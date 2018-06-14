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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
İHA
14.06.2018 - 08:53, Son Güncelleme:

Bakan Sarıeroğlu'ndan emeklilik yaşıyla ilgili önemli açıklama

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Emekli yaşıyla alakalı son dönemlerde çok korkun, vatandaşlarımızın kafalarını karıştırmaya yönelik çok yalan bilgiler paylaşılıyor" dedi. Bakan Sarıeroğlu, "Şu anda Türkiye'de 65 yaşında emeklilik yok. Sahalarda deniyor ki emeklilik yaşı 65. Böyle bir uygulamaya henüz geçmiş değiliz. 2002 yılı sonrasında sigortalı olanlar kadınlarda 58 yaşında, erkeklerde 60 yaşında emekli oluyorlar. 65 yaş uygulamasını 2036 sonrasında başlatıyoruz ve ilk emekliler de 2048 yılından itibaren olmaya başlayacak" diye konuştu.

Adana Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü tarafından 'SGK’da Yılın Enleri’ törenine katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu emeklilik yaşıyla ilgili vatandaşları bilgilendirdi.

Son dönemlerde emeklilik yaşıyla alakalı yalan bilgiler paylaşıldığını ifade eden Bakan Sarıeroğlu, "Emekli yaşıyla alakalı son dönemlerde çok korkunç, maalesef ki sahalarda yansıyan, vatandaşlarımızın yine kafalarını karıştırmaya yönelik çok yalan bilgiler paylaşılıyor. Artık nezaketi de bir yere kadar muhafaza edebiliyoruz. Siyasette genel bu tarz söylem içerisinde olan birisi değilim. Ama bu kurumu yapılan bu tarz bilgi eksiliği ile ortaya konulan iddia kurumumuzun, kurumsal olarak itibarına yapılan saldırı olarak değerlendiriyoruz. Dediğimiz gibi 81 milyonun emanetini korumak zorundayız. Şu an Türkiye’de 65 yaşında emeklilik yok. Sahalarda deniyor ki emeklilik yaşı 65, böyle bir uygulamaya henüz geçmiş değiliz. 2002 sonrasında sigortalı olanlarda, kadınlarda 58 yaşında, erkeklerde 60 yaşında emekli oluyorlar" dedi.

"65 YAŞ 2036 SONRASINDA"

Bakan Sarıeroğlu şöyle devam etti;

“65 yaş uygulamasını 2036 yılı sonrasında başlatıyoruz ve ilk emeklilerde 2048 yılında itibaren olmaya başlayacak. Bu anlamda Türkiye’de emeklilik yaşı 65 değil bunun altını çizmek istiyorum. Ülkemizde 2002 öncesi sisteme giren vatandaşlarımızın ortalama emekli yaşı 52 ile 54 arasında bunun altını özellikle çizmek istiyorum” şeklinde konuştu.

"ONLAR RAHATSIZLIK DUYMAYA DEVAM ETSİN"

Bir kamu kurumu olduklarını dile getiren Bakan Sarıeroğlu, "Sosyal güvenlik kurumuyla ilgili söz söyleyenlerin normalde sorumlulukla hareket etmesi gerekiyor. Maalesef ki bizim kurumumuzun şanssızlığı ana muhalefet partisinin genel başkanının da bu kurumda bir geçmişi bulunması. Geçmişte fazla veren bir kurumken, açık veren kurum haline getirilmiş. Hastanelerin hali ortada, ilaç kuyruklarının hali ortada, emekli maaşı almak için yaşanan çileler. Maaş çekmek isterken kuyrukta vefat edenlerin görüntüleri hala hafızalarda. Bugün geldiğimiz aşamada evlere kadar emekli maaşlarının götürüldüğü, vatandaşlarımızın ayağına hizmet sunulduğu, geçmişte sadece SSK hastanelerinden ya da hastane içerisinden eczanelerden hizmet alınırken, bugün 2 bin 400 hastanede vatandaşlarımız arasında şemsiyesi altında bulunduğu sosyal güvenlik sistemine yönelik ayrımcılığın olmadığı herkesin eşit şekilde, SSK’lısının, Bağkur'lusunun, Emekli Sandığı'na mensup kişilerin aynı hizmeti alabildiği, 25 bin eczaneye, 20 bin 500 medikal eczaneye, 6 bin optisyenlik müessesesi, bin işitme cihazı satış merkeziyle yani 40 bine yakın bir yol arkadaşlığıyla hizmet sunan bir kurum haline gelmiş durumdayız. Bundan birileri rahatsızlık duyuyor, onlar rahatsızlık duymaya devam etsinler” dedi.

Bakan Sarıeroğlu konuşmasının ardından ‘SGK’da Yılın Enleri’ ödülünü kazanan kişilere ödüllerini takdim etti.

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