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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
AA
24.03.2018 - 12:45, Son Güncelleme:

Bakan Tüfenkci'den döviz açıklaması

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Bakan Tüfenkci'den döviz açıklaması

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, son günlerde göreceli olarak özellikle döviz piyasasında bir takım hareketlenmeler olduğunu belirterek, "Ama ben buradan bir kez daha uyarmak istiyorum yatırımcıları. Sakin olmaları gerekir. Çok yakın bir zamanda tekrardan eski seviyelerine döneceğini, normal piyasa şartları içerisine döneceğini de görüyoruz." dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, son günlerde göreceli olarak özellikle Döviz piyasasında bir takım hareketlenmeler olduğunu belirterek, "Ama ben buradan bir kez daha uyarmak istiyorum yatırımcıları. Sakin olmaları gerekir. Bu gerçekten geçici bir takım zorlamalarla oluşturulmaya çalışılan fiyatlar.Çok yakın bir zamanda tekrardan eski seviyelerine döneceğini, normal piyasa şartları içerisine döneceğini de görüyoruz." dedi.

Bahçeşehir Üniversitesi'nde düzenlenen "Siyaset Okulu" programındaki konuşmasında Tüfenkci, siyasetteki istikrarın ekonomiyle de ilişkili olduğunu vurgulayarak, ekonomide temel kavramın istikrar olduğunu belirtti.

Ekonomik istikrarı sağlamak için ülkenin güvenliğinin çok önemli olduğuna dikkati çeken Tüfenkci, "Bu güvenliği sağlama noktasında devletin, hükümetin gerekli tedbirleri alması önemli. Bu noktada terörle mücadeleyi önemsiyoruz ve terörle mücadele noktasında ülkemizde yaşayan insanların güvenliğini sağlama noktasında azami titizlik gösteriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"(KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARI) HİÇBİRİSİNİN ÖNGÖRÜLERİ TUTMADI"

Bakan Tüfenkci, 15 Temmuz'daki darbe girişiminin güçlü liderlik, güçlü siyaset, milletle bütünleşme ve milletin demokrasiye, hukuka ve vatanına sahip çıkması sayesinde önlendiğini söyledi. Toplumun ülke politikalarını askerlerin değil, milletin çizmesini istediğini vurgulayan Tüfenkci, milletle bütünleşildiğinde yatırım iştahının arttığını, yabancı sermayeden istirarlı ülkelere yatırım geldiğini ifade etti.

Tüfenkci, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kredi derecelendirme kuruluşları var. Bunların sayıları çok sınırlı. Onlar da kendi açısından, ülkeleri kurumları, şirketleri kredibilite açısından sınıflandırıyorlar. Baktığımız zaman Türkiye’nin kredi derecelendirme kuruluşlarındaki not ortalamasıyla, ülke gerçekleri arasında çok farklı pozisyonlar, uçurumlar olduğunu görüyoruz. Son yıllarda özellikle 15 Temmuz darbe girişiminde sonra Türkiye’nin notunu düşürme açısından bir çok kredi derecelendirme kuruluşu adeta yarış içerisine girdi.

2017’de büyüme tahminleri yaptılar. Bu kredi derecelendirme kuruluşları, hatta Dünya Bankası, IMF; hiçbirisinin 2017 öngörülerinin büyüme rakamları noktasında tutmadığını gördük. 2017 yılı içeresinde büyüme rakamlarını revize etmek zorunda kaldılar. Niye? Çünkü onlar bizim almış olduğumuz tedbir ve teşvikleri fark edemediler, önemsemediler. Ama devreye soktuğumuz Kredi Garanti Fonu (KGF) da dahil olmak üzere ihracata verdiğimiz destekler dahil olmak üzere, özellikle üretime, yatırımcıya verdiğimiz desteklerle beraber gerçekten Türkiye’ye 2017’de yüzde 5’in üzerinde büyüdü, üçüncü çeyrekte 11,1. inşallah dördüncü çeyrek ve yıl sonu büyüme rakamları da yüzde 7,5'in üzerinde olacak."

"TÜRKİYE BÜYÜMEYE DEVAM EDECEK"

Tüfenkci, Türkiye’nin 2018'e de çok güçlü bir şekilde girdiğini belirterek, ihracattaki büyüme trendinin artarak devam ettiğini söyledi.

Üretim kapasitesini yüzde 80’leri aştığını bildiren Tüfenkci, şunları kaydetti:

"Bu tam kapasite çalışıyor demektir. Bu yeni yatırımların ihtiyacının, iştahının artığını görüyoruz. Tüketici güven endekslerine baktığımız da bu anlamda da beklentiler, perakende sektörüne baktığımızda da bütünüyle 2018 için olumlu sinyaller alıyoruz. Yine dünyayı şaşırtacak şekilde Türkiye büyümeye devam edecek.

Son günlerde göreceli olarak özellikle Döviz piyasasında bir takım hareketlenmeler var. Ama ben buradan bir kez daha uyarmak istiyorum yatırımcıları. Sakin olmaları gerekir. Bu gerçekten geçici bir takım zorlamalarla oluşturulmaya çalışılan fiyatlar. Çok yakın bir zamanda tekrardan eski seviyelerine döneceğini, normal piyasa şartları içerisine döneceğini de görüyoruz. Sakin sakin gitmek lazım, temkinli gitmek lazım. Allah’a hamdolsun Afrin operasyonu başarılı bir şekilde neticelendi sayılır. Şimdi saha emniyeti, güvenliği ve bundan sonra yapılacak işleri de yaptıktan sonra Afrin’i Afrinlilere bırakacağız. Sınırlarımızdaki güvenliğin bir bölümünü sağlamış olacağız."

 

 

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