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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
29.05.2019 - 07:28, Son Güncelleme:

Bakan Turhan: 5G çalışmaları son sürat devam ediyor

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Bakan Turhan: 5G çalışmaları son sürat devam ediyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan "5G için çalışmalarımız son sürat devam ediyor. 5G'de dünyanın öncü ülkeleri arasında yer alıp kendi teknolojimizi geliştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Microsoft Türkiye tarafından Bilkent Cyber Plaza'da düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, tarih boyunca insanoğlunun en kıymetli hazinesinin bilgi olduğunu söyledi. 

Her şeyin hiç olmadığı kadar farklılaştığı, zenginleştiği ve süratlendiği bilişim çağında yaşandığını belirten Turhan, "Bilgi, teknik, teknoloji ve bilişim bu çağın kodları diyebileceğimiz 4 temel kavramdır. Artık insanoğlunun hayatı bu 4 temel kavram etrafında şekilleniyor." diye konuştu. 

Turhan, bilişimin insan hayatının tam merkezinde bulunduğunu ve temel ihtiyaç haline geldiğini ifade ederek, geleceğin bilişim dünyasına yön verenlerin olacağını vurguladı. 

Bilişimin nimetlerinden herkesin yararlandığını ancak önem arz edenin ona hükmetmek olduğunu işaret eden Turhan, şunları kaydetti: 

"Bu konuda biz bakanlık olarak üzerimize düşeni bugüne kadar yaptık, yapmaya da gayret ediyoruz. Ülkemizin haberleşme alanındaki seviyesini üst sıralara taşıdık. Ulusal Genişbant Stratejimizle, yüksek hız ve kalitede haberleşme altyapılarını ve sunduğumuz hizmetleri ülkemiz geneline yaydık. Bu amaçla uydularımızın yedekliliğini sağlamak ve mevcut kapasiteyi artırmak için Türksat 5A ve 5B uydu projelerini başlattık. Yüzde 100 yerli ve milli uydumuz Türksat 6A'yı da 2021 yılında uzaya fırlatacağız." 

Turhan, kalkınma hedefleri çerçevesinde, bilgi toplumu olma yolunda son dönemde büyük mesafeler kat ettiklerini dile getirerek, Türkiye'nin, bilişim teknolojileri alanında yapılan çalışmalarla bugün dünyanın en iyi altyapılarından birine sahip olduğunu söyledi. 

Türkiye'deki fiber altyapı uzunluğunu 81 binden 350 bin kilometreye çıkardıklarına işaret eden Turhan, sözlerini şöyle tamamladı: 

"Genişbant abone yaklaşık 74 milyona, mobil abone 81 milyona, 4,5 G abonesi ise 70 milyona ulaştı. 2023 yılında her eve en az 100 megabit hızında genişbant internet erişimini sağlamayı, fiber abone sayısını da 10 milyona çıkarmayı hedefledik. "Uçtan Uca Yerli ve Milli Haberleşme Şebekesi" için çalışmalar başlattık. Kendi ürettiğimiz baz istasyonları ile 4,5 G üzerinden haberleşiyoruz. 5G için çalışmalarımız son sürat devam ediyor. 5G'de dünyanın öncü ülkeleri arasında yer alıp, kendi teknolojimizi geliştirmeyi hedefliyoruz. Siber güvenlikte dışa bağımlılığı azaltmak için Ar-Ge faaliyetlerine büyük önem veriyoruz." 

"TÜRKİYE'NİN DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜNÜ BERABER GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ" 

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ise Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte Türkiye'nin yeni bir yönetişim şekline kavuştuğunu söyledi. 

Söz konusu yönetişim etrafında da 4 ofis kurulduğunu dile getiren Koç, "Bunlar, yatırım, finans, dijital dönüşüm ve insan kaynakları ofisi. Bu ofislerle beraber tüm kamu, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte Türkiye'nin dijital dönüşümünü gerçekleştireceğiz." dedi. 

Etkinlikte, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu ile Microsoft Türkiye Kamu Sektörü ve Yatırımlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Recep Erdem Erkul da birer selamlama konuşması yaptı. 

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