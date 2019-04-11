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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
11.04.2019 - 10:59, Son Güncelleme:

Bakan Selçuk açıkladı! Müracaatlar 17 Nisan'da başlıyor

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Bakan Selçuk açıkladı! Müracaatlar 17 Nisan'da başlıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çeyiz hesabı ödemeleri için müracaatların 17 Nisan'da başlayacağını söyledi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çeyiz hesabı ödemeleri için bankalara müracaatların 17 Nisan’da başlayacağını, ilk ödemelerin ise Mayıs ayı içerisinde yapılacağını açıkladı.

Bakan Selçuk, 3 yıllık süreyi doldurarak evlenen katılımcıların gerekli müracaatları hesaplarının bulunduğu bankalara yapabileceklerini kaydetti.

“15 BANKADA 22 BİN 344 KİŞİ ÇEYİZ HESABI AÇTI”

Bakan Selçuk, 15 bankada 22 bin 344 katılımcının Çeyiz Hesabı açtığını söyledi ve Çeyiz Hesabı açanların evlilik tarihinden önce en az 3 yıl düzenli ödeme yapmaları gerektiğine de işaret etti. Selçuk, kişilerin 27 yaşını doldurmadan ilk evliliklerini yaptıkları takdirde Devlet Katkısı ödemelerini alabileceğini bildirdi. Bakan Selçuk, “18 yaşından küçükler adına veli veya yasal vasi tarafından çeyiz hesabı açılabilir.” hatırlatmasında da bulundu.

“DEVLET KATKISI KATILIMCILARIN BİRİKİMLERİNİN EN AZ YÜZDE 20’SİNE KARŞILIK GELİYOR”

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk 2019 yılı için Çeyiz Hesabında katılımcıların yatıracağı aylık alt limitin 155 lira 26 kuruş, üst limitin ise 1.552 lira 65 kuruş olduğunu dile getirdi. Selçuk; üç aylık ödemeyi seçenlerin bu rakamların üç katını yatırabileceğinin de altını çizdi.

Bakan Selçuk, çeyiz hesabına yapılan devlet katkısı oranlarına ilişkin de bilgi verdi:

“3 yıllık birikim sonucunda alınacak Devlet Katkısı oranı yüzde 10’dan yüzde 20’ye, verilebilecek en yüksek tutar 4 bin liradan 6 bin 500 liraya;

4 yıllık birikim sonucunda alınacak Devlet Katkısı oranı yüzde 15’ten yüzde 22’ye, verilecek en yüksek tutar 4 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya;

5 yıl ve üzerindeki sürede alınacak Devlet Katkısı oranı yüzde 20’den yüzde 25’e, verilebilecek en yüksek tutar 5 bin liradan 9 bin liraya çıkarılmıştır.”

Zehra Zümrüt Selçuk, çeyiz hesabı ile yuva kurmayı düşünen gençleri tasarruf etmeye teşvik etmek ve biriktirdiği meblağa belirli bir oranda devlet katkısı sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.

 

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