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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
25.09.2018 - 15:26, Son Güncelleme:

Bakan Turhan: 550 bin kooperatif ortağına Tarım Kart dağıtılacak

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Bakan Turhan: 550 bin kooperatif ortağına Tarım Kart dağıtılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: "Yaklaşık 550 bin kooperatif ortağına Tarım Kart dağıtılacak. Söz konusu kartlar ile çiftçimize yıllık tahmini 2,5 milyar lira nakdi, 6 milyar lira ayni kredi ödemesi sağlanacak.Kooperatif üyelerinin PTT'ye ait işyeri ve ATM'lerde Pttkart ile yapacakları iş ve işlemlerde de hiçbir komisyon ya da işlem ücreti alınmayacak." ifadelerinde bulundu.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, PTT tarafından 550 bin çiftçiye dağıtılacak Tarım Kart ile yıllık tahmini 2,5 milyar lira nakdi, 6 milyar lira ayni kredi ödemesi sağlanacağını belirtti.

Turhan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile birlikte Tarım Kart için PTT ile Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri arasında iş birliği yapılması dolayısıyla düzenlenen imza törenine katıldı.     

Tarımın, tarih boyunca toplumun belkemiği ve ekonominin çimentosu olduğunu aktaran Turhan, "Çiftçi sadece kendi ocağının direği değil, aynı zamanda Anadolu çınarının dört bir yanı saran dalıdır.  Onun için çiftçiye millet olarak 'efendi payesi' vermişiz. Dünyada çiftçisini efendiliğe layık gören başka bir millet yok." diye konuştu.     

Turhan, yaptıkları diğer projelerde olduğu gibi Tarım Kart projesiyle de çiftçi ve ülkenin kazanacağını bildirerek, PTT'nin, elini attığı her alanda güçlü bir yapıya kavuştuğuna işaret etti.     

Sonu geldiği söylenen PTT'nin, adeta küllerinden yeniden doğarak dünyanın en büyük markalarından biri haline dönüştüğüne ve çağın gelişmelerine ayak uydurduğuna dikkati çeken Turhan, "Artık PTTCell'siz, PTT Bank'sız, PTT Kargo'suz, PTT Matiksiz bir Türkiye düşünmek mümkün değil. 438 kurumun 596 çeşit iş ve işlemini artık PTT yapıyor. Türkiye'nin köyünde, kasabasında, bucağında tam tamına 5 bin 21 işyeriyle vatandaşımıza hizmet veriyor. Şu anda ülkemizde bin 309 yerleşim yerinde sadece PTT bankacılık hizmeti veriyor ve 174 yerde PTTMatik dışında hiçbir bankamatik bulunmuyor." diye konuştu.     

Turhan, Tarım Kart ile çiftçinin de artık PTT'nin gücünden faydalanacağını belirterek, "Adeta gücüne güç katacak. Yaklaşık 550 bin kooperatif ortağına Tarım Kart dağıtılacak. Söz konusu kartlar ile çiftçimize yıllık tahmini 2,5 milyar lira nakdi, 6 milyar lira ayni kredi ödemesi sağlanacak. Kooperatif üyelerinin PTT'ye ait işyeri ve ATM'lerde Pttkart ile yapacakları iş ve işlemlerde de hiçbir komisyon ya da işlem ücreti alınmayacak." dedi.     

PTT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik de Tarım Kredi ile çiftçilerin hayatını kolaylaştıracak önemli bir işbirliğini hayat  geçirdiklerini aktararak, ekonomiye artı değer koyacak her türlü projeyi harekete geçireceklerini söyledi.  

Törenin ardından her iki bakan temsili Tarım Kart'lara imzalarını attı.

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