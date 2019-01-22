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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
22.01.2019 - 17:34, Son Güncelleme:

Bakan Soylu'dan "sahte hesaplarla dolandırıcılık" uyarısı

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Bakan Soylu'dan "sahte hesaplarla dolandırıcılık" uyarısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vatandaşları, Twitter'den bankaların "resmi sosyal medya hesabıymış" gibi profil açıp dolandırmaya çalışan şahıslara karşı uyardı. Soylu, kullanıcı güvenliğini göz önünde bulundurmayan Twitter yetkililerine ise tepki gösterdi.

VATANDAŞLARIN yoğun olarak ilgi gösterdiği sosyal medya platformları, dolandırıcıların gözdesi haline geldi. Dolandırıcılar, başta Twitter olmak üzere sosyal medya hesaplarında bankaların isim ve logolarını kullanarak tüketicilere, özellikle sponsorlu yayınlarla "rahatça" ulaşabiliyor. Çekilişle araba, cep telefonu veya internet hediyesi vaat eden dolandırıcılar, sosyal medya ağlarında paylaştığı linki tıklayan ve istenilen bilgileri giren kullanıcıların banka hesaplarını boşaltıyor.

Son dakika... BDDKdan çok önemli sosyal medya uyarısı
Son dakika... BDDK'dan çok önemli sosyal medya uyarısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vatandaşları bu tür dolandırıcılara karşı uyarırken, dolandırıcıların ekmeğine yağ süren Twitter'in reklam moderasyonuna da tepki gösterdi.

Bakan Soyludan sahte hesaplarla dolandırıcılık uyarısı


Soylu, Twitter'deki hesabından, "Vatandaşlarımızı, Twitter’ın, kullanıcı güvenliğini sağlamaktan çok uzak, 'hayal kırıklığına uğratan' reklam moderasyonuna ve bu sahte hesaplarla dolandırıcılık yapan profillere karşı dikkatli olmalarını rica ediyorum" paylaşımını yaptı.

Bu da ‘sponsorlu’ dolandırıcılık
Bu da ‘sponsorlu’ dolandırıcılık

Bakan Soylu'nun bu paylaşımına diğer kullanıcılardan büyük destek geldi. Binlerce kullanıcı, Bakan Soylu'nun paylaşımını beğendi ve kendi hesaplarından paylaştı.


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