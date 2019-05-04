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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
04.05.2019 - 12:53, Son Güncelleme:

Bakan Selçuk: Ölümlü iş kazasında yüzde 44’lük azalma

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Bakan Selçuk: Ölümlü iş kazasında yüzde 44’lük azalma

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bugüne kadar, protokol imzaladığımız kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelerden eğitim alarak başarı gösteren 52 bini aşkın işveren ve vekilini belgelendirdik. Ayrıca yüz binde ölümlü iş kazası oranında yüzde 44’lük bir azalma söz konusu" dedi.

Antalya'da gerçekleşen 33. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftasının kapanış töreni Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un katılımlarıyla düzenlendi. Kapanış konuşmasını gerçekleştiren Bakan Selçuk, Türkiye'nin ekonomi ve çalışma hayatı başta olmak üzere her alanda gelişip büyüdüğünü söyledi. Selçuk, 2002’ye göre 2018’de iş gücünün 8 buçuk milyon artarak 32,3 milyona istihdamın ise 7,3 milyon artarak 28,7 milyona ulaştığını belirtti. Bir taraftan iş gücü ve istihdam oranları hızla yukarı seviyelere çıkarken, diğer yandan da insan onuruna yaraşır çalışma koşulları sağlandığını dile getiren Bakan Selçuk, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki farkındalık mücadelesinin böyle bir hassasiyetin neticesi olduğunu kaydetti.

"52 BİNİ AŞKIN İŞVEREN VE VEKİL BELGELENDİRİLDİ"

Bakanlık olarak bir yandan yarının çalışma hayatının aktörlerini daha sağlıklı ve güvenli kılma amacıyla faaliyetler yürütürken diğer yandan da bugün işverenleri çalışanlarına daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sunmaları için teşvik edildiğini vurgulayan Bakan Selçuk, "Bu minvalde, 10’dan az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli işletmelerimize iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde kullanılmak üzere maddi olarak devlet desteği sağlıyoruz. Yine 50’den fazla çalışanı olan çok tehlikeli işletmelerimize de iş sağlığı ve güvenliği açısından önemli bir teşvik uygulamasını daha bu yıl başlattık. Bu iş yerlerinde 3 yıl içinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmezse, işsizlik sigortası işveren payı üç yıl süreyle yüzde 50 indirimli olarak alınacak. Ayrıca 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan küçük işletme sahipleri de sertifika sahibi olarak, kendi iş yerlerinin iş güvenliği çalışmalarını kendileri yürütebiliyor. Bu kapsamda bugüne kadar, protokol imzaladığımız kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelerden eğitim alarak başarı gösteren 52 bini aşkın işveren ve vekilini belgelendirdik. Tüm bu teşvik ve desteklerimizle işverenlerimizin iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirme yükümlülüğünü ve çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliğe hizmetlerine erişimini kolaylaştırdık. Böylece 2013’ten bu yana iş sağlığı ve güvenliği hizmeti alan işyeri sayımızı yüzde 842 artırdık" şeklinde konuştu.

"YÜZDE 44'LÜK AZALMA SÖZ KONUSU"

Bakan Selçuk, sektörel olarak yapılan eğitim, proje, konferans, çalıştay, sempozyumlar ve tüm tarafların katkıları neticesinde yüz binde ölümlü iş kazası oranında yüzde 44’lük bir azalma söz konusu olduğunu aktardı. 

Selçuk, kurulan İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi ile sağlık sistemi ve çalışma hayatına ilişkin verileri sahadan alınan verilerle birleştirip anlamlandırarak, akademisyenler, iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri ve kamunun kullanımına sunabilmeyi hedeflediklerini belirtti.

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