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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
30.08.2019 - 16:56, Son Güncelleme:

Bakan Selçuk, G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı için Japonya’ya gidecek

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Bakan Selçuk, G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı için Japonya’ya gidecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere Japonya’nın Matsuyama şehrine gidecek.

G20 kapsamında 1-2 Eylül 2018 tarihlerinde düzenlenecek Çalışma ve İstihdam Bakanları toplantısının 10’uncusu dönem başkanlığını yürüten Japonya’da gerçekleştirilecek. Toplantıya G20 üyesi ve davetli ülke bakanları, uluslararası kuruluşların üst düzey yöneticileri ile sosyal taraf temsilcileri katılacak.

Türkiye’yi temsilen toplantıya katılacak olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Demografik Değişim başlıklı oturumdaki konuşmasında Türkiye’deki çalışmalar hakkında bilgi verecek.

Toplantı boyunca ikili görüşmeler de gerçekleştirecek olan Bakan Selçuk, Tayland Çalışma Bakanı Chatu Mongol SONAKUL, İngiltere İstihdam Bakanı Mims DAVIES, Avrupa Birliği Komiseri Marianne THYSSEN Senegal Çalışma, Sosyal Diyalog ve Kurumlarla İlişkiler Bakanı Samba SY ve ISSA Başkanı  Prof. Joachim BREUER ile görüşecek.  Bakan Selçuk, Endonezya İşgücü Bakanı Muhammed Hanif DHAKIRI ile de Mutabakat Zaptı imzalayacak.

Bakanlar toplantısının ardından kabul edilecek Bakanlar Bildirgesi, istihdam alanında yapılan çalışmaların nihai çıktısı olarak kayda geçecek.

Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı ilk kez 2010 tarihinde ABD’nin ev sahipliğinde yapılmıştı.

G20, dünyanın en büyük 19 ekonomisi Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika,Rusya, Suudi Arabistan,  ve Türkiye ile Avrupa Birliği’nden oluşuyor.

Toplantıya bu yıl Hollanda, Senegal, Singapur, İspanya ve Tayland davet edildi.

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