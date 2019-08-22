Hükümetle Hak-İş anlaştı
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, toplu sözleşme sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu ve toplu iş sözleşmesini imzaladı.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Hak-İş 2019-2020 Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü’nü imzaladı. Bakan Selçuk, "2019-2020 Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü’nün işçi kardeşlerimiz ve aileleri için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” dedi.
Bakan Selçuk toplantıda şunları söyledi:
“Üzerinde uzlaştığımız bu zam oranları, enflasyonun altında kalırsa, kamu işçilerimiz enflasyon farkını da almaya devam edecekler. 2020 yılı için ise; ilk altı ayda %3 oranında ve ikinci altı ayda %3 oranında ücret artışı gerçekleştireceğiz. Protokol kapsamında, brüt 3.500 Liranın altında ücret alan kamu işçilerimizin maaşlarına; brüt ücret 3.500 Lirayı aşmayacak şekilde 150 lira iyileştirme yapıyoruz. 2019’un ilk altı ayında %8 oranında, ikinci altı ayında %4 oranında zam yapılması konusunda uzlaştık. Kamu işçilerimiz Ocak ayında %6,69 oranında bir enflasyon farkı zammını da almışlardı.”
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