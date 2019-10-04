Bakan Selçuk açıkladı! Üniversitesi hastanelerine kaynak aktarıldı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, üniversite hastanelerinin daha etkin çalışması için yıl sonuna kadar 450 milyon lira ek ödeme yapılacağını söyledi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "üniversite hastanelerimizin daha etkin sağlık hizmeti sunabilmeleri için mevcut ödemelerine ilave olarak, yıl sonuna değin toplamda 450 milyon TL ek ödeme gerçekleştireceğiz. 250 milyon TL tutarındaki kaynak bugün aktarıldı." dedi.
Bakan Selçuk mesajını Twitter üzerinden paylaştı.
Üniversite hastanelerimizin daha etkin sağlık hizmeti sunabilmeleri için mevcut ödemelerine ilave olarak, yıl sonuna değin toplamda 450 milyon TL ek ödeme gerçekleştireceğiz. 250 milyon TL tutarındaki kaynak bugün aktarıldı. @sgksosyalmedya @BeratAlbayrak— Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) October 4, 2019
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