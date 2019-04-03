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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
03.04.2019 - 17:28, Son Güncelleme:

Bakan Pekcan'dan Rusya mesajı: Ticarette engellerle karşılaşıyoruz, bunları kaldıralım

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Bakan Pekcan'dan Rusya mesajı: Ticarette engellerle karşılaşıyoruz, bunları kaldıralım

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, (Türkiye ile Rusya arasında) Ticarette engellerle karşılaşıyoruz, bunları kaldıralım ve yeni iş birliği imkanlarını araştırıp geliştirelim, doğrultusunda müşterek karar aldık” açıklamasında bulundu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye ile Rusya arasında ticarette engellerin kaldırılması hususunda karar müşterek karar alındığını söyledi.

Pekcan, resmi ziyaret için geldiği başkent Moskova’da Rusya Enerji Bakanı ve Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Eşbaşkanı Aleksandr Novak ile görüştü.
Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme sonrasında AA’ya açıklama yapan Pekcan, Novak ile yapılan görüşmenin oldukça başarılı geçtiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in koyduğu hedef doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü belirten Pekcan, 2018 itibariyle 25,7 milyar dolar ticaret hacmine ulaşıldığını hatırlattı.

Bakan Pekcandan Rusya mesajı: Ticarette engellerle karşılaşıyoruz, bunları kaldıralım

Bakan Pekcandan Rusya mesajı: Ticarette engellerle karşılaşıyoruz, bunları kaldıralım

Bu rakamın 13,3 milyar dolarının enerji ürünleri ithalatından kaynaklandığını ifade eden Pekcan, “Bunun daha dengeli ve sürdürülebilir olması, ticaret hacminin bu yönde arttırılması gerektiğini dile getirdik. Rus tarafı ile bütün bunları tek tek masada konuştuk.” dedi.

Rusya Enerji Bakanı ve KEK Eşbaşkanı Novak’ın bu tekliflere çok olumlu yaklaştığını aktaran Pekcan, “Hatta bütün sorunları listeleyelim. Üzerinden çizerek gidelim. Önümüzde nerelerde ticarette engellerle karşılaşıyoruz, bunları kaldıralım ve yeni iş birliği imkanlarını araştırıp geliştirelim, doğrultusunda müşterek karar aldık.” şeklinde konuştu.

KEK toplantıları dışında çalışma grupları oluşturduklarını ve buna yeni çalışma grupları eklenmesini görüştüklerini dile getiren Pekcan, ayrıca Türkiye’nin ihraç ettiği, Rusya’nın ithal ettiği ürünler ile ilgili bir matriks çalışması yapıp Rus tarafına verdiklerini kaydetti.
Pekcan, bu konuda ürün bazında da çalışmalara başlamış olduklarını ifade etti.

TÜRKİYE İLE RUSYA ARASINDAKİ TİCARET
Bu arada Türkiye'nin Rusya'ya ihracatı bu yılın ocak-mart döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,5 oranında artarak 868 milyon
dolar olurken, aynı dönemde Rusya'dan gerçekleştirilen ithalat ise yüzde 9 oranında azalarak 5,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Diğer taraftan, Türk müteahhitlik firmaları tarafından bugüne kadar Rusya'da 73,1 milyar dolar seviyesinde bin 961 proje gerçekleşti.

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