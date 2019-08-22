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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
22.08.2019 - 16:03, Son Güncelleme:

Hükümetle Hak-İş anlaştı

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Hükümetle Hak-İş anlaştı

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, toplu sözleşme sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu ve toplu iş sözleşmesini imzaladı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Hak-İş 2019-2020 Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü’nü imzaladı. Bakan Selçuk, "2019-2020 Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü’nün işçi kardeşlerimiz ve aileleri için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” dedi.

Bakan Selçuk toplantıda şunları söyledi:

“Üzerinde uzlaştığımız bu zam oranları, enflasyonun altında kalırsa, kamu işçilerimiz enflasyon farkını da almaya devam edecekler. 2020 yılı için ise; ilk altı ayda %3 oranında ve ikinci altı ayda %3 oranında ücret artışı gerçekleştireceğiz. Protokol kapsamında, brüt 3.500 Liranın altında ücret alan kamu işçilerimizin maaşlarına; brüt ücret 3.500 Lirayı aşmayacak şekilde 150 lira iyileştirme yapıyoruz. 2019’un ilk altı ayında %8 oranında, ikinci altı ayında %4 oranında zam yapılması konusunda uzlaştık. Kamu işçilerimiz Ocak ayında %6,69 oranında bir enflasyon farkı zammını da almışlardı.”

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