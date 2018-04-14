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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
İHA
14.04.2018 - 15:05, Son Güncelleme:

Bakan Sarıeroğlu'ndan kadın memurlara iyi haber

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Bakan Sarıeroğlu'ndan kadın memurlara iyi haber

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, memur kadınların, çocuklarının okul yaşına gelene kadar yarı zamanlı çalışmasına ilişkin Bakanlar Kurulu'na bir sunum yaptığını belirterek, "İnşallah yakın zamanda çalışmalarımızı tamamlamayı planlıyoruz” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 'Memur-Sen İstanbul Kadın Buluşması) programında yaptığı konuşmada, kamu çalışanı kadınların çocukları okul çağına gelene kadar yarı zamanlı çalışmasına ilişkin Bakanlar Kurulu'na sunum yaptığını belirterek, “İnşallah çalışmalarımızı tamamlamayı planlıyoruz” dedi.

Bu yıl ikincisi düzenlenen “'Memur- Sen İstanbul Kadın Buluşması' programı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun katılımıyla gerçekleşti. Programa Bakan Sarıeroğlu'nun yanısıra, Memur-Sen İstanbul İl Başkanı Durali Baki, Memur-Sen Kadın Komisyonu Başkanı Habibe Öçal ile çok sayıda Memur-Sen üyesi ve vatandaş katıldı.

“KADINLARIN SENDİKA ÜYELİĞİ ARTTI”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu konuşmasına, “Bu gecikmiş bir 8 Mart Dünya Kadınlar Günü buluşması. Çalışan kadınlar, ülkemizin kalkınmasının, gelişmesinin bel kemiği konumunda. Bu anlamda kadınların sendikalara üye oranlara gitgide artar bir seviyede. Sendikaların geleceği de kadınlara bağlı” diyerek başladı.

Bakan Sarıeroğlundan kadın memurlara iyi haber

“YÖNETİM KADEMESİNDE KADINLARIN SAYISINI ARTTIRACAĞIZ”

Özellikle AK Parti iktidarları döneminde kamu görevlileriyle ve sendikal hayatla ilgili yapılan mevzuat düzenlemeleri sonrasında yüzde 70’ler seviyesine gelen bir örgütlenme grubu olduğunu kaydeden Sarıeroğlu, “666 bin kadın kamu görevlisi şu anda sendikalı. Bu rakamlarla yönetim kademesindeki rakamların örtüşmediğini görüyoruz. Sendikaların, meslek örgütlerinin yönetim kademesinde kadınların daha fazla yer almasının alternatifi de olmadığına inanıyorum. İnşallah hep birlikte kadın yönetici sayılarımızı da kamu kurum ve kuruluşlarında arttırmak için çalışma içerisindeyiz” dedi.

“KAMUDA ÇALIŞAN KADIN ORANI YÜZDE 40 SEVİYESİNDE”

Bakan Sarıeroğlu, kamuda çalışan kadın oranının 2002 yılları başında yüzde 12 seviyesindeyken şu anda yüzde 40 seviyesine geldiğini belirterek, “Göreve geldiğimiz zamandan itibaren kamu personel danışma kurulumuzu 2 defa topladık. Kamu görevlilerimizle ilgili olarak sürekli çalışmalarını yapıyorlar. Bu bağlamda inşallah yakın zamanda 4/B statüsünde çalışan kardeşlerimizin izin konusundaki taleplerini yerine getireceğiz. Ben şimdiden bunun hayırlı, uğurlu olmasını temin ediyorum” ifadelerini kullandı.

“MEMURLARA DA YARI ZAMANLI ÇALIŞMA İMKANI GETİRECEĞİZ”

“AK Parti iktidarı döneminde iş ve aile yaşamının uyumlaştırılması adına hem özel sektörde çalışan kadınlarımız hem de kamuda çalışan kadınlarımız adına çok önemli düzenlemeler gerçekleştirdik” diyen Bakan Sarıeroğlu, “İzin sürelerini arttırdık, süt izni sürelerini arttırdık. Bunun yanında da 2016 yılında çocukları okul çağına gelene kadar yarı zamanlı çalışma imkanıyla ilgili bir düzenleme gerçekleştirmiştik. Ama kamu çalışanlarıyla ilgili yönetmelik uygulamaya girmemişti. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiğimiz Bakanlar Kurulu toplantısında ben tekrardan bir sunum gerçekleştirdim. İnşallah yakın zamanda çalışmalarımızı tamamlamayı planlıyoruz ve bu yönetmeliği de çok kısa bir süre içerisinde uygulamaya koyacağız” şeklinde konuştu.

 

 

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