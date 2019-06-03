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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
03.06.2019 - 09:21, Son Güncelleme:

Bakan Selçuk duyurdu! Hibe için son tarih 28 Haziran

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Bakan Selçuk duyurdu! Hibe için son tarih 28 Haziran

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk “Kendi işini kurmak isteyen engellilerimiz ve eski hükümlü vatandaşlarımıza sağladığımız 50 bin TL’ye kadar hibe desteği için 2019 yılı 2. dönem başvurularını kabul etmeye başladık.” dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, hayata geçirdikleri çalışmalar ile 2014 yılından bu yana kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlüleri destek sağladıklarını söyledi.

2014-2019 yılları arasında engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden idari para cezası olarak tahsil edilen tutarların yetkili komisyon tarafından kabul edilen projelere destek olarak aktarıldığını belirten Bakan Selçuk, şöyle devam etti. 

“Kendi işini kurma projesi kapsamında Bin 550 engelliye 63 milyon 276 bin TL, 888 eski hükümlüye de 22 milyon 864 bin TL Hibe Desteği sağladık. Kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımıza yönelik olarak 2019 yılı 2. Dönem başvurularımız ise başlamış olup, hibe desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın projelerini 28 Haziran 2019 tarihine kadar teslim etmeleri gerekiyor”

“Verilecek desteğin gayesi, engelli kardeşlerimizin ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurmasına ve engellilerin mesleki eğitim alarak istihdam edilmeleri yolu ile rehabilitasyonlarına yardımcı olmak.’’ diyen Bakan Selçuk, ‘’Proje sunmak isteyen vatandaşlarımız www.iskur.gov.tr adresinde “Duyurular” bölümünde yayımlanan başvuru rehberi ve formuna göre hazırlayacakları projeleri 28 Haziran  2019 tarihine kadar bulundukları illerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerimize elden veya posta yoluyla teslim edebilirler” ifadesini kullandı. 

Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezaları fonundan; engellilerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler, mesleki eğitim ve rehabilitasyonu, işe ve işyerine uyumlarının sağlanması, engellinin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojileri gibi çalışmalar yürütülüyor.

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