Bakan Selçuk: Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizin derinleşmesine önem atfediyoruz

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriBakan Selçuk: Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizin derinleşmesine önem atfediyoruz
GeriEkonomi Bakan Selçuk: Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizin derinleşmesine önem atfediyoruz
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
29.10.2019 - 07:30, Son Güncelleme:

Bakan Selçuk: Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizin derinleşmesine önem atfediyoruz

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bakan Selçuk: Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizin derinleşmesine önem atfediyoruz

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk "(Afrika kıtasıyla ilişkiler) Bu ivmenin daha da yükseltilmesine, mümkün olduğunca tüm kıta ülkeleriyle ilişkilerimizin derinleşmesine ve iş birliği alanlarının çeşitlendirilmesine önem atfediyoruz" dedi.

Zambiya'nın Ankara Büyükelçisi Joseph Chilengi'nin ev sahipliğinde, bir otelde "Zambiya Milli Günü" dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.
Resepsiyona yabancı misyon temsilcileri, basın mensupları, iş insanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Bakan Selçuk, burada yaptığı konuşmada, Zambiya'nın “Özgürlüğümüz, Ülkemiz, Sorumluluğumuz" teması altında bağımsızlığının 55'inci yılının kutlandığını belirterek, Zambiya halkı ve devletini tebrik etti.

Türkiye'nin, Afrika kıtası ile ilişkilerinde son 10 yılda kazandığı ivmeden büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Selçuk, "Bu ivmenin daha da yükseltilmesine, mümkün olduğunca tüm kıta ülkeleriyle ilişkilerimizin derinleşmesine ve iş birliği alanlarının çeşitlendirilmesine önem atfediyoruz." ifadelerini kullandı.

Selçuk, Türkiye'nin, Büyükelçilikler, TİKA Program Koordinasyon Ofisleri, Maarif Vakfı, Yunus Emre Enstitüsü, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Eximbank, Kızılay ve Türk Hava Yolları gibi tüm kurumlarının yanı sıra özel sektör ve sivil toplum kuruluşları (STK) aracılığıyla kıtada önemli bir varlık gösterdiğini aktararak, "Afrika ülkelerinin, Ankara'daki temsilcilik sayısının da giderek artmasını kıtaya yönelik taahhüdümüzün olumlu bir yansıması olarak görüyor ve bundan gurur duyuyoruz." dedi.

TÜRKİYE'NİN, ZAMBİYA İLE TİCARİ İLİŞKİLERİ

Türkiye'nin, Zambiya'yı Afrika'da önemli bir ortak olarak gördüğünü ve ikili ilişkilerini geliştirme konusunda kararlı olduğunu belirten Selçuk, ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesi yönündeki iradenin karşılıklı üst düzey ziyaretlerle ortaya konulduğunu vurguladı.

Selçuk, "9 Temmuz 2018'de Cumhurbaşkanı Sayın Edgar Lungu, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve başlama törenine katılmıştı ve yine 28 Temmuz 2018'de Sayın Cumhurbaşkanımız, Zambiya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirmiştir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde, Lusaka'da TİKA Ofisi açılmasının kararlaştırıldığına değinen Selçuk, 14 Aralık 2018'de Türk Hava Yollarının Lusaka'ya direkt seferlere başlamasının önemine işaret etti.

TÜRKİYE-ZAMBİYA KEK TOPLANTISI 2020'DE LUSAKA'DA YAPILACAK

Selçuk, Türkiye'nin, Zambiya ile ikili ticaret hacminin dalgalı bir seyir izlediğini belirterek, "2015'te 32 milyon dolardan fazla olan ikili ticaret hacmimiz, 2018'de 18 milyon dolar civarında gerçekleşti." dedi.

Türkiye'nin, Zambiya ile ikili ticaret hacmini yükseltmek istediğinin altını çizen Selçuk, Zambiya'da Türk yatırımlarının değerinin yaklaşık 7 milyon dolara ulaştığını söyledi.

Selçuk, kısa süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Türkiye-Zambiya Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Eşbaşkanlığı görevine getirildiğini anımsatarak, "Türkiye-Zambiya KEK Eşbaşkanı olarak, ekonomik ilişkilerimizi artırmak için elimden gelen gayreti göstereceğimi belirtmek isterim. Bu vesileyle Türkiye-Zambiya 1'inci dönem KEK Toplantısı'nı Şubat 2020'de Lusaka'da yapacağımızı ilan etmek isterim." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN TERÖRLE MÜCADELESİ

Türkiye'nin yıllardır terör örgütleriyle mücadele ettiğini vurgulayan Selçuk, Türkiye'nin PKK ve DEAŞ'ın terörist saldırılarının yanı sıra 15 Temmuz 2016'da FETÖ terör örgütünün darbe girişimine maruz kaldığını söyledi.

Selçuk, FETÖ'nün çok tehlikeli bir terör örgütü olduğuna işaret ederek, "FETÖ'ye karşı vermiş olduğumuz mücadeleyi hem içeride hem de dışarıda kararlılıkla sürdürmekteyiz. Zambiya'nın da desteğini beklemekteyiz." dedi.

"TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR AKTÖRDÜR"

Zambiya'nın Ankara Büyükelçisi Joseph Chilengi, Zambiya'nın Ankara Büyükelçiliğinin 2013'ün aralık ayında açıldığını anımsattı, Türkiye'ye bu süreçten itibaren verdiği desteklerden dolayı teşekkürlerini iletti.

Chilengi, iki ülke ilişkilerinin karşılıklı saygı, şeffaflık ve stratejik ortaklığa dayandığını, diplomasi, turizm, eğitim, ticaret, yatırım, güvenlik ve spor gibi birçok alanda iki ülke arasında anlaşmalar imzalandığını söyledi.

Türkiye ile Zambiya arasında her alanda üst düzey etkileşimlerin olduğunu belirten Chilengi, "Türkiye, yükselen bir ekonomi ve uluslararası
ilişkilerde önemli bir aktördür." ifadesini kullandı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle