Bakan Selçuk açıkladı! Ar-Ge harcamaları 30 milyar lirayı aştı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, gelecek meslekler için artık nitelikli, daha kaliteli elemanın çok önemli bir husus olduğunu belirterek, "Bu anlamda biz gençlerimizi bu dönemin mesleklerine değil, geleceğin mesleklerine hazırlamayı hedefliyoruz. 18-29 yaş arasındaki gençlerimize geleceğin gözde mesleklerinden olan bulut bilişim uzmanı, yazılım uzmanı, siber güvenlik uzmanı başta olmak üzere belirlediğimiz geleceğin mesleklerinde eğitimler veriyoruz." dedi.

Selçuk, Üsküdar Üniversitesi ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle liselere yönelik düzenlenen 6. Bilim ve Fikir Festivali'nin ödül töreninde yaptığı konuşmada, bilimin ve teknolojinin ülkeler için çok stratejik bir güç haline geldiği bir çağda yaşandığını, fiziksel gücün yerini fikir gücüne bıraktığı, niteliğin, niceliğin önüne geçtiği bir dönemde olunduğunu söyledi.

Dün Memur-Sen'in 6. Olağan Genel Kurulu'nda bir konferansa katıldığını aktaran Selçuk, orada "İşin Geleceği: Tehditler ve Fırsatlar" başlığını ele aldıklarını, Türkiye'deki dijital dönüşümü konuştuklarını ifade etti.

Yeni teknolojilerin gençlere yeni fikirler konusunda da geniş imkanlar sunduğunu dile getiren Selçuk, bütün bu değişimin eğitim sisteminde de tüm süreçlerin yeniden gözden geçirilmesini zorunlu kıldığını vurguladı.

Selçuk, Türkiye'nin bu tür öncü çalışmalarla, eğitimin her basamağında kendi geleceğini sağlam temeller üzerinde inşa etmeye devam edeceğini aktardı.

"Bizler çocuklarımızı gençlerimizi sadece içinde bulunduğumuz çağın değil, geleceğin koşullarına göre de hazırlamaya devam etmeliyiz." diyen Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Milli Teknoloji Hamlesi ve Dijital Türkiye diyerek çıktıkları yolda, sahip olunan hem bilimsel hem de kültürel mirasın kendilerine yüklediği sorumluluklar olduğunu kaydetti.

Selçuk, "İnşallah gelenekle moderniteyi birleştirerek ülkemize ve insanlığa hizmet etmek için yeni buluşlara, yeni keşiflere imza atacağız. " dedi.

"GELİŞİMİN EN ÖNEMLİ ŞARTI MERAK"

Büyük buluşların, keşiflerin, sabrın, emeğin, hayalin, rüyanın sonucu olduğunu belirten Selçuk, gençleri hem milli ve manevi değerler hem de bilim, teknoloji, sanat ve edebiyatla buluşturarak çağın ruhunu yakalamalarını sağladıklarını söyledi.

Selçuk, "Hiç kuşkusuz, gelişimin en önemli şartı aslında merakla başlıyor. Bu özelliklere sahip milyonlarca genç ve parlak zihinlerimizin olduğuna inanıyorum. Geçtiğimiz yıllarda dereceye girmiş projelere baktığımızda da bunu net olarak görmekteyiz." diye konuştu.

Yola çıkmak ne kadar önemliyse gençlere o yolun açılabilmesinin de o kadar önemli olduğunu dile getiren Selçuk, festivalin tüm gençleri teşvik edici ilham veren bir içeriğe sahip olduğunu, ayrıca lise, orta öğretim çağında olan öğrencilerle kampüs arasında güçlü bir köprü görevi gördüğünü belirtti.

Yıllar içinde yarışmaya katılan okul ve yarışma kategorilerindeki artışın da projeye verilen değeri gösterdiğini vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti:

"Proje kültürü önemli bir kültür. Bu aynı zamanda girişimcilik ruhunu, girişimcilik ruhu beslendiği zaman da bizim hep önem verdiğimiz istihdamı ve ekonomik ortamı da geliştiren bir kültür. Bu anlamda bizim çalışmalarımızı da her bir projenizle desteklemiş oluyorsunuz. Bizler neler istiyoruz? Biz sadece tüketen değil, üreten, geliştiren, ortaya eser çıkaran, inisiyatif sahibi olan bir gençlik istiyoruz. Bu gibi projeler de bunun için küçük adımlar. Bugün hayatımızı kolaylaştıran, insanlığa çağ atlatan birçok buluşun, fikrin sahibi bilim insanları da bir dönem sizlerin yaşındaydı ve şu an biz onları büyük bir minnetle anıyoruz. Aslında her şeyi gelecekte hayırla yad edilmek, insanlığa bir hizmette bulunabilmek için yapıyoruz. Gelecekte inşallah bu aynı sıçrayışları yapacak bilim insanlarının da buralardan çıkacağına inanıyorum."

