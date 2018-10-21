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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
21.10.2018 - 13:18, Son Güncelleme:

Bakan Turhan açıkladı: Türkiye "milli lokomotif"le dünyada dördüncü oldu

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Bakan Turhan açıkladı: Türkiye "milli lokomotif"le dünyada dördüncü oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: "Türkiye, azaltılmış yakıt tüketimi ve daha düşük işletme maliyeti sunan hibrit manevra lokomotif ile dünyada bu teknolojiye sahip Fransa, Japonya ve Çin'in ardından dördüncü ülke oldu" açıklamasında bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye'nin, azaltılmış yakıt tüketimi ve daha düşük işletme maliyeti sunan hibrit manevra lokomotifiyle dünyada bu teknolojiye sahip Fransa, Japonya ve Çin'in ardından dördüncü ülke olduğunu açıkladı.

Bakan Turhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknolojik ürünlerde dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde başlatılan "milli ve yerli üretim" seferberliği doğrultusunda yürüttükleri çalışmalarla ilgili bilgi vererek, Türkiye'nin ilk "milli hibrit manevra lokomotifi"ndeki yerlilik oranının yüzde 60'ı bulduğunu söyledi.

TCDD Taşımacılık önderliğinde tasarım çalışmaları tamamlanan, Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii AŞ (TÜLOMSAŞ) ile ASELSAN iş birliğiyle üretilen Türkiye'nin yeni nesil ilk "hibrit manevra lokomotifi"nde hedefin yerlilik oranını yüzde 80, nihayetinde de yüzde 100'e çıkarmak olduğuna dikkati çeken Turhan, lokomotifin prototip üretiminin tamamlandığını dile getirdi.

Uluslararası Demiryolları Birliği (UIC) standartlarında üretilen lokomotifin, gelecek yıl testlerinin tamamlanmasının ardından TCDD Taşımacılık araç filosuna katılacağı bilgisini veren Turhan, lokomotifin yüzde 40 yakıt tasarrufu sağladığını kaydetti.

Turhan, daha düşük akustik gürültü seviyesi ve azaltılmış yakıt tüketimiyle daha düşük işletme maliyetine sahip lokomotifi yurt içinde kullanmanın yanı sıra ihraç etmeyi de planladıklarını anlattı.

Bunun ülke ekonomisi ve yan sanayinin geliştirilmesine reel katkı sağlayacağını vurgulayan Turhan, demiryolu sektörünün her alanda çok geliştiğini ve ilerlediğini söyledi.

Son 16 yılda demiryolu sektöründe bütün imkanları, yerli ve milli üretim için seferber ettiklerinin altını çizen Turhan, bu süreçte güçlü insan kaynağına, bilgi birikimine, sektörde faaliyet gösteren bütün kuruluşlara, sanayicilere ve tecrübelerine güvendiklerini belirtti.

Turhan, raylara inen milli lokomotif için 7 şehirde 20'ye yakın firmadan parça tedarik edildiğini dile getirerek, TCDD Taşımacılık, TÜLOMSAŞ, ASELSAN ve sanayicilerin el ele verip uyum içinde çalışarak Türkiye'nin, dünyada hibrit demiryolu aracına sahip Fransa, Japonya ve Çin'in ardından dördüncü ülke olmasını sağladıklarını kaydetti.

Lokomotifin hem elektrik hem de dizel yakıtla çalışabildiğini anlatan Turhan, "Daha da önemlisi, istendiğinde elektrik şebekesinden şarj edilebiliyor, bütün bunları alt alta koyduğunuzda hibrit lokomotifimiz en çevre dostu demiryolu aracı." diye konuştu.

 

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