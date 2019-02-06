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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
06.02.2019 - 11:24, Son Güncelleme:

Bakan Selçuk’tan Merve Başoğlu’na tebrik

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Bakan Selçuk’tan Merve Başoğlu’na tebrik

Fransa’nın Nice kentinde yapılan 9. Uluslararası Flüt Yarışmasın’nda ikinci olan ve devlet koruması altında yetişen Merve Başoğlu’nu tebrik eden Bakan Selçuk; 'Koruma altında yetiştirdiğimiz Merve Başoğlu kızımız ile bir kez daha gurur duydum' açıklamasında bulundu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Fransa’nın Nice kentinde yapılan 9. Uluslararası Flüt Yarışmasın’nda ikinci olan ve devlet koruması altında yetişen Merve Başoğlu’nu tebrik etti.

“MERVE KORUMA ALTINDAKİ ÇOCUKLAR İÇİN ÖRNEK BİR İSİM”

Merve Başoğlu’nun başarısı ile bir kez daha gurur duyduklarını anlatan Bakan Selçuk; ‘Merve’yi canı gönülden tebrik ediyorum. Merve, uluslararası müzik yarışmalarında, yan flüt alanında aldığı derecelerine bir yenisini daha ekledi.’ dedi. Bakanlığın ve TOBB’un sağladığı burs ile Başoğlu’nun eğitimine 2017 yılından bu yana Fransa'da devam ettiğini belirten Bakan Selçuk, Merve’nin koruma altındaki çocuklar için örnek bir isim olduğunu da belirtti. Selçuk; ‘Kızımıza verdiği destek ve inanç için Emine Erdoğan Hanımefendi’ye de ayrıca teşekkür etmek isterim. Merve’nin bu başarısında Hanımefendinin etkisi çok büyük’ diye konuştu.

Bakan Selçuk’tan Merve Başoğlu’na tebrik

“EMİNE ERDOĞAN SAYESİNDE HAYALLERİM GERÇEK OLUYOR”

Aldığı her derecenin müzik yolculuğunda kendisini motive ettiğini söyleyen Merve Başoğlu, kendisini bu yolculuğunda destekleyenlere teşekkürlerini iletti. Başoğlu, yarışma sonrası şunları söyledi: “Yan flütü ilk kez İlkokul öğretmenim çalarken görmüştüm. Görünüşü, duruşu o kadar güzeldi ki çalmayı çok istedim. Sevgi Evleri açıldığında da ilk ben girmiştim. Yeteneğimi geliştirmem için bana özel oda verildi ki bunu hiç unutamam. Biz dokuz kardeşiz, bu imkânı sağlamamız mümkün değildi. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nde burslu okurken, Cumhurbaşkanımızın eşi Sayın Emine Erdoğan, hep hayalini kurduğum uluslararası standarttaki bir flütü bana hediye ederek çalışmalarıma büyük destek oldu. Yeni flütüm sayesinde müzik hocam Cem Önertürk ile yürüttüğümüz çalışmalarıma daha iyi motive oldum. Desteklendiğimi bilmek ve görmek beni çok mutlu etti. Bütün bu süreçte beni destekleyip yüreklendiren Bakanlığımıza ve eğitimime katkı sağlayan TOBB'a çok teşekkür ediyorum. Çok çalışarak hem üzerimde emeği olan herkesi mutlu etmek hem de ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek eğitimime devam etmek en büyük idealim"

Bakan Selçuk’tan Merve Başoğlu’na tebrik

KONYA'DAN FRANSA'YA BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ...

Konya Çimento Güzel Sanatlar Lisesi'ni 2010'da kazanarak müzik eğitimine başlayan Başoğlu, öğretmenlerinin teşvikiyle yan flüt çalmaya başladı.

Liseyi birincilikle bitiren Başoğlu, 2014'te Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesini tam burslu olarak kazandı. Müzik alanında birçok başarıya imza atan genç müzisyen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın başarısı için hediye ettiği yan flütle çalışmalarına dört elle sarıldı. Başoğlu, 'À Travers La Flûte' derneğinin düzenlediği ve dünyanın dört bir yanından müzisyenlerin katıldığı yarışmada, Berlin’de eğitim gören flütist arkadaşı Mutlu İşdar ile birlikte Joseph Haydn’ın flüt için bestelediği Echo ve Jindrich Feld’in iki flüt için bestelediği “duo concertant” isimli eserlerini icra etti.

Fluttissimo Nice Festivali kapsamında gerçekleştirilen yarışmada düet performansları büyük beğeni toplayan Başoğlu ve İşdar ikinciliğe layık görüldü. Merve Başoğlu geçtiğimiz yıl da solo performansla katıldığı aynı yarışmada birinci olmuştu.

Yarışmanın jürisinde Fransa ‘dan Maxence Larrieu, Frankfurt’tan Sarah Louvion, İsviçre’den Felix Renggli, Türkiye’den Didem Karakaya ve Sezin Alıcı ile Fransa’dan Michel Quagliozz yer aldı.

KORUNMA ALTINDAKİ KARDEŞLERİ DE MÜZİSYEN

Kendisinden küçük kardeşleri de Bakanlık kuruluşlarında korunma ve bakım altında yetişen Başoğlu’nun, Necmettin Erdoğan Üniversitesi’nde okuyan kardeşi Muhammet Başoğlu piyano ve viyola çalıyor. Ankara Devlet Konservatuvarı’nda okuyan kardeşi Büşra Başoğlu de kontrbas eğitimi alıyor ve o da uluslararası yarışmalara hazırlanıyor.

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