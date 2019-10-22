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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
22.10.2019 - 14:35, Son Güncelleme:

Bakan Selçuk: Bugün neredeyse 96 kat artışla 440 bine yakın işe yerleştirme yaptık

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Bakan Selçuk: Bugün neredeyse 96 kat artışla 440 bine yakın işe yerleştirme yaptık

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Aktif İş Gücü Programlarımıza baktığımız zaman 2002 yılında yalnızca 571 kadınımız kurslardan faydalanırken; bugün 300 bini aşkın kadınımız bu programlardan yararlanıyor.

Yine iş kulüplerimizde kadın yararlanma oranımız artıyor. İŞKUR aracılığıyla 2002 yılında; yalnız 4 bin 543 kadın işe yerleştirilebilmiş. Bugün neredeyse 96 kat artışla 440 bine yakın işe yerleştirme yaptık” dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) koordinatörlüğünde ve Kadın İşveren ve Sanayiciler Derneği (KAİSDER) ile Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD) paydaşlığında düzenlenen “İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı” tanıtım toplantısına katıldı.

Selçuk, burada gerçekleştirdiği konuşmada, kadınların günlük hayat içinde emeğiyle, çalışkanlıklarıyla, alın teriyle her zaman var olduğunu belirterek, “Ülkemizin geleceği adına kadınlarımızın her anlamda daha etkin konuma gelmelerini istiyoruz. Ekonomik ve sosyal hedeflerimize de bu şekilde daha kolay ulaşabileceğimize inanıyoruz. Kadınlarımızın, istediklerinde ve imkânlar oluştuğunda nasıl güzel işler yapabileceğini de bu toplantıda görüyoruz” diye konuştu. Selçuk, kadınlara İŞKUR aracılığıyla girişimcilik desteği verdiklerini de hatırlattı.

SON 17 YILDA KADIN İSTİHDAMI İVME KAZANDI

Türkiye'de toplam işveren ve kendi hesabına çalışanlar içindeki kadın oranının yüzde 16 olduğunu söyleyen Bakan Selçuk, "Tabii ki bu bizim istediğimiz seviye değil ancak son 17 yılda büyük bir ivme yakaladık. Türkiye bugün, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, her alanda büyük ilerlemeler kaydediyor. Bu sadece kadın girişimciliği ile sınırlı değil. Kadın istihdamında da ilerleme sağladık. 2007 yılından 2018 yılına kadar kadın istihdamında 4 milyona yakın bir artış gerçekleştirdik” şeklinde konuştu.

İŞKUR İLE KADIN İŞE YERLEŞTİRMELERİ 96 KAT ARTTI

Bakanlık tarafından yürütülen “Ulusal İstihdam Stratejisi” ile istihdam potansiyelini değerlendirmeye yönelik çok kapsamlı çalışmalar yürüttüklerinin altını çizen Selçuk, “Teşviklerle hedeflerimizi uygulama yolunda kadınlara pozitif ayrımcılık yapan teşvikler sağlıyoruz. İlave İstihdam Teşviki, Aktif İş Gücü Programları, Toplum Yararına Programlarımızda her daim kadınlarımızı önceliyoruz. Aktif İş Gücü Programlarımıza baktığımız zaman 2002 yılında yalnızca 571 kadınımız kurslardan faydalanırken; bugün 300 bini aşkın kadınımız bu programlardan yararlanıyor. Yine iş kulüplerimizde kadın yararlanma oranımız artıyor. İŞKUR aracılığıyla 2002 yılında; yalnız 4 bin 543 kadın işe yerleştirilebilmiş. Bugün neredeyse 96 kat artışla 440 bine yakın işe yerleştirme yaptık. Tabii biz istiyoruz ki bu rakamlar daha da yükseğe çıksın” ifadelerini kullandı.

"İSTİHDAM PİYASASINDAKİ EŞİTLİK KÜRESEL EKONOMİYE 28 TRİLYON DOLAR KATKI SAĞLIYOR"

Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur da konuşmasında, kadın ve erkek eşitliği anlamında iş dünyasında eş değer fırsatlar oluşturmuş devletlerin çok daha önde olduğunun görüldüğünü kaydetti. İstihdam piyasasında eğer eşitlik sağlanabilirse küresel ekonomiye 28 trilyon dolar daha katkı olacağını söyleyen Batur, “Kadının ekonomik hayata katılması ülkenin refah seviyesine katkı kadar kişiye de güç kazandırıyor. Eşit toplumlar daha yenilikçi oluyorlar. Kadınların iş alanındaki varlığını, sürdürülebilir kalkınmanın en önemli göstergesi olarak görüyoruz” dedi.

Son 15 yılda girişimci kadın sayısında gelişmeler olduğunu söyleyen Batur, “Kadın iş veren sayımız 2019-2003 yılları arasına baktığımızda 40 binlerden 112 binlere yükselmiş durumda. Kendi hesabına çalışan kadın sayısına baktığımızda da 490 binden 875 bine yükseldiğini görüyoruz. Çok güzel gelişme kaydedildi ama daha gidecek yolumuz da var” şeklinde konuştu.

"KADINLAR EKONOMİYE KATILIRSA TÜRKİYE'NİN ZENGİNLİĞİ YÜZDE 30 ARTACAK"

KAGİDER Başkanı Emine Erdem ise projenin kadın girişimciliğinin güçlendirilmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği hedeflerinin gerçekleştirilmesi yolunda tarihi bir dönüm noktası olacağına inandıklarını belirtti. Türkiye'de atıl bir girişimci potansiyeli olduğunu söyleyen Erdem, “Kadınlar ekonomiye erkekler kadar katılabilirse Türkiye'nin zenginliği yüzde 30 artacak. Kadınların enerjisini, dinamizmini ve deneyimini ülkemizde girişimciliğe, ekonomiye yeterince yansıtamazsak Türkiye'nin potansiyelini bütün boyutlarıyla gerçekleştirmesi, kalkınma hedeflerine ulaşması mümkün değildir” diye konuştu.

Toplantıya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yanı sıra, Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Proje Uygulama Daire Başkanı Bülent Özcan ve çok sayıda davetli katıldı.

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