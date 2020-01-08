Bakan Soylu'dan kamyoncu esnafına iyi haber

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dijital takograf ile ilgili olarak açıklama yaptı. Kamyoncu esnafının tepki gösterdiği sayısal takograflara ilişkin olarak Bakan Soylu 10 Temmuz'a kadar yeni takograf cihazlarına geçiş yapılmayacağını söyledi.

Bakan Soylu şunları söyledi:

Sektörden talepler geldi. Yaklaşık 350 bin araç dijital takograf sahibi oldu.

Bunu yanında 150 bin araç da henüz takografını takamadı. Ortada bir cari durum söz konusu.

Bu durum için sayın Cumhurbaşkanımızın olurları da bu yöndeydi. 10 Temmuza kadar 6 aylık bir ek süre olduğu değerlendirildi.

10 Temmuz tarihine kadar 6 aylık bir uzatma söz konusu olacak.

Tavsiyemiz herkesin 6 ay içinde dijital takografların takılması.

CEZALAR NE OLACAK?

1 haftadır kesilen cezaların ne olacağına ilişkin ise Bakan Soylu, "Bu iyi bir soru, buna bir bakalaım. Telafi edilmesi gereken bir süreç dbu dedi.