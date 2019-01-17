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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
17.01.2019 - 14:34, Son Güncelleme:

Bakan Turhan açıkladı: İki şehri hızlı trenle birbirine bağlayacağız

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Bakan Turhan açıkladı: İki şehri hızlı trenle birbirine bağlayacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan; "Antalya'yı yakın gelecekte İzmir'e otoyolla ve hızlı trenle bağlamayı da planlıyoruz. Bununla ilgili proje çalışmalarımız devam ediyor. Onları da önümüzdeki dönemde yatırım programına alarak yapım çalışmalarına başlayacağız" açıklamasında bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Antalya'yı yakın gelecekte İzmir'e otoyolla ve hızlı trenle bağlamayı da planlıyoruz. Bununla ilgili proje çalışmalarımız devam ediyor. Onları da önümüzdeki dönemde yatırım programına alarak yapım çalışmalarına başlayacağız." dedi.

Turhan, Antalya'da Serbest Bölge Köprülü Kavşağı'nda incelemelerde bulundu. Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü ekiplerinden kavşak hakkında bilgi alan Turhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, turizmin başkenti Antalya'nın hızlı gelişen bir kent olduğunu söyledi. Gerek turizm gerekse tarımsal faaliyetler açısından yollarda trafik yoğunluğunun artış gösterdiğini dile getiren Turhan, "Antalya ilimiz büyüyen, gelişen Türkiye'den nasibini alıyor." diye konuştu.
Çevre illerle olan karayolları bağlantılarının önemli ölçüde bölünmüş yol haline getirildiğini anlatan Turhan, artan trafik karşısında bazı kesimlerde zemin kavşakların trafiği akıtmakta zorlandığını, tıkanıklıklara neden olduğunu, bu alanlarda da köprülü kavşakları hayata geçirdiklerini kaydetti.

 

Bakan Turhan açıkladı: İki şehri hızlı trenle birbirine bağlayacağız

"KÖPRÜLÜ KAVŞAKLA KESİNTİSİZ TRAFİK AKIMI SAĞLANACAK"

Serbest Bölge Kavşağı'nda da köprülü kavşağa ihtiyaç duyduğunu aktaran Turhan, şu değerlendirmede bulundu:
"Yaz aylarında bu zemin kavşağı, mevcut trafiği geçirmekte çok zorlanan, trafik akışında tıkanıklıklara neden olan bir kavşaktı. Burayı köprülü kavşak haline getiriyoruz. İnşallah önümüzdeki bir kaç ay içerisinde köprülü kavşak tamamlanarak, kesintisiz trafik akım koşullarına hizmet verecek."
Antalya'nın çevresindeki komşu illerle bağlantılı yollarda da çalışmalar yaptıklarını dile getiren Turhan, Akdeniz sahil yolu Mersin, Fethiye-Muğla istikametinde bölünmüş yol, Antalya'yı Anadolu'ya iç kesimlere bağlayan güzergahlarda da iyileştirme çalışmaları yaptıklarını bildirdi.

 

Bakan Turhan açıkladı: İki şehri hızlı trenle birbirine bağlayacağız

DAHA KONFORLU, EKONOMİK, KISA SÜRELİ SEYAHAT İMKANI

Alanya ilçesi çevre yolunda da çalışmaların sürdüğünü belirten Turhan, Afyonkarahisar, Burdur, Konya istikametlerinde de yol standartlarını iyileştirme, seyahat sürelerini kısaltma çabalarının sürdüğünü kaydetti. Turhan, şunları söyledi:

"Antalya'da giderek artan turist sayısı, buna bağlı olarak oluşan trafiğin yollarımıza getirdiği ilave yükü hafifleterek, ulaşımı daha rahat, konforlu, ekonomik ve kısa süreli hale getirerek turizme hizmet ediyoruz. Bölgede yetişen tarım ürünlerini ülkemizin diğer bölgelerine ve yurt dışına bağlayan limanlarımızı, yollarımızı iyileştirme adına önemli çalışmalar yapmaktayız. Bunların önemli bir kısmı tamamlandı."

Gazipaşa Balıkçı Barınağı, Yat Limanı, Demre Yat Limanı'ndaki çalışmaların da devam ettiğini bildiren Turhan, bu çalışmaların da bu yıl içerisinde tamamlanarak, hizmete açılacağını ve Antalya'nın turizmine kazandırılacağı bilgisini verdi.

"Antalya'ya bugüne kadar yaptığımız yatırımların tutarı 11 milyar liraya yaklaştı. Bunun bir milyarlık kısmı yap-işlet-devret yöntemiyle yapıldı." diyen Turhan, Antalya Havalimanı, Gazipaşa Havalimanı terminallerinin yap-işlet-devret modeli ile işletildiğini söyledi.

Yatırımların devam edeceğine vurgu yapan Turhan, "Antalya'yı yakın gelecekte İzmir'e otoyolla ve hızlı trenle bağlamayı da planlıyoruz. Bununla ilgili proje çalışmalarımız devam ediyor. Onları da önümüzdeki dönemde yatırım programına alarak yapım çalışmalarına başlayacağız." ifadelerini kullandı.

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