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, hükümetlerinin, 17 yıldır bu sorumluluktan ve umuttan aldığı güçle özellikle gençlerin üretim ve girişimciliğinin en büyük destekçisi olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"AK Parti hükümetlerimiz döneminde 2002'de 1,8 milyar lira olan Ar-Ge harcamalarımız bugün baktığımızda 30 milyar lirayı aşmış durumda. Bu rakam hükümet olarak, Türkiye olarak, bilime, teknolojiye, araştırmaya, geliştirmeye verdiğimiz değerin en büyük göstergelerinden biri olsa gerek. Çünkü biz biliyoruz ki bilim ve teknolojiye önem vermeden, üretmeden, yarınları yakalayıp inşa etmek mümkün artık bu çağda mümkün olmayacak. Biz de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, kurumsal faaliyetlerimizi bilim teknoloji ve inovatif projeler odaklı yürütmeye gayret ediyoruz. Gençlerimizin geleceğe hazır birer birey olarak yetişmeleri için sivil toplum kuruluşlarımızla bütün paydaş kurumlarımızla iş birliği içindeyiz."

"GENÇLERLE, 2023, 2053, 2071 HEDEFLERİMİZE DAHA EMİN ADIMLARLA YÜRÜYECEĞİZ"

Bakan Selçuk, dijital Türkiye sürecinde iş gücü piyasasını hazırlayacak hizmet sunmayı hedeflediklerini dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çünkü gelecek meslekler için artık nitelikli, daha kaliteli eleman çok önemli bir husus. Bu anlamda biz gençlerimizi bu dönemin mesleklerine değil, geleceğin mesleklerine hazırlamayı hedefliyoruz. 18-29 yaş arasındaki gençlerimize geleceğin gözde mesleklerinden olan bulut bilişim uzmanı, yazılım uzmanı, siber güvenlik uzmanı başta olmak üzere belirlediğimiz geleceğin mesleklerinde eğitimler veriyoruz. Diğer iş başı eğitimlerinde 3 aya kadar destek sunarken, bu gibi geleceğin mesleği olarak nitelendirdiğimiz alanlarda iş başı eğitim programlarının süresini 9 aya çıkardık. Programa katılımı yükseltmek için de günlük ödeme miktarımız diğer programlara göre daha yüksek. 2014'ten bugüne kadar 5 bine yakın bilişim uzmanı yetiştirdik İŞKUR aracılığıyla. Özellikle gençlerimizin bilgi ve iletişim teknolojileri alanında yetkinlik kazanabilmesi için 'Bilgi Teknolojileri ve İnternetin Bilinçli ve Güvenli Kullanımı' ve 'Dijital Okur Yazarlık' eğitimleri de düzenlemeye devam ediyoruz. Çünkü her güzelliğin, yeniliğin bir bakıma imkanları, fırsatları olduğu kadar tehditleri de oluyor. Dijital dünyanın da böyle. Biz sizlerin bu tehditlerin de farkında olarak bu ortamları kullanılmasını istiyoruz."

Sizler bugün ürettiğiniz projelerinizle, ülkemizin ve insanlığın hizmetine sunduğunuz fikirlerinizle geleceğin mimarları olacaksınız. Bu potansiyeli en iyi şekilde kullanan her genç inanıyorum ki geleceğin beşeri sermayesinde, insan kaynaklarında yönetebilme becerisine sahip olacak. Sizlerle beraber, 2023, 2053, 2071 hedeflerimize daha emin adımlarla yürüyeceğiz."

Konuşmaların ardından yarışmada birinci olan öğrenciler ödüllerini Bakan Selçuk'un elinden aldı.

Daha sonra Selçuk, üniversite bünyesinde kurulan ve akademik eğitim alan öğrencilerin uygulama yapacağı Türkiye'nin ilk İş Sağlığı ve Güvenliği Laboratuvarının açılışını yaparak, burada incelemelerde bulundu.