Bakan Selçuk'tan son dakika EYT açıklaması! İşte Emeklilikte Yaşa Takılanlar'da son gelişmeler

Prim gün sayısını doldurup yaştan dolayı emekliliğini bekleyen vatandaşların merakla beklediği EYT ile ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "En az 10 analiz yaptık." diyerek konuyla ilgili detayları paylaştı. Gündeme gelen haberlerin ardından vatandaşlar "EYT'de son gelişmeler neler? EYT çıkacak mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili Bakan Selçuk'un hükümet yetkililerinin yaptığı açıklamalar...

BAKAN SELÇUK: EN AZ 10 ANALİZ YAPTIK

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk EYT ile ilgili açıklamalarda bulundu. Selçuk, "En az 10 analiz yaptık. Her türlü kombinasyonu denedik. Hiçbirinin maliyeti sürdürülebilir değil." ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ: HÜKÜMETİN DEĞERLENDİRMESİ İSABETLİ OLMUŞTUR

"Cumhurbaşkanı'nın son konuşmasındaki değerlendirme bizim için de genel kabul gören bir değerlendirmedir. Sayın Cumhurbaşkanı ve hükümetinin de değerlendirmesi Türkiye açısından bize göre isabetli olmuştur."

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN EYT AÇIKLAMASI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili şu açıklamalarda bulundu;

Sanki bir EYT'li denilen kardeşlerimizin söylediklerine kulak asmıyoruz. Karşı geliyormuşuz gibi algı yapılıyor. Tabi ki biz onları dinliyoruz çalışma yapıyoruz. Bu durumun ülkeye maaliyeti yüksektir ve Cumhurbaşkanımız da son sözü söylemiştir. Çözülecek bir durum varsa tabi çözülecektir ama çözülemicek bir durum varsa açık bir şekilde ifade ediyoruz.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan bütçe transferlerine yönelik eleştirilerin çoğunun, bunların ne anlama geldiğinin dahi bilinmeden yapıldığını belirterek, şunları dile getirdi:

"Birileri Türkiye'nin sosyal devlet alanında geldiği seviyeyi anlamakta zorluk çekiyor. Daha da vahimi geçmişte faize ödenen paraların doğrudan millete hizmet için kullanılmasından da rahatsız oluyor. Anayasamıza göre zorunlu olan genel sağlık sigortasına 30 yıl boyunca niçin geçilemediğini izah edemeyenler, yapılan işlere kulp takmada yarışa giriyor. Geçmişte SSK'yi iflas ettirenlerin bugün erken emeklilik başta olmak üzere, teklif ettikleri her uygulamayla aynı amacı güttükleri bir gerçektir. Tutturmuş 'erken emeklilik.' İskandinav ülkelerinin hepsi bu sistemle battı ve bizim ülkenin başına da bu erken emekliliği dolayanlar maalesef bunun bedelini ödeyecekler ve ödediler. Niçin erken emeklilik? Bırakalım ne zaman emekli olması gerekiyorsa o zaman emekli olsun ve parasını da en güzel şekliyle alsın. Hem erken emekli olduğu zaman ideal olan ücreti alamayacak hem de ikinci bir iş aramak suretiyle de ikinci işle, işsizliğe ne yazık ki öncü olacak. Sosyal güvenlik sistemimizin çökmesini istemelerinin zaten tek sebebi, böylece oluşan kaos ortamından kendilerine siyasi rant devşirme hesabıdır."

Bu hesabın kötü, şer ve zararlı bir hesap olduğunu dile getiren Erdoğan, "Biz bunu politik hesaplarla yapmayız ve yapmayacağız da. Arkadaşlarıma söylüyorum, beni bu yola asla teşvik etmeyin. Milletimin faydası neredeyse ona varım, milletimin ve ülkemin zararına olan bir şeye asla yokum. Seçim kaybetsek de yokum. Bütün dünya bizim sistemimizi kendine uyarlamaya çalışıyor, bizdeki bazı köhne zihniyetler sistemi çökertmek için hinlik peşinde koşuyor." diye konuştu.