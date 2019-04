Bakan Selçuk: Ülkemizde iş gücü artışı oldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından Yeşilköy'deki bir otelde bu yıl 7'ncisi düzenlenen "İstanbul Kariyer ve İstihdam Fuarı'na" katıldı.



İstihdam seferberliğiyle ilgili konuşan Bakan Selçuk, 17 yıldır her türlü antidemokratik girişim ve ekonomik spekülasyonlara rağmen "durmak yok yola devam" diyerek sayısız icraatı hayata geçirdiklerini söyledi.



Millete, yatırımcıya ve Türkiye ekonomisine sonuna kadar güvendiklerini aktaran Selçuk, "Siyasi istikrar ve her alanda uygulanan etkin politikalar sayesinde, ekonomik gelişmemizde olumlu bir performans sergiledik. Bu istikrar doğrultusunda, 2002'den günümüze 3,5 kat büyüdük. 2002 yılında 727 bin olan iş yeri sayımız 1,9 milyona; aktif sigortalı sayımız 12 milyondan 22,3 milyona yükseldi. Hükümetlerimizin büyüme-istihdam bağlamındaki önceliği, nitelikli iş imkanları oluşturarak, istihdam dostu bir büyüme sağlamaktır. Bu yüzden işverenlerimizi, iş arayanlarımızı teşviklerle her zaman destekledik, millete hizmet yolunda durmaksızın çalıştık." diye konuştu.



"ÜLKEMİZDE İŞİ GÜCÜ ARTIŞI OLDU"



OECD verilerine göre, 2007-2018 yıllarındaki iş gücü artışı Avrupa Birliği'nin (AB) tamamında 10 milyon 186 bin iken, Türkiye'de bu rakamın 9 milyon 5 bin olarak gerçekleştiğine dikkati çeken Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Kadın iş gücünde aynı dönemde AB'de 7 milyon 605 bin artış varken, ülkemizde 4 milyon 561 bin artış sağladık. Kadın iş gücüne katılım oranını da yüzde 23,2'den yüzde 34,1'e çıkarmayı başardık. Son 12 yılda Kanada ve ABD gibi gelişmiş ülkelerde ise kadın iş gücü oranı azalmasına karşın, ülkemizde artış oldu. Ülkemiz bu başarısı ile yeni bir rekora imza atarak, 34 OECD üye ülkesini geride bırakarak, birinci sıraya yerleşti. Benzer şekilde, 2007 ile 2018 yılları arasında genç istihdam sayısını yaklaşık 622 bin kişi artırarak, OECD'ye üye ülkeler arasında ilk sırada yer aldık. Son 12 yılda genç istihdam sayısı, G7 ülkeleri başta olmak üzere, Avrupa Birliği'nde düşüşe geçmişken, ülkemizde aynı dönemde artırmayı başardık. Bu ölçüde bir dinamik iş gücünün doğru şekilde istihdama kanalize edilmesini ve kalıcı istihdamla buluşturulmasını bizler son derece önemli görüyoruz."



Selçuk, bakanlık olarak istihdam artırıcı faaliyetlerini İŞKUR eliyle yürüttüklerini anlatarak, "Türkiye genelinde 2002'de 24 bin 482 olan özel sektörde işe yerleştirme sayımızı, 2018'de 50 kat artışla bir milyon 240 bin 308'e çıkardık. Bu sayının yüzde 23'ü olan 291 bin 212, tek başına İstanbul'da gerçekleşmiştir. Bu oran ilimizin istihdam potansiyelini açık şekilde ortaya koymaktadır. İş ve Meslek Danışmanlığı hizmetlerimizi de birey ve ihtiyaç odaklı olarak yeniden yapılandırdık. Kadınlar, gençler, uzun süreli işsizler, madde bağımlıları, sosyal yardım yararlanıcıları gibi dezavantajlı konumdaki kişilere, iş arama motivasyonu ve yöntem desteği vermek gayesiyle İş Kulüpleri Projesi'ni hayata geçirdik." ifadelerini kullandı.



Bakanlık olarak, sadece istihdamın niceliğini değil niteliğini de artırmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Selçuk, 'Aktif İşgücü Piyasası Programları' kapsamında mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programları ve girişimcilik eğitimleri verdiklerini belirtti.



