Bakan Selçuk'tan deprem bölgesi için işsizlik ödeneği açıklaması
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Elazığ ve Malatya için işsizlik ödeneği ödemelerinin öne çekildiğini söyledi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bugüne kadar toplam bin 500’e yakın haneyi ziyaret ettik, 5 bin 500’e yakın vatandaşımızla da birebir görüşme yaptık" dedi.
Bakan Selçuk "Dün aldığımız bir kararla Elazığ ve Malatya’da işsizlik ödeneği ödemelerini öne çekmiş durumdayız. Bu ödemeleri 31 Ocak tarihinde gerçekleştireceğiz. 1 hafta öne almış olduk" dedi.
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