel ve tarihi mimari formlarını bir arada kullanmaya çalıştıklarını vurguladı. Turhan, Anadolu mimarisi örnek alınarak yapılan İstanbul Havalimanı'nın, bu durumun en somut örneği olduğunu kaydetti. 
Turhan, Türkiye'de büyük tecrübe kazanan Türk mühendisleri, mimarları, girişimcilerinin artık dünyanın her yerinde büyük projelere imza attığına dikkati çekerek şöyle konuştu: 

"Bu durum bize de çok büyük gurur veriyor. Müteahhitlik hizmetleri ihracatının artmasıyla sektörün önemini de artırması, başarı hikayesinin boyutlarını daha belirgin hale getirmektedir. Hükümet olarak sektöre yönelik desteğimiz tamdır. Sektörün önünde yer alan birçok engeli 16 yıllık süreç boyunca elimizden geldiğince kaldırdık. Sektördeki kayıt dışılığı önemli ölçüde azalttık. Birçok ülkeyle vizeleri karşılıklı olarak kaldırdık, kaldırmaya da devam ediyoruz. Bugün sektör temsilcilerimiz, dünyanın her tarafında adeta parmakla gösterilecek işler yapıyorlar ve itibar görüyorlar. Elbette birtakım sıkıntılar da var. El birliğimiz devam ettiği müddetçe, aşamayacağımız hiçbir sorun yoktur. Bakanlık olarak, hükümet olarak büyük hedeflerimiz var. Hedeflerimizi gerçekleştirmede en önemli çözüm ortağımız, yine sizler olacaksınız. Türk dünyasında dilde, fikirde ve iş yapmada birlik olmayı kendine şiar edinmiş Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliğinin çalışmalarımızda bizlere destek olmasını oldukça önemsiyoruz." 

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı ve TDMMB Genel Başkanı Mücahit Demirtaş da yapılan mühendislik faaliyetlerinin ve özgün projelerin kardeş ülkelerdeki mimar ve mühendis platformlarında da paylaşılması gerektiğini ifade ederek birliğin üyelerinin her platformda yaptıkları mühendislik faaliyetlerini, proje ve müteahhitlik hizmetlerini, kurumsal olarak ürettikleri bütün projeleri ortak bir havuzda toplama kararı aldıklarını söyledi. 

TÜRKSOY'un kuruluşunun 25'inci yılı dolayısıyla Bakan Turhan'a Türk dünyası hizmet madalyası takdim edildi ve Turhan'a geleneksel çapan giydirildi. 

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