"PROGRAMLARIMIZDAN 359 BİN 62 VATANDAŞIMIZ YARARLANDI"



Bu eğitim programından faydalanan kişilere ilişkin de bilgi veren Bakan Selçuk, "2017'de bu programa katılanların yüzde 91,6'sı halen istihdamda. İstanbul'da ise 2009'dan bu yana kurs ve programlarımızdan toplam 359 bin 62 vatandaşımız yararlandı. Siber güvenlik, kodlama, bulut teknolojisi gibi geleceğin mesleklerinde gençlere yönelik 'Mesleki Eğitim Kursları ve İşbaşı Eğitim Programları' düzenlemeye devam ediyoruz. 2014'ten bugüne toplam 4 bin 394 kişiye eğitim verdiğimiz İstanbul'da nitelikli bilişim uzmanı yetiştirme projemiz de oldukça başarılı olmuştur. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğinde 'Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme Protokolü' (MEGİP) kapsamında yeni bir uygulamayı da hayata geçirdik. Mesleki eğitim kurslarımızı işverenlerimizin talepleri ve iş gücü piyasamızın ihtiyaçları doğrultusunda yeniden yapılandırdık. MEGİP kapsamında bugüne kadar 16 bin 267 vatandaşımızı yararlandırdık." diye konuştu.

"İSTANBULLU İŞVERENLERİN TAAHHÜDÜ 900 BİNDİR"



Çalışmaların ve desteklerin, istihdama, iş gücü piyasasına ve nihayetinde insanlara verdikleri değerin göstergesi olduğunu anlatan Selçuk, şöyle devam etti:

"İşsizliği azaltmak, istihdamı artırmak, daha çok ve nitelikli iş imkanlarının oluşturulması ve bunlara erişimin sağlanması maksadıyla vatandaşımızın yanındayız. Bakanlığımızın sunduğu güçlü teşvik paketlerimizle kalıcı istihdamı, işverenlerimiz için cazip hale getirdiğimize inanıyoruz. 2019'da, engelli, kadın, genç ve uzun süreli işsiz gibi toplumun tüm kesimlerini kapsayacak şekilde İstanbul'da İŞKUR aracılığıyla özel sektörde 377 bin vatandaşımızı, işe yerleştirdik. Sene sonuna geldiğimizde, işverenlerimizin desteğiyle 2 milyon 500 bin istihdam sözümüzü işverenlerimizin tutacağına inanıyoruz. Sadece İstanbul'da verilen söz 900 bin civarındaydı. 2019 bitmeden bu rakamı hedefliyoruz. İlave istihdama olan desteğimizi, yeni teşviklerle daha kapsayıcı ve güçlü şekilde sürdürerek, işverenlerimizin bu ayın sonuna kadar sağlayacağı her ilave istihdam için, 3 ay boyunca prim ve vergilerin yanı sıra ücretini de devlet olarak biz karşılıyoruz. Eğer şartlar sağlanırsa, izleyen 9 ayda da prim ve vergileri ödemeye devam edeceğiz. Bu uygulamadaki ilave istihdam teşvikimizi, bir önceki yıl çalışan sayısı ortalamasına ilave olarak istihdam edilen her bir sigortalının primlerini ve vergisi karşılayarak 2020 yılına kadar sürdüreceğiz. Her bir sigortalı için aylık bin 113 lira olan desteğimiz, bilişim ve imalat sektöründe aylık 2 bin 712 olarak uygulanıyor."



"KARARLILIK VE CESARET DE GELECEĞE DAİR UMUTLARIMIZI DİRİ TUTUYOR"



Kariyer ve İstihdam Fuarı'yla sosyal taraflar, yerel yönetimler, üniversiteler, ilgili diğer kurum ve kuruluşlar, sanayici ve işletmeciler, yerel düzeyde iş gücünü arz edenler ile talep edenlerin bir araya getirildiğini söyleyen Selçuk, "Böylece mesleki eğitim, istihdam ve insan kaynakları konusunda taraflar arasında kalıcı ve kurumsal bir iletişim mekanizması kurulmasını sağlıyoruz. Ekonomimizin ve çalışma hayatımızın tüm paydaşları ile iş birliği içerisinde, istişare mekanizmalarını çalıştırarak, sürdürülebilir bir büyüme hedefiyle 2023, 2053 ve 2071’e emin adımlarla yürüyoruz. Siz yatırımcı ve girişimcilerimizin aynı kararlılıkla, hedefleri büyüterek istihdam seferberliğini sürdüreceğinize ayrıca inanıyorum. Beklentimiz Türkiye'nin gücüne güvenen yatırımcılarımızın, işverenlerimizin sayısının artmasıdır. Ayrıca gençlerimizde gördüğümüz azim, kararlılık ve cesaret de geleceğe dair umutlarımızı diri tutuyor." şeklinde konuştu.



Programda, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya ve İTO Başkan Yardımcısı Dursun Topçu da istihdamın önemini anlatan birer konuşma yaptı.



Konuşmaların ardından, en çok istihdam sağlayan 5 firmaya katkılarından dolayı ödül verildi. Çekilen toplu fotoğrafın ardından, fuarın açılış kurdelesi sahnede kesildi. 200'ün üzerinde firma ve kurumun katıldığı fuar, iki gün sürecek.