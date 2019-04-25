Bakan Selçuk: Kağıthane'de 149 aileye 745 bin lira kaynak aktarıldı
Kağıthane'de bir inşaatın istinat duvarının çökmesi sonrasında mağdur olan ailelere para yardımı yapıldı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İstanbul Kağıthane’de mağdur olan 149 haneye toplamda 745 bin TL kaynak aktarıldığını açıkladı.
İstanbul Kağıthane'de bir inşaatın istinat duvarının çökmesinin ardından mağdur olan 149 aile için kaynak aktarıldığını söyleyen Bakan Selçuk, “Kağıthane Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı kanalıyla toplamda 745 bin TL kaynağı 24 Nisan itibariyle aktardık.” diye konuştu.
Zehra Zümrüt Selçuk, tahliye edilen binalarda yaşayan ailelerin durumunu yakından takip ettiklerini de sözlerine ekledi.
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