Bakan Selçuk: Çalışma koşullarını iyileştirmeye çalışıyoruz

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriBakan Selçuk: Çalışma koşullarını iyileştirmeye çalışıyoruz
GeriEkonomi Bakan Selçuk: Çalışma koşullarını iyileştirmeye çalışıyoruz
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
20.06.2019 - 17:24, Son Güncelleme:

Bakan Selçuk: Çalışma koşullarını iyileştirmeye çalışıyoruz

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bakan Selçuk: Çalışma koşullarını iyileştirmeye çalışıyoruz

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "İşçi kardeşlerimizin daha verimli çalışmaları ve daha mutlu bir yaşam sürmeleri için hem çalışma koşullarını hem de şartlarını iyileştirmeye çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.

 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işçilerin daha verimli çalışmaları ve daha mutlu bir yaşam sürmeleri için koşulları ve şartları iyileştirmek için mücadele ettiklerini söyledi.

Silivri'deki Çağ Kabara Fabrikası'nı ziyaret eden Selçuk'u, fabrikanın Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kocabaş ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Selçuk, fabrika çalışanlarını ziyaret ederek kolaylıklar diledi. Kocabaş, fabrika hakkında Selçuk'a bilgi verdi. Bakan Selçuk, ürünlerin paketlenmesinde bir çalışana yardım etti.

Burada konuşma yapan Selçuk, "Silivri'deyiz işçi kardeşlerimizle, alnın teriyle helal kazanç kazanan sizlerle beraber buradayız. Biz Türkiye'yi sizlerin çalışmasıyla, gayretiyle büyütüyoruz. İşçisiyle emekçisiyle devletimizle beraber ülkemizi daha da güzel noktalara taşıyacağız. İşçi kardeşlerimizin daha verimli çalışmaları ve daha mutlu bir yaşam sürmeleri için hem çalışma koşullarını hem de şartlarını iyileştirmeye çalışıyoruz." dedi.

İstihdam ve teşvik paketlerine değinen Selçuk, "Son 17 yılda 9 milyonu aşkın istihdam sağladık. Son 17 yılda ülkemiz 3,5 kat büyüdü. Bu sizlerin de gayret ve emekleriyle oldu. O yüzden her birinize çok teşekkür etmek istiyorum. Burada dünyada ikinci kabara fabrikasında sizlerle beraberiz. Sizler sayesinde bu fabrika dünyada ihracat yapan bir firma ve bu sizlerin desteğiyle oluyor." diye konuştu.

Türkiye'nin işçisi, işvereni, sivil toplum kuruluşları ve devletle beraber 2023 hedeflerine doğru hızlıca ilerlediğini vurgulayan Selçuk, "Önümüzde 23 Haziran seçimleri var. İstanbul’un yıldırım gibi icraatlara kavuşması için de her birinizin desteği bizler için önemli." ifadelerini kullandı. Ziyarete, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, AK Parti Silivri İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu da katıldı.

SELÇUK HASTANE VE PAZAR ESNAFINI ZİYARET ETTİ

Silivri ziyaretleri kapsamında Selçuk, Silivri Devlet Hastanesini ziyaret etti. Başhekim Uzman Doktor Veli Beyoğlu Selçuk'u karşıladı. Selçuk,
poliklinik önünde bekleyen hastalarla sohbet edip "geçmiş olsun" dileğinde bulundu. Muayene olmak için hastaneye gelen bebekli hastalarla da ilgilenen Selçuk, hastalara karanfil dağıttı.

Bakan Selçuk, daha sonra Silivri Pazar Yeri'nde esnaf ziyaretinde bulundu. Alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet eden Selçuk, pazardan meyve satın aldı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Son dakika... Türkiye için tarihi gün... Törende önemli mesajlar
Son dakika... Fitch'ten çok önemli Türkiye yorumu
Son dakika... Bakan Kurum duyurdu: Önümüzdeki ayın ilk haftasında açıklayacağız
Bakan Selçuk: Çalışma koşullarını iyileştirmeye çalışıyoruz