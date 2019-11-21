Bakan Selçuk'tan personel alımı açıklaması
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter'dan personel alımıyla ilgili açıklamada bulundu.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Mutlu birey, uyumlu aile ve müreffeh bir toplum için çalışmaya devam ediyor, 2 bin 313 sözleşmeli personel, 322 kadrolu personel, bin işçi, bin ASDEP personelini büyük ailemize katıyoruz" dedi.
Mutlu birey, uyumlu aile ve müreffeh bir toplum için çalışmaya devam ediyor;— Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) November 21, 2019
✅2313 sözleşmeli personel
✅322 kadrolu personel
✅1000 işçi
✅1000 ASDEP personelini büyük ailemize katıyoruz. #BizÇalışanBüyükBirAileyiz@ailevecalisma
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