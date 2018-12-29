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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
29.12.2018 - 15:55, Son Güncelleme:

Bakan Turhan: "Demiryolu hatlarımızın tamamını iyileştirdik"

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Bakan Turhan: "Demiryolu hatlarımızın tamamını iyileştirdik"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, demir yolu hatlarının daha güvenli hale getirilmesi için elektrifikasyon ve sinyalizasyon sistemlerini geliştirdiklerini belirterek, "Yüzde 45'ini ülke genelinde tamamladık." dedi.

TURHAN, Valilik ziyaretinde yaptığı konuşmada, Gaziantep'in Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Türkiye'nin en hızlı kalkınan şehirlerinden olduğunu kaydederek, kentin 7 milyar dolara yaklaşan ihracatıyla Türkiye'nin en fazla ihracat gerçekleştiren 6. ili konumunda bulunduğunu söyledi.

Böyle hızla büyüyen bir kentin altyapı hizmetlerinin de hızlıca gelişmesi gerektiğine dikkati çeken Turhan, "Bu manada Gaziantep'te mevcut kara yolu ulaşım altyapısının geliştirilmesi amacıyla çevre yolu ve D-400 kara yolu üzerindeki bazı kavşakların iyileştirilmesi ve yeni kavşaklar yapılması gerektiği kanaati oluştu. Bununla ilgili Karayolları Genel Müdürü'ne talimatı verdik." diye konuştu.

Turhan, güney demir yolu hattının kentin içinden geçen kısmını hızlı demir yolu ulaşımına uygun hale getirmek amacıyla başlatılan GaziRay Projesi'nin bir an önce tamamlanması için talimat verdiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Demir yolu konusu ülkemizin geçmişten beri önemli acı hatırası olan bir konudur. AK Parti hükümetlerinin iş başına gelmesiyle demir yolu konusu bir devlet politikası haline getirilmiştir. Mevcut demir yolu hatlarımızın rehabilitasyonu, iyileştirilmesi, güvenli ve konforlu bir hizmet sağlanması adına demir yolu hatlarımızın tamamını iyileştirdik. Şimdi bu hatlarımızın daha güvenli hale getirilmesi için otomasyona geçme adına elektrifikasyon ve sinyalizasyon sistemlerimizi geliştiriyoruz. Yüzde 45'ini ülke genelinde tamamladık. Bu bölgede çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Turhan, Türkiye'yi yüksek hızlı trenle tanıştıran AK Parti iktidarının bunu sadece İstanbul, Ankara ve Konya hattıyla sınırlı tutmayacağını, Ankara-İzmir, Ankara-Sivas ve Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hatlarındaki çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Mevcut konvansiyonel hattın şu anda Gaziantep'ten Adana'ya ulaşımı 5 saat 10 dakikada sağladığını, çalışmalar tamamlandığında sürenin 1,5 saate ineceğine işaret eden Turhan, Gaziantep'in deniz yoluyla ulaşımını da sağlamak amacıyla İskenderun Körfezi'ne yolu kısaltacak Dörtyol-Hassa Projesi'nin çalışmalarını tamamladıklarını, 2019 yılı içinde projeye başlayıp Gaziantep'i limana daha kısa ve hızlı şekilde ulaştıracaklarını vurguladı.

BÖLÜNMÜŞ YOL ÇALIŞMALARI

Turhan, TAG Otoyolu'nun yanında devlet kara yolunun da iyileştirilmesi amacıyla Gaziantep ile Nurdağı arasında eksik kalan bölünmüş yol çalışmalarının da gelecek yıl başlayacağını belirtti.

Gaziantep Havalimanı'nın terminallerinin büyütüleceğini, 6 körüklü sistemi içeren terminallerin yapım çalışmalarına başladıklarını anlatan Turhan, "Gaziantep Havaalanı'nın kategori 2 seviyesinde ILS (Aletli İniş Sistemi) cihazı bulunuyor ve çalışıyor." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, havalimanındaki terminallerin büyütülmesiyle ilgili işin durmasının söz konusu olmadığına dikkati çekerek, 2020 yılı içinde yeni terminalleri yapıp hizmete açacaklarını, eskilerini de dış hatlar olarak kullanacaklarını söyledi.

Turhan, sanayinin büyük ihtiyacı olan lojistik merkeziyle ilgili yer belirleme ve ulaşım sistemleriyle entegrasyonunun sağlanmasıyla ilgili proje çalışmalarının sürdüğünü sözlerine ekledi.


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