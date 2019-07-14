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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
14.07.2019 - 13:13, Son Güncelleme:

Bakan Pekcan'dan gurbetçilere tavsiye

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Bakan Pekcan'dan gurbetçilere tavsiye

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "Özel araçlarıyla Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı kapılarımızdan Türkiye’ye giriş yapmak isteyen yolcularımızın, gümrük kapılarımıza gelmeden önce yapacakları 'ön beyan' sayesinde daha hızlı ve kolay geçiş yapabilmeleri sağlanıyor" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, özel araçlarıyla Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı kapılardan Türkiye'ye girmek isteyen yolcuların, gümrük kapılarına gelmeden önce yapacakları 'ön beyan' sayesinde daha hızlı ve kolay geçiş gerçekleştirebileceklerini belirterek, "Başta gurbetçilerimiz olmak üzere tüm yolcularımızın Bakanlığımızın elektronik ortamdaki 'özel taşıtlar ön beyan uygulamasını' kullanmalarını tavsiye ediyoruz." dedi.

Konuya ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Pekcan, Bakanlık tarafından yürütülen "özel taşıtlar ön beyan uygulaması” ile yabancı plakalı özel araçlarıyla Türkiye gümrük kapılarından girecek yolcuların gümrük kayıt işlemlerinin hızlı ve kolay yapılabildiğine dikkati çekti. 

Pekcan, bu uygulama sayesinde, özellikle gurbetçilerin Türkiye gümrüğüne gelmeden önce elektronik ortamda araç sahibinin bilgilerini sisteme girerek kendi kayıt işlemlerini kendileri yapmaları halinde, normalde 3-4 dakikada gümrük memurları tarafından yapılan işlemlere gerek kalmayacağını yaklaşık 15-30 saniyede yapılacak kontrolle gümrük kayıt işleminin tamamlanabileceğini ifade etti. Pekcan, bu sistem ile gümrük tescil işlemi yapan memurların herhangi bir kayıt yapmadığını, ibraz edilen pasaport, ruhsat ve sigorta poliçesindeki bilgiler ile sistemde görülen bilgilerini karşılaştırarak işlemi tamamladığını vurguladı. 
Pekcan, özel araçlarıyla Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı kapılardan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen yolcuların, gümrük kapılarına gelmeden önce yapacakları "ön beyan" sayesinde daha hızlı ve kolay geçiş yapabilmelerinin sağlandığına dikkati çekerek şöyle konuştu: 

"Başta gurbetçilerimiz olmak üzere tüm yolcularımızın Bakanlığımızın elektronik ortamdaki 'özel taşıtlar ön beyan uygulamasını' kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Ön beyanda bulunarak gümrük kapılarına geleceklerin ön beyan yapmadan gelenleri beklememesi için Kapıkule’de ayrı peronlar açıyoruz. Kapıkule'de 8 ve 9 numaralı yolcu giriş peronları Ön beyanlı araçlara hizmet veriyor. İhtiyaca göre peron sayılarını artıracağız ve diğer kapılarımızda da peronlar açacağız." 

ÖN BEYAN SİSTEMİNDEN YAKLAŞIK 160 BİN KİŞİ YARARLANDI 

Bakan Pekcan, işlemlerin aksamadan hızlı yürüyebilmesi için sisteme ön beyan yapan yolcuların sisteme dikkatli bir şekilde doğru bilgileri girmelerinin büyük önem arz ettiğini vurgulayarak, araç sahibi araçta değilse, vekaletle aracı kim getiriyorsa o kişiye ait pasaport bilgilerinin sisteme girilmesi gerektiğini belirtti. 
Geçtiğimiz 4 yılda toplam 158 bin 414 kişinin ön beyan uygulamasından yararlandığı bilgisini veren Pekcan, açılan yeni peronlar sayesinde bu sayının çok daha yukarılara gelmesini hedeflediklerini söyledi. 

Pekcan, ön beyan sistemine tüm ülkelerin pasaportlarıyla giriş yapılabildiğine işaret ederek, "Sisteme gümrüğe gelmeden önce 15 gün içerisinde herhangi bir gün veya saat giriş yapılabilir. Daha önce aynı plakalı araçla aynı şahıs giriş yapmışsa sistem o şahsı tanıyor ancak sigorta bilgisi değiştiği için güncelleme yapmak gerekiyor. " değerlendirmelerinde bulundu. 

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