Bakan Soylu: Dijital takograf uygulaması 10 Temmuz'a uzatıldı

Bakan Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde katıldığı basına kapalı program öncesi, dijital takograf sürecine ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Soylu, 2012 yılında karayolundaki yolcu ve yük taşımacılığı için manuel takograflardan dijital takograflara geçirilmesine yönelik kademeli bir düzenleme getirildiğini, bu düzenlemenin getirilmesinin temel sebeplerinin, karayolu ve sürücü güvenliğinin sağlanması olduğunu kaydetti. Bakan Soylu, "Bu adımın en önemli özelliklerinden bir tanesi de 2014'te başlayıp 31 Aralık 2019’da bitmesiydi. Tabii burada 31 Aralık 2019 tarihine kadar bir yoğunlaşma söz konusu oldu. Hem son kademesi yetişmedi. Yetişebilmesi için bu arada sektörlerden talepler geldi, 'bunu biraz daha uzatabilirmiyiz' diye. Çünkü, bu yoğunlukla hem makine sektörünün kısmen bir yoğunluk yaşadığını ve bu yoğunluk çerçevesinde de yetiştiremediklerini ifade ettiler" dedi.



'6 AYLIK SÜREÇ YETERLİ'



Bakan Soylu, 350 bin aracın dijital takograf sahibi olduğunu, 150 bin aracın ise henüz süre dolmasına rağmen takograf takdıramadığını söyleyerek, şunları söyledi:



"Biraz önce bahsettiğim yoğunluktan dolayı yaptıramadılar. Sayın Cumhurbaşkanımızın olurları ile 10 Temmuz 2020 tarihine kadar ilave ek süre ihtiyacı olduğu değerlendirildi. 6 aylık bir sürenin yeterli olabileceği konusunda arkadaşlarımızın bir değerlendirmesi söz konusu oldu. Yaşanan yoğunluk ve talepler dikkate alınarak 10 Temmuz 2020'ye kadar uzatıldı. Yani isteğimiz, arzumuz herkesin 6 ay içerisinde bu dijital takograf cihazları takmalarının temin edilmesidir." Bakan Soylu, uygulamaya ilişkin, kesilen cezaların ne olacağına ilişkin soruya ise, "Buna bir bakalım. Telafi edilmesi gereken bir süreç bu" diye yanıt verdi.