Bakan Turhan: Bölge ekonomisi şahlanacak, uzaklar yakın olacak

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriBakan Turhan: Bölge ekonomisi şahlanacak, uzaklar yakın olacak
GeriEkonomi Bakan Turhan: Bölge ekonomisi şahlanacak, uzaklar yakın olacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
18.01.2019 - 16:18, Son Güncelleme:

Bakan Turhan: Bölge ekonomisi şahlanacak, uzaklar yakın olacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bakan Turhan: Bölge ekonomisi şahlanacak, uzaklar yakın olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, İstanbul Boğazı'nın iki katı uzunluğundaki Çanakkale Boğazı'nın iki yakasını birleştireceğini belirterek, "Köprü tamamlandığında ülkemizin en önemli hizmet, sanayi ve turizm merkezi Trakya ile göz bebeğimiz Batı Anadolu Bölgesi'ndeki ekonomik ve sosyal yaşam çok daha cazip hale gelecektir." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile katıldığı 1915 Çanakkale Köprüsü Kule Keson Temellerinin Yüzdürülmesi Töreni'nde, keson batırma işleminin köprü yapımında en zahmetli aşamalardan olduğunu söyledi.

Çanakkale'nin sadece bir şehir veya bir boğaz olmadığını, tarihi açıdan büyük önem taşıdığını dile getiren Turhan, şöyle devam etti:

"Kamu özel iş birliği modeliyle yapımını gerçekleştireceğimiz 1915 Çanakkale Köprüsü, yaklaşık 3 milyar 100 milyon avro yatırım tutarıyla ülkemizin en büyük projelerindendir. Bu dev eser, İstanbul Boğazı'nın iki katı uzunluğundaki Çanakkale Boğazı'nın iki yakasını birleştirecek. Köprü tamamlandığında ülkemizin en önemli hizmet, sanayi ve turizm merkezi Trakya ile göz bebeğimiz Batı Anadolu Bölgesi'ndeki ekonomik ve sosyal yaşam çok daha cazip hale gelecektir. Ayrıca Avrupa Birliği ülkeleri ve özellikle de Bulgaristan ve Yunanistan merkezli yük hareketleri hızlı bir şekilde Ege, Batı Anadolu ve Batı Akdeniz'e ulaşacak."

Bakan Turhan: Bölge ekonomisi şahlanacak, uzaklar yakın olacak

Feribotla yapılan bir saatlik yolculuğun, bu köprüyle 4 dakikaya düşeceğine işaret eden Turhan, "Bu sayede, yapımı devam eden Gebze-İzmir ile Edirne-Kınalı-İstanbul-Ankara otoyolu, İzmir-Aydın ile Marmara ve Ege Bölgelerindeki otoyolların birbiriyle entegre olmasını da sağlamış olacağız." ifadesini kullandı.

Turhan, 1915 Çanakkale Köprüsü ile ülke ekonomisinin can damarı ve nüfusun önemli bir bölümünün yaşadığı Marmara ve Ege bölgesinde, liman, demir yolu, hava ulaşım sistemleri ve kara yolu ulaşım ağının bütünleşeceğini söyledi.

Köprü sayesinde bölgede ekonominin şahlanacağını, sanayi kuruluşları için uzakların yakın olacağını dile getiren Turhan, "Yine bu projeyle, mevcut Edirne-İstanbul-Ankara otoyolu üzerindeki trafik rahatlayacaktır. Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir otoyolunun Gebze-Orhangazi-İzmir otoyoluna bağlanmasıyla İzmir, Aydın ve Antalya gibi şehirlerimizdeki turizm hareketliliği de zirveye çıkacaktır." dedi.

Bakan Turhan: Bölge ekonomisi şahlanacak, uzaklar yakın olacak

 

"ÇALIŞMALARIMIZ ÇOK HIZLI İLERLİYOR"

1915 Çanakkale Köprüsü'nün hizmete girmesiyle taşıt işletme maliyetleri ve yolculuk sürelerinde bambaşka bir evreye geçilmiş olacağını belirten Turhan, şunları kaydetti:

"Malumunuz köprünün bitiş tarihi olarak 2023 planlanmıştı, çalışmalarımız çok hızlı ilerliyor. İnanıyorum ki Çanakkale Köprüsü'nü milletimiz açısından çok büyük anlam ifade eden 2022 yılının 18 Mart'ında inşallah hizmete açacağız. Elbette Çanakkale Köprüsü'nün teknolojik önemi zamanla daha iyi anlaşılacaktır.

Öte yandan, köprü, sahip olduğu konum kadar parmakla gösterilecek mühendislik potansiyeliyle övgüleri hak etmektedir. Tamamlandığında, 2023 metrelik orta açıklığıyla dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü olacaktır. Toplam uzunluğu yan açıklıklar ve viyadüklerle birlikte 4 bin 608 metreyi bulacaktır. Yüksekliği ise 3'üncü ayın 18'ini temsilen yaklaşık 318 metre olacaktır. Köprü, bu özellikleriyle dünyanın sayılı projeleri biri durumundadır."

Bakan Turhan: Bölge ekonomisi şahlanacak, uzaklar yakın olacak

Konuşmaların ardından Yıldırım ile Turhan, butona basarak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule keson temellerini denize yüzdürdüler.

Yıldırım ve Turhan daha sonra Gelibolu Gazi Süleyman Paşa Camisi'nde cuma namazı kıldı.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bakan Dönmez: Çocuklar "enerji dedektifi" olacak

Ticaret Bakanı Pekcan 2018 yılı oyun yazılımı ihracat rakamlarını açıkladı

Bakan Pakdemirli duyurdu: Sıkı takip geliyor

Son dakika... Bakan Varank açıkladı: 5 milyon TL’ye kadar destek vereceğiz