Bakan Tüfenkci'den yemek kartlarına ilişkin açıklama

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, AK Parti Grubu öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı. Tüfenkci, yemek kartlarıyla ilgili, "Şu anda mevcut bir yasa var. Onun üzerinden değişiyor. Mevcut yasa nasılsa, aynı şekilde devam edecek" ifadelerini kullandı.

Tüfenkci, şunları kaydetti:

"On beş gün sonra biter. Özellikle esnaflarımızın kaliteli yemek vermesi, fiyatların makul seviyede tutulması, yemek çekim firmalarının komisyon oranlarının netleşmesi, iskonto oranlarının netleşmesi bekleniyor."

Fiyatların piyasada belirleneceğini söyleyen Tüfenkci, "Esnaf yemekleri nasıl satıyorsa, anlaşmalarımızı ona göre belirleyelim. Hangi kalitede yermek hizmeti sunacaklarsa, belirtilmesi gerekiyor. On liralık, 16 liralık yemek var. Bunu hangi kalitede sunuyorsa, orada şartlarını belirtmesi gerekiyor" diye konuştu.